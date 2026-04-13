Sinh con ở tuổi 45 từ trứng của cháu hiến tặng

TP HCMSau 12 năm hiếm muộn với gần 9 lần hư thai, chị Thắm, 45 tuổi, xin trứng của cháu gái để mang thai và sinh con thành công.

Chị Thắm từng mang thai tự nhiên nhưng bị sảy. Ba lần sau đó thai bám ở hai vòi trứng khiến chị lần lượt phải phẫu thuật cắt hai vòi trứng, không còn khả năng có con tự nhiên.

Khi đến Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM (IVF Tâm Anh TP HCM), buồng trứng của chị gần cạn kiệt, chỉ số dự trữ buồng trứng AMH giảm còn 0,5 ng/ml. Người chồng đã 48 tuổi, tinh trùng yếu.

Bác sĩ Phạm Thị Mỹ Tú đánh giá đây là trường hợp khó, chỉ định chị Thắm nội soi buồng tử cung, lấy mẫu sinh thiết. Kết quả chị bị viêm nội mạc tử cung mạn tính kèm lạc nội mạc tử cung nặng phải điều trị kháng sinh phổ rộng.

Khi bệnh được kiểm soát, bác sĩ Tú xây dựng phác đồ gom trứng hai chu kỳ cho chị Thắm, tích trữ được 10 noãn, tạo được 4 phôi. Tuy nhiên, 4 lần chuyển phôi tiếp theo thai lần lượt bị sinh hóa, lưu hoặc không đậu thai.

Bác sĩ Tú tư vấn phôi cho chị Thắm. Ảnh: IVF Tâm Anh

Không còn trứng và phôi dự trữ, vợ chồng chị Thắm chấp nhận xin trứng của cháu gái để sinh con. Người hiến 19 tuổi, dự trữ buồng trứng dồi dào nên bác sĩ thu được 15 noãn sau một lần kích thích, kết hợp với tinh trùng của người chồng để tạo phôi. Tuy nhiên, lần chuyển phôi thứ 5 này chị Thắm vẫn không thể đậu thai.

Bác sĩ Tú cho biết tình trạng lạc nội mạc tử cung gây viêm mạn tính kéo dài, biến đổi nội mạc tử cung, rối loạn miễn dịch và giảm độ tiếp nhận phôi của niêm mạc. Do đó, phôi khó bám và phát triển dù chất lượng tốt.

Bác sĩ Tú động viên chị Thắm chuyển phôi thêm lần thứ 6. Lần này may mắn phôi làm tổ thành công, song túi thai bóc tách 10% khi thai được 5 tuần. Bác sĩ kê thuốc dưỡng thai, hỗ trợ nội tiết để thai bám chắc vào niêm mạc tử cung. Một tháng sau, tình trạng dọa sảy tiếp diễn, chị Thắm phải nhập viện giữ thai hai tuần. Vượt qua ba tháng đầu sóng gió, thai nhi dần ổn định, phát triển tốt trong tử cung. Bé trai chào đời vào tháng 2, nặng 3 kg.

Hệ thống nuôi cấy phôi Time-lapse trang bị camera quan sát liên tục tích hợp AI. Ảnh: IVF Tâm Anh

Phần lớn phụ nữ phải xin trứng hiến tặng để thụ tinh ống nghiệm khi qua 40 tuổi, dự trữ buồng trứng suy giảm rõ rệt và nguy cơ bất thường nhiễm sắc thể tăng cao. Đây là quyết định khó khăn bởi các cặp vợ chồng luôn muốn sinh con mang huyết thống của mình. Mặt khác, nhiều người gặp khó khi tìm nguồn hiến tặng trứng.

Bác sĩ Tú khuyên vợ chồng hiếm muộn nên chọn trứng hiến tặng từ những người trẻ tuổi, lý tưởng nhất là dưới 30 và không quá 35 tuổi. Lúc này, số lượng và chất lượng trứng cao, ít nguy cơ bất thường nhiễm sắc thể, giúp tạo ra những phôi khỏe mạnh, giảm tỷ lệ sảy thai hay dị tật bẩm sinh.

Phụ nữ có AMH thấp hoặc đã bước sang tuổi 35 không nên trì hoãn việc sinh con quá lâu. Nếu chưa sẵn sàng làm mẹ, cần chủ động trữ trứng sớm để bảo tồn khả năng sinh sản.

Nguyệt Nhi

*Tên nhân vật đã được thay đổi