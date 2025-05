Siêu âm có phát hiện nhiễm trùng ối không?

Tôi bị viêm nhiễm vùng kín, mới phát hiện mang thai gần đây thì có nguy cơ nhiễm trùng ối không? Siêu âm có giúp phát hiện nhiễm trùng ối không? (Minh Anh, 32 tuổi, Đồng Nai)

Trả lời:

Trong quá trình trứng thụ tinh phát triển thành thai nhi, nước ối được hình thành từ rất sớm và bao bọc quanh thai nhi. Nước ối trong suốt, có đặc tính vô khuẩn, bảo vệ thai nhi khỏi sự xâm nhập gây hại của vi trùng từ bên ngoài, phát triển khỏe mạnh trong cơ thể người mẹ. Nhiễm trùng ối là tình trạng nguy hiểm trong thai kỳ khi có sự nhiễm trùng tại dịch ối, thai, dây rốn, bánh nhau, màng ối, màng đệm hoặc kết hợp.

Siêu âm là công cụ quan trọng để theo dõi sức khỏe mẹ và bé, giúp đánh giá sự phát triển của thai nhi, kiểm tra lượng nước ối (ít hay nhiều), từ đó đưa ra điều chỉnh phù hợp. Tuy nhiên, siêu âm không có khả năng trực tiếp chẩn đoán nhiễm trùng ối.

Trong một số trường hợp, bác sĩ có thể phát hiện một vài dấu hiệu bất thường qua siêu âm, từ đó nghi ngờ có nhiễm trùng ối, nhiễm trùng bào thai và chỉ định thêm các xét nghiệm chuyên sâu hơn. Ví dụ, nếu bác sĩ phát hiện nước ối của bạn có dấu hiệu bất thường hoặc thai nhi phát triển chậm sẽ chỉ định thực hiện xét nghiệm để kiểm tra nguy cơ nhiễm trùng ối hoặc nhiễm trùng bào thai.

BS.CKI Trịnh Hoàng Quốc Toàn tư vấn cho thai phụ. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Để chẩn đoán xác định nhiễm trùng ối, ngoài khám lâm sàng, bác sĩ cần chỉ định một số xét nghiệm quan trọng gồm nhuộm gram dịch ối tìm vi khuẩn, cấy dịch ối nhằm xác định nồng độ glucose, bạch cầu và vi khuẩn, sinh thiết màng nhau, dây rốn. Nhiễm trùng ối có thể xuất hiện trong thai kỳ, với dấu hiệu nhận biết như thai phụ sốt trên 38 độ C, ớn lạnh, đổ mồ hôi nhiều; nhịp tim của thai phụ và thai nhi tăng bất thường, rỉ nước ối từ âm đạo. Trong các trường hợp nghi ngờ hoặc cận ngày sinh, chẩn đoán sớm và chính xác nhiễm trùng ối giúp bác sĩ đưa ra hướng xử trí phù hợp. Bác sĩ chỉ định chọc ối nếu cần thiết để đảm bảo an toàn cho mẹ và bé.

Nhiễm trùng ối có thể đã xảy ra trước hoặc trong quá trình mang thai. Nếu trước khi mang thai, bạn bị viêm nhiễm âm đạo tạo điều kiện cho vi khuẩn (phổ biến nhất là E.coli và liên cầu khuẩn nhóm B) xâm nhập vào cơ thể. Khi bắt đầu thai kỳ, vi khuẩn có điều kiện thuận lợi hơn để xâm nhập và bám dính vào sâu bên trong buồng tử cung. Nếu không được điều trị đúng cách và hiệu quả, vi khuẩn sẽ xâm nhập sâu gây viêm màng ối. Trong thai kỳ, bất kỳ một lý do nào khiến rỉ ối, vỡ ối non, ối vỡ lâu mà thai phụ không nhập viện để can thiệp điều trị kháng sinh ngay giai đoạn đầu tạo điều kiện cho vi trùng từ âm đạo xâm nhập vào buồng ối, gây nhiễm trùng ối.

Phụ nữ có thể phòng ngừa nhiễm trùng ối bằng cách chăm sóc tốt trước và trong quá trình mang thai bằng cách khám tiền sản, chăm sóc vùng kín đúng cách, tiêm chủng đầy đủ.

BS.CKI Trịnh Hoàng Quốc Toàn

Khoa Sản Phụ, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh - Quận 8