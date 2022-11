Sẩy thai liên tiếp ám ảnh nhiều phụ nữ

Rất dễ đậu thai, nhưng 4 lần mang thai thì cả 4 lần chị Trịnh Thị Hoài Thương (30 tuổi, Bắc Ninh) phải chịu nỗi đau mất con.

Với khát khao được làm mẹ, Thương đi khắp các bệnh viện để điều trị, uống đủ thứ thuốc "tây, nam, bắc", tiêu tốn khá nhiều tiền của để "giữ con". Tuy đã thử hết cách nhưng cả 4 lần mang thai, chị đều bị sẩy. Thai nhỏ nhất được 9 tuần, thai lớn nhất cũng chỉ 15-16 tuần.

"Tôi từng rất tuyệt vọng, trách móc bản thân và tự dằn vặt khi không giữ được con, không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, người vợ. Mỗi lần mất con là một lần đau lòng, tôi đã rất ám ảnh và muốn dừng lại", Thương nhớ lại.

Năm 2021, vợ chồng Thương đã đến với bệnh viện Tâm Anh với hy vọng tìm ra nguyên nhân và có thể điều trị. Bác sĩ CKI Cao Tuấn Anh, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản BVĐK Tâm Anh Hà Nội, cho biết, kết quả nhiễm sắc thể đồ của Thương bình thường, buồng tử cung bình thường, hai vòi tử cung thông, không có hội chứng kháng phospholipid (APS) - một rối loạn miễn dịch liên quan đến nhiều tai biến sản khoa như sinh non, tiền sản giật, thai chậm tăng trưởng trong tử cung và cả sẩy thai liên tiếp.

Tuy nhiên, chồng Thương có bất thường nhiễm sắc thể (NST): tăng vùng dị nhiễm sắc trên nhánh dài nhiễm sắc thể số 16. Bác sĩ tư vấn Thương làm thụ tinh ống nghiệm, sàng lọc để loại trừ phôi bất thường. Chị được chuyển phôi ngày 5, theo dõi thai chặt chẽ. Đến tháng 2 năm nay, Thương chuyển dạ sinh con khỏe mạnh.

Bác sĩ Tuấn Anh (ngoài cùng bên trái) đang trao đổi về ca bệnh với các cộng sự. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Theo bác sĩ Tuấn Anh, có khoảng 15-20% trường hợp mang thai kết thúc bằng sẩy thai. Tình trạng sẩy thai liên tiếp như Thương chỉ chiếm khoảng 1-2% cặp vợ chồng nhưng cũng khiến nhiều phụ nữ ám ảnh mỗi khi mang thai. Sẩy thai liên tiếp là tình trạng phôi thai hay thai nhi bị tống xuất ra khỏi buồng tử cung trước khi có thể sống được, liên tục từ 3 lần trở lên (với tuổi thai ≤ 20 tuần hay ≤ 500 gram). Nguy cơ sẩy thai tái phát cao hơn ở những phụ nữ trên 35 tuổi hoặc từng sẩy thai trước đó.

Một số nguyên nhân của sẩy thai liên tiếp bao gồm: bất thường NST của bố mẹ, bất thường giải phẫu tử cung, hội chứng kháng phospholipid (APS), các rối loạn nội tiết (khiếm khuyết pha hoàng thể, hội chứng buồng trứng đa nang, đái tháo đường, bệnh lý tuyến giáp, tăng prolactin máu), bệnh lý tăng đông máu (thrombophilias) di truyền hay mắc phải, bất thường về miễn dịch, nhiễm trùng và các yếu tố môi trường...

Phụ nữ có thể nhận biết tình trạng sẩy thai nhiều lần qua dấu hiệu chảy máu âm đạo từ nhẹ đến nặng. Đây là triệu chứng phổ biến nhất, có thể xảy ra rất sớm trong thai kỳ (trước khi trễ kinh hoặc biết mình có thai) hoặc xảy ra sau khi biết có thai. Ngoài ra còn có các dấu hiệu: âm đạo tiết chất nhầy màu trắng hồng hoặc xuất hiện mô giống cục máu đông, chuột rút nghiêm trọng, sốt, đau bụng, đau lưng trầm trọng, xuất hiện các cơn co thắt vùng bụng dưới và không còn cảm giác về các dấu hiệu mang thai như buồn nôn và nôn, mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt...

Khi có dấu hiệu sẩy thai, thai phụ nên đến ngay bệnh viện để bác sĩ thăm khám và điều trị kịp thời. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Để chẩn đoán chính xác nguyên nhân gây ra tình trạng sẩy thai liên tiếp, các bác sĩ sẽ tiến hành xem xét bệnh sử, khám lâm sàng và chỉ định làm một số xét nghiệm cận lâm sàng như:

Xét nghiệm máu: Nhằm tầm soát, phát hiện các bất thường trong công thức máu, các bệnh lý di truyền, miễn dịch hay một số bệnh lây truyền qua đường tình dục... làm tăng nguy cơ sẩy thai.

Siêu âm: Cho phép bác sĩ phát hiện u xơ hoặc polyp trong tử cung. Việc tử cung phát triển bất thường cũng có thể gây vô sinh hoặc sẩy thai.

Sàng lọc di truyền: Các bất thường về số lượng hay cấu trúc nhiễm sắc thể như mất đoạn, đảo đoạn, lặp đoạn... dẫn tới mất cân bằng vật liệu di truyền, có thể dẫn tới sẩy thai, lưu thai. Do đó, xét nghiệm karyotype 2 vợ chồng được khuyến cáo ở những trường hợp sẩy thai, thai lưu liên tiếp.

HSG (Hysterosalpingography): Đây là một trong những xét nghiệm giúp hỗ trợ đánh giá xem có bất thường về buồng tử cung (BTC) như: dị dạng BTC, dính BTC, u xơ tử cung, polyp BTC...

Nội soi tử cung: Đây là kỹ thuật giúp đánh giá tốt các vấn đề đường sinh dục nếu có, cung cấp các hình ảnh trực tiếp bên trong buồng tử cung rõ ràng nhất.

Sinh thiết nội mạc tử cung: Bác sĩ sẽ lấy một mẫu mô nhỏ từ niêm mạc tử cung để kiểm tra tế bào bất thường như: nhiễm trùng, u xơ hoặc polyp. Xét nghiệm này giúp xác định tính chất mô học của những vùng niêm mạc tử cung đang nghi ngờ.

Bác sĩ Tuấn Anh khuyến cáo, nếu sẩy thai nhiều lần do bất thường nhiễm sắc thể của phôi thai thì không có biện pháp ngăn ngừa. Nhưng nếu do các nguyên nhân có thể can thiệp khác thì chị em nên phòng ngừa bằng cách: xây dựng lối sống lành mạnh (không hút thuốc, hạn chế rượu, caffeine và duy trì cân nặng hợp lý), tránh các bệnh lây qua đường tình dục, bổ sung axit folic (vitamin B9) hàng ngày. Trường hợp xuất hiện những cảnh báo sẩy thai, thai phụ nên đến ngay bệnh viện để bác sĩ chẩn đoán và điều trị kịp thời.

"Việc điều trị cho thai phụ bị sẩy thai nhiều lần sẽ dựa trên nguyên nhân gây ra. Nếu kịp thời đưa ra những phác đồ điều trị tốt, trong tương lai cơ hội mang thai thành công là rất cao: 77% nếu các kết quả cận lâm sàng không cho thấy bất thường và 71% nếu bất thường được tìm thấy", bác sĩ Tuấn Anh chia sẻ thêm.

Mai Linh