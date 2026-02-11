Sau tiêm filler có cần kiêng đồ nếp, thịt gà?

Tôi mới tiêm filler trẻ hóa da vùng mặt, có cần kiêng đồ nếp, thịt gà trong dịp Tết để tránh bị sưng nề, mưng mủ không? (Minh Hằng, 34 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Tiêm filler (chất làm đầy) là phương pháp thẩm mỹ không phẫu thuật, được sử dụng phổ biến để cải thiện các khuyết điểm trên gương mặt như rãnh cười sâu, môi mỏng, cằm lẹm, thái dương hóp hoặc các dấu hiệu lão hóa do mất thể tích mô mềm. Ưu điểm của phương pháp này là thực hiện nhanh, ít xâm lấn và thời gian hồi phục ngắn.

Trong quá trình tiêm, bác sĩ sử dụng kim tiêm hoặc cannula đưa chất làm đầy vào lớp mô dưới da. Các điểm chích kim rất nhỏ và thường tự đóng kín trong vòng vài giờ đến một ngày. Sau tiêm, người thực hiện có thể gặp tình trạng sưng nhẹ, đỏ, bầm tím hoặc cảm giác căng tức tại vùng tiêm. Đây là phản ứng sinh lý thường gặp, liên quan đến tác động cơ học của kim tiêm và phản ứng của mô với chất làm đầy, thường giảm dần sau vài ngày.

Nhiều người có thói quen kiêng đồ nếp và thịt gà sau can thiệp y khoa vì cho rằng dễ gây sưng viêm, mưng mủ hoặc làm vết thương lâu lành. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng khoa học cho thấy ăn đồ nếp hay thịt gà làm tăng nguy cơ viêm, nhiễm trùng hoặc biến chứng sau tiêm filler.

Các món đồ nếp ngày Tết như xôi, bánh chưng, bánh tét, bánh nếp chủ yếu giàu tinh bột, cung cấp năng lượng cho cơ thể và không phải là nguyên nhân trực tiếp gây sưng hay mưng mủ tại vị trí tiêm. Người có cơ địa bình thường, ăn một lượng vừa phải đồ nếp sau tiêm filler không ảnh hưởng đến hiệu quả hay độ an toàn của thủ thuật. Tuy vậy, đồ nếp thường khó tiêu, dễ gây đầy bụng, nóng trong nếu ăn nhiều. Do đó, nên sử dụng ở mức hợp lý để cơ thể cảm thấy dễ chịu hơn trong giai đoạn hồi phục.

Thịt gà là nguồn cung cấp protein chất lượng cao, cần thiết cho quá trình tái tạo mô và phục hồi của cơ thể. Đa số người khỏe mạnh ăn thịt gà sau tiêm filler không gây sưng viêm hay ảnh hưởng xấu đến vùng tiêm. Việc kiêng thịt gà chỉ cần thiết ở những người có cơ địa dị ứng, từng xuất hiện ngứa, nổi mề đay hoặc rối loạn tiêu hóa sau khi ăn loại thực phẩm này.

Một phụ nữ sử dụng dịch vụ tiêm filler tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội. Ảnh minh họa: Trang Lê

Nhìn chung, sau tiêm filler, bạn không bắt buộc phải kiêng đồ nếp hay thịt gà nếu không có tiền sử dị ứng hoặc vấn đề tiêu hóa đặc biệt. Trong vài ngày đầu, nên thận trọng với những thực phẩm có thể làm tăng phản ứng viêm hoặc ảnh hưởng đến tuần hoàn. Rượu bia có thể gây giãn mạch, làm tăng sưng bầm nên cần hạn chế. Đồ ăn quá cay nóng dễ gây nóng trong, khó chịu. Hải sản có thể làm tình trạng mẩn ngứa, phát ban, người có cơ địa dị ứng cũng nên tránh.

Chế độ ăn sau tiêm filler nên cân đối và lành mạnh, giàu vitamin và khoáng chất để hỗ trợ quá trình hồi phục. Rau xanh và trái cây tươi cung cấp vitamin C, vitamin A cùng các chất chống oxy hóa giúp giảm viêm, thúc đẩy lành thương. Uống đủ nước giúp da giữ độ ẩm, căng bóng, hỗ trợ filler phát huy hiệu quả tự nhiên. Bổ sung protein từ nhiều nguồn như cá, trứng, thịt nạc, đậu hũ, ưu tiên thực phẩm mềm, dễ nhai để hạn chế vận động cơ mặt quá mức.

Chăm sóc da sau tiêm filler đúng cách giúp đảm bảo an toàn và hiệu quả. Tránh sờ nắn, xoa bóp mạnh vùng tiêm, hạn chế đeo khẩu trang ôm sát mặt trong những ngày đầu để tránh làm filler di lệch hoặc tăng nguy cơ nhiễm trùng. Không nên trang điểm ngay sau tiêm hoặc sử dụng các sản phẩm chứa AHA, retinol, vitamin C nồng độ cao khi filler chưa ổn định trong mô da.

Với filler vùng môi, cần tránh tô son khoảng một tuần để phòng nhiễm trùng và ảnh hưởng đến dáng môi. Nếu tiêm filler ở má hoặc cằm nên hạn chế vận động mạnh, cúi gập người, nằm sấp hoặc nằm nghiêng trong khoảng 7-10 ngày. Khi nghỉ ngơi, nên nằm thẳng và kê cao gối để giảm sưng. Ngoài ra, tránh xông hơi, tắm nước nóng hoặc tiếp xúc với nhiệt độ cao vì nhiệt có thể ảnh hưởng đến cấu trúc filler.

Trường hợp sau tiêm xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đau tăng dần, sưng đỏ kéo dài, vùng tiêm nóng, đổi màu da, sốt hoặc nghi ngờ nhiễm trùng, bạn cần đi khám ngay. Tình trạng này thường liên quan đến kỹ thuật tiêm, chất lượng filler hoặc phản ứng của cơ thể và cần được đánh giá, xử trí kịp thời theo phác đồ chuyên môn để tránh biến chứng nặng.

BS.CKI Dương Quốc Trung

Khoa Thẩm mỹ

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội