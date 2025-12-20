Vì sao lệch mặt sau tiêm filler?

Kỹ thuật tiêm không đúng, filler không rõ nguồn gốc hoặc chất lượng thấp có thể gây lệch và biến dạng gương mặt, nguy cơ biến chứng.

BS.CKI Bế Thu Thủy, khoa Thẩm mỹ, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết tiêm filler là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật phổ biến, giúp căng bóng da, làm đầy rãnh nhăn, nâng cấu trúc khuôn mặt, tạo nét hài hòa và thon gọn. Bác sĩ sử dụng một cây kim mỏng hoặc canule để tiêm chất làm đầy vào dưới da. Tùy số lượng điểm cần làm đầy mà quá trình tiêm có thể mất vài phút cho đến tối đa một giờ. Kết quả làm đẹp có thể nhìn thấy ngay lập tức và kéo dài trong vài tháng hoặc vài năm, tùy vị trí tiêm và chất lượng loại chất làm đầy da.

Thủ thuật có thể gây phản ứng viêm nhẹ. Lúc này vùng da vừa bị tác động có thể phù nề, dễ dẫn đến cảm giác mất cân đối giữa hai bên khuôn mặt. Tình trạng này thường gặp ở vùng má, môi và cằm - những nơi có nhiều mô mềm và phản ứng nhanh với kích thích. Hiện tượng sưng có thể xảy ra ngay sau tiêm hoặc vài ngày sau đó, kéo dài 48-72 giờ, tùy cơ địa và chất lượng filler sử dụng. Không phải tất cả trường hợp lệch mặt sau tiêm filler đều là tai biến. Nhiều trường hợp chỉ là phản ứng sinh lý bình thường, khuôn mặt sẽ cân đối trở lại sau vài ngày.

Nếu kỹ thuật viên tiêm lượng filler ở hai bên không tương đồng hoặc vị trí tiêm chưa được xác định đúng giải phẫu có thể dẫn đến sự phân bố không đều của filler trong mô. Tiêm quá nông có thể tạo thành các mảng lộ chất, gồ ghề, trong khi tiêm quá sâu hoặc lệch khoang mô dễ khiến sản phẩm tập trung không đúng vùng mong muốn.

Trường hợp nguy hiểm là tiêm filler trúng mạch máu hoặc chèn ép mạch. Lúc này vùng da có thể bị đổi màu, đau nhiều và phù nề bất thường, sau đó nhanh chóng tiến triển thành hoại tử mô, gây biến dạng nghiêm trọng và để lại sẹo hoặc lõm vĩnh viễn. Tình huống này không chỉ khiến mặt lệch mà còn đe dọa sức khỏe, cần xử trí cấp cứu.

Theo bác sĩ Thủy, sử dụng filler không rõ nguồn gốc hoặc chất lượng thấp, chứa tạp chất, độ liên kết kém có thể xảy ra vón cục hoặc di chuyển khỏi vị trí tiêm ban đầu. Theo thời gian, filler "chảy" sang vùng kế cận, cũng gây biến dạng gương mặt.

Xoa bóp mạnh, tác động lực lên vùng tiêm, luyện tập cường độ cao hoặc nằm sấp ngay trong 24-48 giờ đầu có thể làm filler di chuyển khỏi vị trí ban đầu. Người có cơ địa mô mềm không đồng đều, bên mặt phát triển không cân xứng từ trước hoặc có thói quen ngủ nghiêng một bên khiến filler bị nén trong 1-2 ngày đầu, đều có thể dẫn đến lệch mặt.

Bác sĩ khoa Thẩm mỹ đang tư vấn cho một phụ nữ. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

Theo bác sĩ Thủy, để hạn chế nguy cơ lệch mặt sau tiêm filler, người thực hiện nên lựa chọn cơ sở y tế uy tín, bác sĩ có chuyên môn, được đào tạo bài bản, hiểu rõ cấu trúc giải phẫu, biết cách phân bố filler theo từng lớp mô để hạn chế tối đa sai sót. Trước khi thực hiện, nên thăm khám trực tiếp để bác sĩ đánh giá kỹ cấu trúc khuôn mặt, chỉ định liều lượng, điểm tiêm phù hợp và tư vấn sử dụng loại filler phù hợp, đảm bảo tính tương thích sinh học, độ an toàn lâu dài.

Sau tiêm, trong 1-2 ngày đầu, người thực hiện cần tránh trang điểm và hạn chế tối đa việc chạm tay vào điểm tiêm để ngăn filler bị lệch hoặc nhiễm trùng. Không sử dụng các sản phẩm chứa AHA, retinol, vitamin C vì các hoạt chất này thúc đẩy tái tạo mô quá sớm, không phù hợp với giai đoạn filler đang cần thời gian tích hợp vào da. Với vùng môi, nên kiêng tô son khoảng một tuần để tránh nhiễm trùng và ảnh hưởng hình dáng môi.

Người thực hiện filler không nên massage, nắn hoặc tì đè lên vùng điều trị, không đeo khẩu trang ôm sát mặt để tránh lệch chất làm đầy. Nếu tiêm filler ở mũi, má hoặc cằm, nên tránh chạy nhảy mạnh, mang vác nặng, cúi gập người hoặc nằm úp, nằm nghiêng trong khoảng 10 ngày do dễ làm filler tràn sang khu vực khác. Tránh các biểu cảm mạnh như cười lớn, khóc, tức giận hoặc vận động cơ mặt quá mức trong 3-4 ngày đầu để tránh filler bị dịch chuyển. Nếu cần nghỉ ngơi, nên nằm thẳng và kê cao gối để giảm sưng và hạn chế tình trạng tích nước.

Filler có thể tan nhanh khi tiếp xúc nhiệt cao, do đó cần tránh xông hơi, sauna, tiếp xúc với môi trường quá nóng hoặc ánh nắng trực tiếp. Khi ra ngoài, cần bảo vệ da bằng cách đeo khẩu trang, đội mũ. Rượu bia và chất kích thích có thể làm loãng máu, tăng nguy cơ bầm tím, ảnh hưởng đến quá trình hồi phục, nên tránh tiêu thụ cả trước và sau tiêm. Bổ sung các thực phẩm mềm, dễ nhai, tăng cường rau xanh, trái cây giàu vitamin C, nước ép và uống đủ 2 lít nước mỗi ngày để hỗ trợ da nhanh lành, giữ được độ căng bóng tự nhiên.

Vệ sinh da nhẹ nhàng vùng tối bằng nước muối sinh lý, có thể chườm lạnh bằng đá bọc trong khăn sạch để giảm sưng, thâm tím. Nếu tình trạng sưng lệch kéo dài, đau bất thường hoặc đổi màu da, cần liên hệ ngay với bác sĩ để được xử trí kịp thời. Nếu lệch mặt do phân bố filler không đều, bác sĩ có thể tư vấn tiêm dặm lại hoặc dùng hyaluronidase để tan sản phẩm, sau đó chỉnh sửa lại đúng kỹ thuật. Nếu nghi ngờ tắc mạch, bác sĩ điều trị theo phác đồ chuyên môn để tránh hậu quả nặng nề.

Trịnh Mai