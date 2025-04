Sản phụ suýt đẻ rơi con do tắc đường

TP HCMChị Trang, 33 tuổi, mang thai lần ba, chuyển dạ sớm trước một tuần dự sinh, di chuyển đến bệnh viện thì tắc đường suýt đẻ rơi.

Chị Trang mang thai lần 3, khi có dấu hiệu đau bụng, gò nhiều, vợ chồng thuê xe từ Long An đến một bệnh viện ở TP HCM sinh con. Chị vỡ ối, chuẩn bị sinh nhưng xe di chuyển chậm do tắc đường, cách bệnh viện viện cần đến khoảng 5 km. Người chồng đưa vợ vào Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh - Quận 8 vì khoảng cách gần nhất. May mắn, bé trai khỏe mạnh, nặng 3,3 kg, chào đời chỉ khoảng 10 phút sau nhập viện.

Chồng của chị Trang thăm con trai vừa chào đời tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh - Quận 8. Ảnh: Quỳnh Châu

Trong vòng một tuần, hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tại TP HCM tiếp nhận hai trường hợp suýt đẻ rơi trên đường đi sinh do kẹt xe giờ tan tầm. Chiều 2/4, chị Hoa, 34 tuổi, mang thai lần hai gần 34 tuần, có dấu hiệu chuyển dạ, đi taxi đến trung tâm thành phố thì tắc đường, vào Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, ê kíp kịp thời giúp chị sinh sau 5 phút. Bé chào đời nặng 1,8 kg, sớm hơn dự sinh 7 tuần, nhờ được hỗ trợ kịp thời bé khóc to, có thể tự thở.

Trước đó bệnh viện cũng nhận cuộc gọi khẩn cấp từ gia đình chị Huyền, 39 tuổi, sắp sinh nhưng không kịp đến bệnh viện. Qua kết nối điện thoại, êkíp đã hướng dẫn thai phụ rặn sinh tại nhà, khi đội cấp cứu đến nơi, chị Huyền vừa sinh xong. BS.CKII Nguyễn Ngọc Thoại, Trung tâm Sản Phụ khoa, cắt dây rốn cho bé, giúp chị sổ nhau, kiểm tra sức khỏe mẹ và bé gái khỏe mạnh. Cả hai được đưa về bệnh viện Tâm Anh TP HCM chăm sóc hậu sản.

Bác sĩ Ngọc Thoại cho biết đẻ rơi trước thời điểm đến bệnh viện xảy ra với một số nhóm thai phụ từng sinh con (từ 2 đến 3 lần), thường có thời gian chuyển dạ ngắn. Một số trường hợp có tâm lý chủ quan còn lâu mới sinh nên không chuẩn bị kịp. Do cơ địa cổ tử cung mở nhanh, thai phụ không nhận ra dấu hiệu chuyển dạ, sinh non hoặc vỡ ối bất ngờ, đa thai, thai nhỏ, thai phụ có tiền sử từng sinh non...

Sản phụ đẻ rơi tại nhà hoặc dọc đường dễ gặp nguy hiểm. Trẻ chào đời có thể có nguy cơ ngạt thở, nhiễm trùng sau sinh, suy thai, chấn thương. Người mẹ dễ băng huyết sau sinh, nếu không được cầm máu, khâu tầng sinh môn kịp thời có thể mất máu, nguy hiểm tính mạng. Người mẹ có thể hoảng loạn, mất bình tĩnh, sợ hãi, ảnh hưởng quá trình sinh nở, gây sinh khó, sinh ngạt.

Để phòng tránh đẻ rơi, bác sĩ khuyến cáo thai phụ mang thai đến tuần 36 nên chuẩn bị sẵn giỏ đồ đi sinh. Khi có dấu hiệu đau bụng đều đặn, ra nhớt hồng hoặc vỡ ối, thai phụ nên đến bệnh viện ngay. Thai phụ ở xa hoặc đau bụng ở thời điểm dễ kẹt xe cần tính trước phương án di chuyển hoặc tìm bệnh viện gần nhất để sinh.

Tuệ Diễm - Quỳnh Châu

*Tên các nhân vật đã được thay đổi