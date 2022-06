Sản phụ 36 tuổi có tử cung đôi đón con sau hai lần sảy thai

Chị Hoa có tử cung đôi, giữ thai ổn định, đón con chào đời an toàn ở tuần thai 39 tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM.

Sản phụ Đào Minh Hoa (ngụ Bình Dương) mang thai tự nhiên lần thứ ba. Trước đó, sản phụ có tiền sử hai lần sảy thai không rõ nguyên nhân. Mang thai lần thứ ba khi đã 36 tuổi, đi khám và siêu âm thai tại BVĐK Tâm Anh TP HCM, thai phụ được bác sĩ phát hiện bất thường tử cung. Nghi ngờ thai phụ bị dị dạng tử cung đôi hiếm gặp, các bác sĩ lên kế hoạch chăm sóc, theo dõi thai kỳ thường xuyên, dự phòng nguy cơ sảy thai, sinh non, sinh khó do ảnh hưởng của tử cung dị dạng.

BS.CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Giám đốc Trung tâm Sản Phụ khoa BVĐK Tâm Anh TP HCM, cho biết, vì cấu trúc tử cung ngăn đôi, lòng tử cung hẹp, đến tuần 39, thai phụ chuyển dạ nhưng thai ngôi ngược. Tiên lượng đây là trường hợp sinh khó, có thể gây ra nhiều nguy hiểm cho cả mẹ và con, sản phụ đã được chỉ định mổ lấy thai, đưa thai nhi ra ngoài an toàn.

Trong những tuần cuối của thai kỳ, thai nhi thường di chuyển để đầu bé xuống ở vị trí gần xương mu, tức là đầu sẽ ra khỏi âm đạo trước trong quá trình sinh. Khi thai nhi nằm ở vị trí không thuận lợi, phần mông, chân hay cả hai sẽ ra trước tiên khi sinh, gọi là ngôi ngược (hay ngôi mông). Tỷ lệ ngôi ngược khá thấp (chiếm từ 1 - 3%) trong các ca sinh sinh đủ tháng nhưng lại có thể gây ra nhiều nguy hiểm cho cả mẹ lẫn bé nếu không được kịp thời can thiệp đúng cách.

Bác sĩ Nguyễn Bá Mỹ Nhi (bên phải) thực hiện ca mổ lấy thai cho sản phụ có tử cung đôi. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Sinh thường hay sinh mổ đối với thai ngôi ngược đều có những rủi ro nhất định, tuy nhiên nguy cơ xảy ra biến chứng khi sinh thường qua ngả âm đạo sẽ cao hơn so với sinh mổ.

Nếu sinh thường ngôi ngược, phần thân dưới của thai nhi ra trước có thể không làm giãn mở cổ tử cung đủ để phần vai và đầu ra sau, mà lại mắc kẹt trong khung chậu người mẹ. Tình trạng sa dây rốn cũng có thể xảy ra trước khi bé được sinh ra, dây rốn trượt vào âm đạo, bị chèn ép làm giảm lưu lượng máu và oxy cung cấp cho thai, gây nguy hiểm cho thai nhi.

Khi mổ lấy thai, các bác sĩ kiểm tra tử cung ghi nhận tình trạng hai buồng tử cung riêng biệt, một bên phát triển, một bên kém phát triển. May mắn cho sản phụ ở lần mang thai này, thai làm tổ bám vào tử cung phát triển, vì thế thai được nuôi dưỡng đủ ngày đủ tháng. Trẻ chào đời khỏe mạnh, nặng gần 3kg, khóc to; sản phụ phục hồi nhanh sau sinh.

"Sản phụ có khả năng mang thai, sinh con thuận lợi dù trước đó có hai lần sảy thai liên tiếp có khả năng liên quan đến tử cung đôi. Tuy nhiên, tại thời điểm mổ lấy thai, tử cung giãn nở, có nhiều mạch máu tăng sinh phức tạp, nguy cơ băng huyết sau sinh nên bác sĩ không can thiệp cắt bỏ một bên tử cung", BS.CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi lý giải.

Sau cuộc sinh thuận lợi, sản phụ được bác sĩ giải thích về cơ chế hoạt động của tử cung đôi, cũng như tư vấn về nguy cơ ở những lần mang thai tiếp theo.

Nguy cơ tiềm ẩn từ dị tật tử cung đôi

Theo ThS.BS.CKI Trần Thị Thanh Thảo, Trung tâm Sản Phụ khoa BVĐK Tâm Anh TP HCM, tử cung đôi là dị tật bẩm sinh hiếm gặp, điển hình cho trường hợp dị dạng đường sinh dục ở nữ giới. Hiện tượng tử cung đôi hình thành từ thời kỳ phôi thai, hai ống Mullerian có khuynh hướng sát nhập lại và tiêu biến lớp vách ngăn để hình thành một tử cung bình thường, tuy nhiên nếu có bất thường xảy ra, hai ống Mullerian này sẽ không sát nhập lại với nhau và sẽ hình thành nên hai buồng tử cung riêng biệt hay còn gọi là tử cung đôi. Dị dạng tử cung đôi có thể làm giảm khả năng mang thai cũng như gây nhiều ảnh đến sức khỏe thai kỳ, đặc biệt là nguy cơ gặp phải các tai biến sản khoa nguy hiểm.

Theo bác sĩ Thanh Thảo, với phụ nữ có tử cung đôi, cơ hội mang thai của hai tử cung có thể ngang nhau nên đa phần chị em vẫn có đời sống tình dục bình thường, vẫn có khả năng mang thai và sinh nở. Song số ít người có tử cung đôi sẽ gặp nhiều trở ngại trong cuộc sống và sức khỏe sinh sản.

Đối với chị em phụ nữ chưa sinh nở có tử cung đôi có thể bị vô sinh, kinh nguyệt thất thường. Trong thời kỳ mang thai, do tử cung đôi chia các nhánh động mạch nuôi dưỡng thai nhi sẽ bị phân tán, lòng tử cung hẹp, tử cung co giãn không tốt dễ dẫn đến tình trạng khó thụ thai, sảy thai, thai chậm phát triển thậm chí là chết lưu, sinh non, sinh khó, bác sĩ Thanh Thảo lý giải.

Ngoài ra, trường hợp phụ nữ có tử cung đôi, trong đó có một tử cung kém phát triển gọi là tử cung chột. Nếu thụ thai trong tử cung chột, khi thai lớn nhanh trong khi tử cung hạn chế độ co giãn dẫn đến vỡ tử cung, đe dọa sức khỏe và tính mạng của thai phụ. Ngược lại, một số thai phụ có quá trình mang thai thuận lợi nhưng gặp khó khi sinh do cấu trúc lòng tử cung nhỏ hơn, ngôi bất thường, thai nhi không quay đầu.

Trong quá trình sinh nở ở phụ nữ có tử cung đôi còn có thể xảy ra tình trạng một bên tử cung mang thai, tử cung còn lại trở thành khối u tiền đạo, nằm cản trở đường ra của thai. Điều này gây khó sinh, nếu không được mổ lấy thai kịp thời có thể mất cả mẹ lẫn con.

[Trẻ được kiểm tra các dấu hiệu sinh tồn sau khi chào đời. Ảnh: Tuệ Diễm

Bác sĩ Trần Thị Thanh Thảo cho biết, tử cung đôi không có dấu hiệu nhận biết. Do đó, phụ nữ trong độ tuổi sinh sản cần thăm khám phụ khoa và khám sức khỏe tiền hôn nhân để phát hiện vấn đề bất thường ở cơ quan sinh sản.

Nguy cơ sinh non trong nhóm phụ nữ có dị dạng đường sinh dục nói chung cao gấp bảy lần so với nhóm bình thường, do đó cần áp dụng phương tiện và kỹ thuật chẩn đoán phù hợp để chẩn đoán chính xác dạng bất thường tử cung trước khi mang thai.

Dị dạng tử cung thường được chẩn đoán bằng siêu âm hai chiều, ba chiều, MRI... Theo thống kê, có khoảng 0,4-1% phụ nữ có dị dạng tử cung, tỷ lệ này cao hơn ở phụ nữ sảy thai nhiều lần liên tiếp.

Nếu phát hiện tử cung đôi, tử cung hai sừng khi đã mang thai, thai phụ cần khám thai định kỳ và theo dõi nghiêm ngặt để dự báo nguy cơ có thể xảy ra trong thai kỳ như nguy cơ sinh non, sinh khó.

Theo bác sĩ Thanh Thảo, khi phát hiện dị dạng tử cung đối với phụ nữ chưa bước vào tuổi sinh sản tùy theo phân độ, bác sĩ sẽ tư vấn cụ thể nguy cơ và kế hoạch có thai cũng như theo dõi thai kỳ. Điều trị phẫu thuật chỉ khuyến cáo cho các trường hợp riêng biệt, cá nhân hóa từng bệnh nhân. Trong trường hợp này, phẫu thuật có thể làm tăng cơ hội mang thai thành công mặc dù có các nguy cơ trong phẫu thuật, có thể là để lại sẹo trên thân hoặc lòng tử cung.

Ở phụ nữ, dị dạng tử cung đôi có thể chỉ có chỉ cổ tử cung, một âm đạo hoặc mỗi một buồng tử cung có một cổ tử cung riêng biệt. Trong một vài trường hợp, tử cung đôi sẽ xuất hiện một vách ngăn dọc theo âm đạo và chia âm đạo thành hai ống riêng biệt.

Trường hợp phụ nữ bước vào độ tuổi sinh sản, có ý định sinh con nhưng có tử cung đôi và (hoặc có) hai âm đạo nên điều trị phẫu thuật loại bỏ vách ngăn âm đạo, để chuẩn bị cho kế hoạch mang thai và sinh con. BVĐK Tâm Anh TP HCM đã thực hiện nhiều cuộc phẫu thuật tạo hình âm đạo cho nhiều ca dị dạng đường sinh dục hiếm gặp, giúp chị em có thể quan hệ tình dục, mang thai và sinh con thuận lợi.

* Tên nhân vật đã được thay đổi.

Tuệ Diễm