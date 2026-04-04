Sai lầm trong bữa sáng làm tăng nguy cơ rối loạn mỡ máu

Ăn đồ chiên rán, uống nước ngọt hoặc bỏ qua bữa sáng có thể khiến mỡ máu tăng cao, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Chuyên viên Nguyễn Thị Thu Huyền, khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết nhiều người duy trì những thói quen ăn sáng tưởng chừng vô hại nhưng lại âm thầm làm tăng mỡ máu. Ăn sáng sai cách là một trong những yếu tố làm gia tăng nguy cơ xơ vữa động mạch, bệnh tim, đột quỵ.

Ăn nhiều thực phẩm chiên rán

Bánh rán, khoai tây chiên, xúc xích chiên, bánh mì kẹp thịt nhiều mỡ thường chứa lượng chất béo bão hòa, chất béo chuyển hóa cao. Khi tiêu thụ thường xuyên, những loại chất béo này làm tăng cholesterol xấu trong máu, thúc đẩy quá trình tích tụ mảng bám trong thành mạch. Những người duy trì thói quen này lâu dài có nguy cơ rối loạn mỡ máu tăng lên, đặc biệt ở người trung niên, ít vận động.

Ăn nhiều tinh bột tinh chế

Bánh mì trắng, bánh ngọt, bún hoặc mì ăn liền thiếu chất xơ, protein. Những thực phẩm này có chỉ số đường huyết cao, dễ làm đường máu tăng nhanh sau ăn, kéo theo sự gia tăng sản xuất triglyceride - một dạng mỡ trong máu. Khi tình trạng này lặp lại thường xuyên, cơ thể dễ bị rối loạn chuyển hóa, làm tăng nguy cơ mỡ máu cao, gan nhiễm mỡ, tiền đái tháo đường.

Uống nước ngọt, trà sữa hoặc cà phê nhiều đường

Nhiều nhân viên văn phòng có thói quen chỉ uống một ly cà phê sữa, trà sữa hoặc nước ngọt vào buổi sáng do bận rộn. Tuy nhiên, lượng đường và năng lượng cao trong đồ uống này có thể làm tăng triglyceride trong máu. Ngoài ra, việc tiêu thụ nhiều đường cũng thúc đẩy quá trình tích mỡ trong gan, dễ béo phì - yếu tố liên quan chặt chẽ với rối loạn mỡ máu.

Uống cà phê nhiều đường thường xuyên trong bữa sáng có thể làm tăng triglyceride trong máu. Ảnh minh họa: Thanh Ba

Bỏ bữa sáng

Nhiều người nghĩ rằng nhịn ăn sáng giúp giảm cân, nhưng thói quen này có thể khiến cơ thể rối loạn chuyển hóa lipid. Khi bỏ bữa sáng, cơ thể có xu hướng ăn nhiều vào bữa sau trong ngày, đặc biệt là thực phẩm giàu năng lượng, chất béo khiến cân nặng tăng lên, tăng cholesterol, triglyceride trong máu.

Thực đơn ít chất xơ và protein

Một bữa sáng chỉ có bánh mì trắng hoặc bánh ngọt thường thiếu dưỡng chất quan trọng giúp ổn định chuyển hóa như protein, chất xơ. Protein từ trứng, sữa, cá hoặc các loại đậu giúp kéo dài cảm giác no, ổn định đường huyết. Trong khi chất xơ từ rau, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt hỗ trợ kiểm soát cholesterol. Khi thiếu hai nhóm dưỡng chất này, cơ thể dễ bị tăng đường huyết, tích lũy mỡ trong máu.

Theo chuyên viên Huyền, bữa sáng lành mạnh nên có sự cân bằng giữa tinh bột tốt, protein, chất béo lành mạnh, chất xơ. Ví dụ, bữa sáng có thể gồm bánh mì nguyên cám ăn kèm trứng luộc, sữa chua không đường, trái cây tươi hoặc cháo yến mạch với các loại hạt. Những thực phẩm này cung cấp năng lượng ổn định, kiểm soát cholesterol và hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Nên hạn chế đồ chiên rán, giảm đường trong đồ uống và tăng cường thực phẩm giàu omega-3 như cá, hạt lanh hoặc hạt óc chó. Kết hợp ăn uống, duy trì vận động thể chất và khám sức khỏe định kỳ có thể giúp phát hiện sớm rối loạn mỡ máu.

Thanh Ba