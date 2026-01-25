Gợi ý bữa sáng lành mạnh để duy trì năng lượng cả ngày

Trứng tráng rau củ, sinh tố và sữa chua Hy Lạp cung cấp vitamin, khoáng chất cùng chất béo có lợi cho hệ tiêu hóa, duy trì sự tỉnh táo.

Một bữa sáng lành mạnh cung cấp năng lượng cho cơ thể, khởi động quá trình trao đổi chất. Những người thường xuyên cảm thấy mệt mỏi vào giữa buổi sáng nên xem xét lại bữa ăn của mình. Dưới đây là những ý tưởng bữa ăn tốt cho sức khỏe.

Sinh tố

Xay nhuyễn các loại rau lá xanh như rau bina hoặc cải xoăn với một quả chuối, một nắm quả mọng, thêm hạt chia, hạt lanh và sữa hạnh nhân không đường. Rau xanh và quả mọng cung cấp vitamin, chất chống oxy hóa, trong khi các loại hạt bổ sung omega-3, có lợi cho tim mạch, giảm cholesterol.

Bánh mì nướng bơ với trứng

Món ăn này cung cấp chất béo lành mạnh, protein chất lượng cao, chất xơ, giúp tạo cảm giác no lâu, duy trì năng lượng ổn định và kiểm soát đường huyết. Bánh mì nướng bơ với trứng còn có lợi cho tim mạch, hỗ trợ hệ tiêu hóa, thúc đẩy quá trình trao đổi chất.

Sữa chua Hy Lạp

Sữa chua Hy Lạp có hàm lượng protein và lợi khuẩn cao. Cả hai thành phần này đều hỗ trợ hoạt động tiêu hóa, tăng cường năng lượng cho cơ thể. Thêm granola, rưới thêm chút mật ong để có bữa sáng cân bằng, ngon miệng, nhiều năng lượng.

Trứng tráng với rau củ

Trứng cung cấp protein, trong khi các loại rau bina, ớt chuông, nấm có chất xơ, vitamin thiết yếu. Bữa ăn giàu protein giúp giảm cảm giác đói, duy trì năng lượng suốt cả ngày.

Trứng, xúc xích, bánh mì nguyên cám

Bánh mì nướng nguyên cám kết hợp với trứng và xúc xích là lựa chọn bữa sáng tiện lợi. Khi chọn xúc xích, nên ưu tiên các sản phẩm không chứa nitrat, ít chế biến để hạn chế phụ gia không cần thiết. Một số chất phụ gia trong thực phẩm chế biến sẵn có thể gây khó chịu tiêu hóa ở người nhạy cảm, vì vậy cần sử dụng với tần suất phù hợp.

Bánh mì nguyên cám phết bơ đậu phộng chuối

Bánh mì nguyên cám cung cấp chất xơ tốt cho đường ruột, trong khi chuối có prebiotic tự nhiên giúp vi khuẩn có lợi phát triển. Phết một lớp bơ đậu phộng lên bánh mì để bổ sung chất béo lành mạnh và protein thực vật để no lâu hơn. Đây là bữa sáng nhanh chóng, ngon miệng, phù hợp cho người bận rộn nhưng vẫn muốn ăn uống lành mạnh cho đường ruột.

Yến mạch ngâm qua đêm với hạt chia và quả mọng

Yến mạch ngâm dễ tiêu hóa và thuận tiện cho bữa ăn đầu ngày. Trộn yến mạch với một thìa hạt chia, sữa (sữa bò hoặc sữa thực vật) và một ít quả mọng, sau đó để qua đêm trong tủ lạnh. Món ăn giàu chất xơ này giúp tiết kiệm thời gian chuẩn bị vào buổi sáng. Quả mọng cung cấp chất chống oxy hóa, trong khi hạt chia bổ sung omega-3.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)