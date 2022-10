Sai lầm nhiều vợ chồng hiếm muộn mắc phải

Tâm lý “khát con” khiến nhiều vợ chồng hiếm muộn muốn có hai đến ba con trong một lần mang thai, nhưng việc mang đa thai tiềm ẩn nhiều biến chứng khó lường.

PGS.TS.BS Lê Hoàng, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản BVĐK Tâm Anh Hà Nội cho biết, có nhiều trường hợp bệnh nhân khi tới thăm khám hiếm muộn và muốn làm thụ tinh ống nghiệm (IVF) với nguyện vọng cấy nhiều phôi để sinh đôi hay sinh ba.

"Tuy nhiên, đây là quan điểm sai lầm và nóng vội bởi nguy cơ mà phụ nữ mang đa thai rất lớn. Tâm lý IVF một lần là xong vô tình đẩy người bệnh vào nhiều hệ lụy nguy hiểm", PGS Lê Hoàng cho hay.

Phụ nữ đừng vì vì tâm lý "khát con" khi hiếm muộn mà muốn có nhiều con trong một lần mang thai. Ảnh: Medical News Today

Các chuyên gia về sinh sản châu Âu cảnh báo, nguy cơ và biến chứng trong thai kỳ của mẹ và thai nhi khi mang đa thai tăng so với bình thường. Ước tính, chỉ có khoảng hơn 1/3 trẻ đa thai sinh ra khỏe mạnh và phát triển tốt. Tỷ lệ sẩy thai khi mang thai đôi cao hơn so với mang thai đơn.

Theo số liệu của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) và Hiệp hội Y học Sinh sản Mỹ (ASRM), một thai tỷ lệ sinh non là 10%, song thai tỷ lệ sinh non đã lên tới 60% và tam thai nguy cơ sinh non là 90%. Lý do là vì tử cung người mẹ được cấu tạo đủ một lần mang một thai, vì vậy nếu mang đa thai là bất thường và gây nhiều biến chứng cho cả mẹ và thai nhi, nguy cơ dị tật ở trẻ cũng tăng lên.

Theo PGS Lê Hoàng, đa thai dù có được tự nhiên hay hỗ trợ nhân tạo đều là thai nghén nguy cơ cao. Mẹ mang đa thai dễ bị phù, tăng cân nhiều, triệu chứng ốm nghén trầm trọng hơn, dễ bị sẩy thai, nguy cơ cao sinh non, sinh mổ, vỡ tử cung, đái tháo đường thai kỳ, tiền sản giật, sản giật, xuất huyết sau sinh, trầm cảm sau sinh... Với thai nhi, các biến chứng có thể xảy ra đó là sẩy một hoặc sẩy hết các thai, sinh non, thai dị tật, thai lưu, tử vong sơ sinh (phần lớn do sinh non), các thai dính liền nhau, nhỏ so với tuổi thai hoặc chậm tăng trưởng trong tử cung, bị hội chứng truyền máu song thai... Vấn đề tài chính trong việc chi phí nuôi dưỡng trẻ sinh đôi cũng đáng nói. Nuôi dưỡng một bé đã khó, nếu mẹ sinh đôi thì tiền bạc, công sức và thời gian chăm sóc sẽ khá lớn.

"Đa thai vất vả và chưa chắc đã tốt, vì tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho cả thai phụ và thai nhi. Cách tốt nhất là hãy cố gắng để có thể đậu một thai với tỷ lệ cao nhất, mẹ và em bé đều khỏe mạnh", bác sĩ Lê Hoàng phân tích. Ông cho biết, trong 40 năm làm nghề cũng đã gặp những trường hợp có thai đôi IVF trong khi sức khỏe mẹ yếu, tiên lượng nhiều nguy cơ.

"Tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, BVĐK Tâm Anh Hà Nội, mục tiêu hướng tới của chúng tôi là chuẩn bị tốt nhất sức khỏe cho người mẹ, mỗi chu kỳ chuyển ít phôi nhưng đó là phôi chất lượng, khả năng đậu thai cao", bác sĩ Lê Hoàng nói thêm.

IVFTA hiện ứng dụng nhiều công nghệ giúp nâng cao chất lượng phôi, tăng tỷ lệ thành công IVF lên tới 64,5% như: kỹ thuật trưởng thành trứng non (IVM) giúp tạo ra trứng có chất lượng tốt, tiêm tinh trùng vào bào tương noãn (ICSI) giúp chọn tinh trùng khỏe nhất tiêm thẳng vào bào tương trứng tốt nhất để tạo phôi tốt, hỗ trợ phôi thoát màng (AH) để tăng khả năng làm tổ của phôi trong tử cung, kỹ thuật nuôi cấy phôi ngày 5 giúp lựa chọn được phôi chất lượng hơn (so với nuôi phôi ngày 2, 3), xét nghiệm di truyền tiền làm tổ (PGT) giúp lựa chọn được phôi chất lượng tốt về mặt di truyền, tăng tỷ lệ trẻ sống khỏe mạnh, giảm khả năng sảy thai, giảm thiểu tối đa tỷ lệ trẻ sinh ra mắc các tật về di truyền...

"Chúng tôi không chỉ mong muốn giúp các gia đình vô sinh hiếm muộn có con mà cao hơn đó là nâng cao chất lượng cuộc sống cho các cặp vợ chồng. Vì vậy, giảm nguy cơ đa thai để bà mẹ và thai nhi có một thai kỳ nhẹ nhàng, khỏe mạnh và gia đình có điều kiện tốt nhất chăm sóc bé sau sinh là việc quan trọng chúng tôi hướng tới", PGS Lê Hoàng chia sẻ.

Thanh Ba