Sai lầm khi làm sạch tai gây viêm nhiễm

Ngoáy tai thường xuyên, dùng tăm bông hoặc vật cứng lấy ráy tai có thể gây trầy xước, nhiễm trùng, tạo điều kiện cho vi khuẩn, nấm phát triển.

Thạc sĩ, bác sĩ Triệu Thị Ngọc Ánh, khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết nhiều người hay lau tai bằng tăm bông, ngoáy tai thường xuyên với mong muốn loại bỏ ráy song thói quen này lại là nguyên nhân phổ biến khiến ống tai ngoài viêm, nhiễm nấm hoặc vi khuẩn.

Ráy tai là hỗn hợp gồm chất tiết từ tuyến bã, tuyến mồ hôi và tế bào da bong tróc. Ráy tai có vai trò như một lớp màng bảo vệ của ống tai. Nhờ đặc tính hơi acid (pH thấp), nó còn có khả năng ức chế sự phát triển của vi khuẩn và nấm. Khi lấy ráy quá thường xuyên, lớp bảo vệ ống tai mất đi, pH thay đổi theo hướng kiềm hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn, nấm phát triển.

Khi dùng tăm bông hoặc vật cứng, người bệnh vô tình làm trầy xước da ống tai, phá vỡ môi trường bảo vệ tự nhiên. Trong một số trường hợp, vật sắc nhọn có thể làm tổn thương tai nghiêm trọng như rách ống tai ngoài, thủng màng nhĩ. Bông ngoáy tai có thể bị đẩy ráy vào sâu hơn, tích tụ gần màng nhĩ, nguy cơ hình thành nút ráy. Triệu chứng phổ biến gồm đầy tai, giảm thính lực hoặc ù tai.

Theo bác sĩ Ánh, thói quen ngoáy tai sau khi tắm hoặc bơi vô tình giữ nước lâu trong ống tai. Môi trường ẩm ướt này trở thành điều kiện lý tưởng để nấm phát triển, dẫn đến viêm ống tai ngoài do nấm.

Tai có cơ chế tự làm sạch thông qua sự di chuyển tự nhiên của lớp biểu mô từ trong ra ngoài. Nhờ đó, ráy tai có thể tự bị đẩy ra ngoài mà không cần can thiệp.

Bác sĩ khuyên mọi người nên vệ sinh tai ở phần vành tai bên ngoài bằng khăn mềm, tránh đưa vật lạ vào trong ống tai. Khi tai vào nước, hãy nghiêng đầu phía bên tai có nước vào xuống và nhảy 10-15 lần để nước thoát ra ngoài. Bạn cũng có thể dùng máy sấy để sấy nhẹ cho nước khô. Nếu cảm thấy tai bị bít, nghe kém, ngứa kéo dài hoặc đau, người bệnh nên đi khám để được kiểm tra, xử lý đúng cách, phòng biến chứng viêm tai giữa, thủng màng nhĩ, ảnh hưởng thính lực.

Thúy Hạnh