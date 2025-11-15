Sai lầm cần tránh khi rửa mặt

Chọn sữa rửa mặt không phù hợp, dùng nước quá nóng, thực hiện nhiều lần trong ngày có thể khiến da khô ráp, nổi mụn hoặc kích ứng.

Rửa mặt là bước làm sạch cơ bản và quan trọng trong chăm sóc da hằng ngày. BS.CKII Nguyễn Thị Ngọc Yến, Trưởng khoa Da liễu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết rửa mặt sai cách có thể khiến da yếu, xỉn màu, kích ứng hoặc nổi mụn kéo dài. Tránh các sai lầm phổ biến giúp sữa rửa mặt phát huy hiệu quả bảo vệ làn da khỏe mạnh, sáng mịn và hấp thu tốt hơn các dưỡng chất khác từ các bước chăm sóc tiếp theo.

Chọn sữa rửa mặt không phù hợp

Mỗi loại da cần công thức làm sạch khác nhau. Người có da khô dùng sữa rửa mặt tạo bọt mạnh, chứa nhiều chất tẩy rửa khiến da mất đi lớp dầu tự nhiên, dẫn đến bong tróc, kích ứng. Ngược lại, người da dầu lại chọn sản phẩm quá dịu nhẹ, không đủ khả năng loại bỏ bã nhờn dễ khiến lỗ chân lông bít tắc và nổi mụn.

Theo bác sĩ Ngọc Yến, sữa rửa mặt cho da dầu nên chứa các thành phần kiểm soát bã nhờn như salicylic acid, zinc PCA hoặc đất sét. Da khô nên chọn loại có chứa ceramide, hyaluronic acid hoặc glycerin giúp cấp ẩm và phục hồi hàng rào bảo vệ da. Da nhạy cảm phù hợp với sữa rửa mặt dịu nhẹ, không hương liệu, không cồn, không sulfate, thành phần lành tính như lô hội, trà xanh, hoặc glycerin.

Rửa nhiều lần trong ngày

Nhiều người nghĩ rằng rửa mặt càng nhiều da càng sạch và ít mụn. Tuy nhiên, rửa quá thường xuyên lại phản tác dụng. Mỗi lần rửa mặt, lớp màng ẩm tự nhiên của da bị ảnh hưởng, làm da mất nước, kích thích tuyến bã nhờn hoạt động mạnh hơn để bù lại độ ẩm, dẫn đến tình trạng đổ dầu. Số lần rửa mặt trong ngày phụ thuộc vào tình trạng da, môi trường tiếp xúc.

Mọi người nên rửa mặt vào buổi sáng sau khi thức dậy và thời điểm sau khi tiếp xúc bụi bẩn, đi ngoài đường về. Người có da rất dầu hoặc thường xuyên hoạt động thể chất có thể rửa thêm một lần vào giữa ngày.

Nước quá nóng hoặc quá lạnh

Rửa mặt bằng nước nóng giúp mở lỗ chân lông và làm sạch sâu hơn. Tuy nhiên, nước nóng khiến da mất độ ẩm, làm yếu hàng rào bảo vệ tự nhiên và có thể gây đỏ rát, nhất là với da nhạy cảm. Cách tốt nhất là dùng nước mát hoặc hơi ấm để làm sạch nhẹ nhàng, không gây sốc nhiệt cho da. Sau khi rửa, nên thấm khô mặt bằng khăn mềm, không chà xát mạnh để tránh tổn thương vi mô trên bề mặt da.

Bác sĩ Yến tư vấn cho một phụ nữ. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Không tạo bọt khi rửa

Khi sữa rửa mặt chưa được tạo bọt đầy đủ, các hoạt chất tẩy rửa tiếp xúc trực tiếp với da ở nồng độ đậm đặc, dễ gây kích ứng, nhất là với da nhạy cảm. Tạo bọt trước không chỉ giảm ma sát mà còn giúp sản phẩm phát huy khả năng làm sạch sâu hơn.

Với sữa rửa mặt dạng gel hoặc kem, mọi người có thể xoa nhẹ giữa hai lòng bàn tay với ít nước để tạo bọt trước khi thoa. Nếu dùng sản phẩm ít tạo bọt, hãy massage nhẹ nhàng theo vòng tròn trong 30-60 giây để làm sạch hiệu quả mà không làm mòn da.

Không tẩy trang

Hầu hết sữa rửa mặt không thể làm sạch hoàn toàn lớp dầu, bụi mịn và cặn trang điểm bám sâu trong lỗ chân lông. Bỏ qua bước tẩy trang khiến da dễ bị bít tắc, lâu dần hình thành mụn đầu đen, mụn viêm hoặc sạm da.

Ngay cả khi không trang điểm, nếu có dùng kem chống nắng hằng ngày, mọi người vẫn nên tẩy trang trước khi dùng sữa rửa mặt. Đây là nguyên tắc làm sạch kép giúp da sạch mà không bị khô căng. Da dầu mụn hay da nhạy cảm nên chọn các dung dịch tẩy trang dạng nước.

Rửa mặt quá nhanh hoặc quá lâu

Rửa quá nhanh (dưới 15 giây) khiến da chưa được làm sạch kỹ, bụi bẩn và bã nhờn vẫn còn sót lại. Ngược lại, rửa quá lâu hoặc massage mạnh tay có thể làm tổn thương lớp biểu bì, khiến da mỏng, dễ kích ứng và nhạy cảm hơn với ánh nắng.

Thời gian lý tưởng cho một lần rửa mặt là khoảng 30-60 giây. Mọi người nên tập trung làm sạch vùng chữ T (trán, mũi, cằm) nơi dễ tiết dầu và rửa nhẹ hơn ở vùng má, cổ. Sau khi rửa, nên vỗ nhẹ nước lạnh hoặc dùng khăn ẩm mát để se lỗ chân lông.

Không dưỡng ẩm sau khi rửa mặt

Sau khi rửa mặt, da dễ mất nước do lớp màng lipid bảo vệ tạm thời bị rửa trôi. Nếu không bổ sung độ ẩm ngay, da nhanh khô, tiết dầu nhiều hơn và dễ hình thành nếp nhăn sớm. Mọi người nên dùng toner hoặc xịt khoáng trong vòng một phút sau khi rửa mặt, sau đó thoa kem dưỡng ẩm phù hợp để khóa ẩm, duy trì độ đàn hồi và cân bằng cho da.

Không vệ sinh dụng cụ rửa mặt

Khăn mặt, bông hoặc cọ rửa không vệ sinh thường xuyên dễ tích tụ vi khuẩn, bụi bẩn và tế bào chết, có thể khiến mụn tái phát. Mọi người nên giặt khăn mặt hằng ngày, phơi khô nơi thoáng gió. Nếu dùng cọ hoặc máy rửa mặt, cần vệ sinh ít nhất 1-2 lần mỗi tuần, thay đầu cọ định kỳ 2-3 tháng.

Trịnh Mai