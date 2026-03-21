Sai lầm ăn uống khiến người tiểu đường hỏng thận

Kiêng khem quá mức, ăn nhiều muối, không uống đủ nước có thể khiến đường huyết tăng cao, áp lực lên thận, tăng nguy cơ biến chứng.

Mức đường huyết cao kéo dài có thể làm tổn thương các mạch máu nhỏ trong thận, ảnh hưởng đến khả năng lọc chất thải của cơ quan này. Lâu dần thận tổn thương, giảm chức năng dẫn đến các biến chứng như suy thận, nguy cơ mắc bệnh thận do tiểu đường.

Tiêu thụ quá nhiều muối là một trong những sai lầm phổ biến nhất. Nhiều thực phẩm đóng gói, đồ ăn vặt, dưa chua, thịt chế biến sẵn chứa hàm lượng natri cao. Ăn quá nhiều natri khiến cơ thể giữ nước, làm tăng huyết áp. Huyết áp cao gây áp lực lên thận, tăng tốc độ tổn thương theo thời gian. Người tiểu đường nên hạn chế lượng muối ăn dưới 6 g/ngày hoặc < 2.300 mg natri để kiểm soát huyết áp và ngăn ngừa biến chứng tim mạch, thận. Hạn chế đồ hộp, thịt chế biến sẵn vì chứa lượng natri ẩn nhiều.

Ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn như khoai tây chiên, đồ ăn đông lạnh, mì ăn liền, thịt đóng gói không tốt cho sức khỏe. Bởi chúng nhiều natri, chất béo không lành mạnh và chất bảo quản. Thường xuyên tiêu thụ những thực phẩm này có thể khiến khả năng kiểm soát đường huyết khó khăn, tăng nguy cơ tổn thương thận, bệnh thận mạn tính.

Ăn quá nhiều protein có thể làm tăng tốc độ tổn thương thận, mất cân bằng trong cơ thể. Protein rất cần thiết cho cơ thể, nhưng người tiểu đường nên tiêu thụ khoảng 0,8-1,2 g protein/kg cân nặng mỗi ngày, không ăn quá nhiều. Nên ưu tiên các thực phẩm giàu protein lành mạnh như trứng, sữa, cá hồi, thịt gà không da.

Nạp nhiều đường và tinh bột tinh chế từ bánh mì trắng, đồ ngọt, đồ uống có đường, bánh nướng sẽ gây tăng đột biến lượng đường trong máu. Tình trạng tăng đột biến thường xuyên làm tăng nguy cơ biến chứng lâu dài, bao gồm tổn thương thận. Theo thời gian, lượng đường trong máu không được kiểm soát làm suy yếu khả năng lọc của thận, dẫn đến suy giảm chức năng thận dần dần.

Không uống đủ nước dẫn đến thiếu nước, mất nước, làm rối loạn hoạt động tiêu hóa, sức khỏe thận. Uống đủ nước giúp đào thải độc tố, hỗ trợ chức năng thận hoạt động bình thường. Người tiểu đường uống ít nước có thể khiến nước tiểu cô đặc, tăng nguy cơ mắc các vấn đề về thận. Thiếu nước làm tăng áp lực lọc, gây tổn thương cầu thận, nguy cơ hình thành sỏi thận.

Ăn kiêng quá mức, bỏ bữa hoặc ăn uống không điều độ, dễ làm lượng đường trong máu mất kiểm soát. Chế độ ăn mất cân bằng khiến cơ thể nhận không đủ chất dinh dưỡng dẫn đến rối loạn chuyển hóa, tích tụ độc tố.

Anh Chi (Theo Healthshots)