Sa tử cung sau 20 năm mãn kinh

TP HCMBà Chi, 70 tuổi, mãn kinh 20 năm, nay sa tử cung, bàng quang và trực tràng, được phẫu thuật cắt tử cung kết hợp phục hồi sàn chậu.

Bà Chi được phẫu thuật nội soi treo tử cung, bàng quang lên dây chằng chậu lược hai bên tại một bệnh viện ở TP HCM vào năm ngoái. Song, bệnh tái phát hai tháng nay khiến bà đi lại, vệ sinh khó khăn.

BS.CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Giám đốc Trung tâm Sản Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết bệnh nhân sinh 3 con, mãn kinh 20 năm dẫn đến thiếu hụt hormone estrogen kéo dài khiến cấu trúc treo nâng tạng chậu bị thoái hóa, gây sa tử cung kèm bàng quang, trực tràng độ 3 (các cơ quan trượt xuống, nhô phần lớn ra ngoài âm đạo) dù đã phẫu thuật điều trị.

Bà Chi tăng huyết áp, được điều trị thuốc 24 giờ trước mổ nhằm giảm nguy cơ biến cố tim mạch trong quá trình phẫu thuật. Êkíp cắt tử cung toàn phần qua ngả âm đạo để giảm áp lực cho sàn chậu. Sau đó, bác sĩ khâu treo nâng, cắt gọn các mô dư thừa ở thành trước để đẩy bàng quang về đúng vị trí, khâu phục hồi ngăn trực tràng sa xuống. Điều này nhằm tái cấu trúc lại toàn bộ sàn chậu, đảm bảo tầng sinh môn chắc chắn, nâng đỡ toàn bộ tạng phía trên.

Hậu phẫu, bà Chi hồi phục tốt, sức khỏe ổn định, xuất viện sau hai ngày. Bác sĩ khuyên bà vận động nhẹ nhàng, không mặc quần chật, tránh mang vật nặng trong khoảng 6 tuần, theo dõi triệu chứng bất thường nếu có.

Bác sĩ Mỹ Nhi (trái) cùng êkíp phẫu thuật cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Sa tử cung (còn gọi là sa sinh dục) xảy ra khi cơ và dây chằng của sàn chậu bị kéo căng giãn và suy yếu (sa tạng chậu). Sự suy yếu của các cấu trúc này khiến tử cung di chuyển ra khỏi vị trí bình thường, tụt vào trong âm đạo hoặc thậm chí sa xuống đủ xa để nhô ra ngoài cửa mình.

Bệnh chủ yếu ảnh hưởng đến phụ nữ sau sinh hoặc mãn kinh. Trong quá trình mang thai và sinh nở nhiều lần, sàn chậu phải nâng đỡ trọng lượng của thai nhi, nhau thai, nước ối. Sức nặng này khiến cơ, dây chằng bị kéo giãn liên tục. Ở giai đoạn mãn kinh, hormone estrogen sụt giảm khiến mô liên kết, collagen ở vùng sàn chậu bị teo mỏng, giòn, dễ dàng giãn ra hoặc đứt dưới áp lực của trọng lực.

Bệnh diễn tiến âm thầm, dấu hiệu thường gặp khi bệnh ở mức độ nặng bao gồm đau vùng chậu, bụng dưới hoặc lưng, tiểu gấp, són tiểu, táo bón... Bác sĩ Mỹ Nhi cho biết rào cản lớn nhất trong điều trị sa tử cung là tâm lý e ngại của người bệnh.

Để giảm nguy cơ mắc bệnh, bác sĩ khuyến nghị phụ nữ duy trì chế độ sinh hoạt lành mạnh, kiểm soát cân nặng hợp lý. Tập thể dục 30 phút mỗi ngày hoặc tối thiểu 150 phút mỗi tuần, thực hiện bài tập kegel để tăng cường sức mạnh cơ vùng chậu, khám sức khỏe định kỳ. Khi xuất hiện triệu chứng bất thường cần đi khám sớm để bác sĩ chẩn đoán, điều trị kịp thời.

Ngọc Châu

*Tên người bệnh đã được thay đổi