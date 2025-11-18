Sa tạng chậu sau sinh 7 con

TP HCMBà Mẫn, 65 tuổi, sinh 7 người con, hơn 10 năm bị sa dần các tạng vùng chậu, nay được bác sĩ phẫu thuật thành công bằng robot.

TS.BS Lê Phúc Liên, Trưởng Đơn vị Niệu nữ, Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, chẩn đoán bà bị sa sinh dục độ 4 - mức nặng nhất: toàn bộ cơ quan vùng chậu sa hoàn toàn ra ngoài âm đạo gồm thành trước (bàng quang, niệu đạo) và thành sau (trực tràng, ruột non). Khối sa có thể gây các biến chứng nguy hiểm như loét và nhiễm trùng âm đạo, biến chứng đường tiêu hóa, nhiễm khuẩn đường tiết niệu, phần sa hoại tử...

Bà Mẫn đã phẫu thuật triệt sản sau sinh 20 năm trước, sau đó cắt toàn bộ tử cung do u xơ tử cung lớn, rồi mổ ruột thừa nên vùng mổ bị viêm dính rất nhiều. Bà còn bị bệnh tiểu đường, tăng huyết áp dễ gây nhiễm trùng vùng phẫu thuật. Bác sĩ Liên tư vấn phương án điều trị tốt nhất là phẫu thuật sa sinh dục bằng robot Da Vinci Xi.

Bác sĩ Liên phẫu thuật với sự hỗ trợ của robot Da Vinci Xi điều trị sa sinh dục cho bà Mẫn. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Ổ bụng của người bệnh bị viêm dính nặng, mỡ nội tạng dính lên thành bụng ở vị trí từng cắt tử cung. Bác sĩ Liên cùng êkíp phải gỡ dính, sau đó mới tạo các lỗ trocar trên bụng để đưa dụng cụ nội soi robot vào tiếp cận vùng phẫu thuật. 4 cánh tay robot Da Vinci Xi hỗ trợ bác sĩ bóc tách, vén vùng viêm dính, vén các tạng ruột, đặt và khâu mảnh lưới mesh vào mỏm nhô xương cùng (ụ nhô) để nâng đỡ các cơ quan vùng chậu.

Theo bác sĩ Liên, so với mổ mở hoặc nội soi truyền thống, phương pháp này rất khó khăn do vùng mổ sâu, hẹp, người bệnh phải chịu một cuộc mổ rất dài hoặc bệnh dễ tái phát nếu việc khâu nối không tốt. Nhờ hệ thống robot cho hình ảnh 3D phóng đại và thao tác tinh vi, bác sĩ đặt mảnh lưới chính xác, khâu nối tỉ mỉ, ít gây đau hơn nhiều so với phẫu thuật mở truyền thống.

Bà Mẫn hồi phục nhanh, xuất viện sau 3 ngày. Bà cần chăm sóc vùng kín tránh nhiễm khuẩn, không ngồi xổm, tránh vận động nặng trong 6-8 tuần, không quan hệ tình dục trong 2-3 tháng sau mổ.

Theo bác sĩ Liên, có 4 mức độ sa sinh dục từ trung bình đến nặng, trong đó sa sinh dục độ 4 cần can thiệp ngoại khoa để tránh các biến chứng nặng nề. Phụ nữ sau sinh cần đến bệnh viện khám nếu có dấu hiệu sa sinh dục như rối loạn tiểu, táo bón, có cảm giác nặng, tức ở vùng hạ vị hoặc tầng sinh môn, sờ thấy khối sa... Ăn nhiều chất xơ để tránh táo bón, tập thể dục và các bài tập nâng đỡ cơ sàn chậu, duy trì cân nặng hợp lý, tránh mang vác vật nặng để tránh áp lực lên sàn chậu.

Hà Thanh

*Tên người bệnh đã được thay đổi