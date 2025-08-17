Mổ sa sinh dục nữ bằng robot thế nào?

Tôi bị sa sinh dục 15 năm, nay có thể điều trị bệnh này bằng robot không? Phương pháp này khác biệt gì so với phẫu thuật truyền thống? (Minh Uyên, 59 tuổi, Australia)

Trả lời:

Sa sinh dục hay sa cơ quan vùng chậu là tình trạng một hoặc nhiều cơ quan trong vùng chậu (như tử cung, bàng quang, trực tràng) bị sa xuống, có thể tụt vào trong âm đạo, thậm chí sa ra ngoài âm hộ. Bệnh khá phổ biến ở phụ nữ, nhất là phụ nữ sau sinh hoặc ở phụ nữ lớn tuổi do suy yếu cơ và dây chằng vùng chậu, làm tăng áp lực ổ bụng gây són tiểu, đau khi quan hệ.

Chị bị sa sinh dục 15 năm song chưa rõ về tình trạng, mức độ sa. Do đó, chị cần đến bệnh viện có đơn vị Niệu nữ để được bác sĩ khám, đánh giá và lên phương án điều trị phù hợp. Sa sinh dục có thể được điều trị nội khoa (sử dụng thuốc) cùng các bài tập kegel để tăng cường cơ sàn chậu. Nếu tình trạng nặng, người bệnh cần được phẫu thuật (mổ mở, mổ nội soi hoặc nội soi bằng robot) để đưa các cơ quan vùng chậu về vị trí ban đầu. Trong đó, điều trị sa sinh dục bằng robot là phương pháp có nhiều ưu điểm so với phẫu thuật truyền thống.

Robot truyền hình ảnh 3D có độ phóng đại gấp 15 lần giúp các bác sĩ không bị hạn chế tầm nhìn vùng mổ, dễ dàng di chuyển ở các vị trí sâu, hẹp trong cơ quan vùng chậu. Kết hợp với 4 cánh tay robot, các bác sĩ xử lý mô, khâu và cố định lưới nâng sàn chậu chính xác hơn. Vết mổ nhỏ mang tính thẩm mỹ cao, ít đau, giảm mất máu, người bệnh hồi phục nhanh, nằm viện ngắn hơn so với phương pháp truyền thống.

TS.BS Lê Phúc Liên (trái) cùng êkíp phẫu thuật bằng robot Da Vinci Xi. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Hiện, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM đã ứng dụng robot Da Vinci Xi trong phẫu thuật các bệnh lý tiết niệu như ung thư thận, ung thư bàng quang, ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới, sa sinh dục ở nữ giới... Người bệnh không cần phải ra nước ngoài mà có thể phẫu thuật ngay trong nước với chi phí điều trị hợp lý.

TS.BS Lê Phúc Liên

Đơn vị Niệu nữ

Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM