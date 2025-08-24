Nên tập luyện cơ sàn chậu trong bao lâu?

Tôi bị sa sinh dục độ một có thể tập sàn chậu bằng máy ở bệnh viện hoặc tập tại nhà được không và bao lâu sẽ cải thiện? (Minh An, 42 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Sa sinh dục độ một là tình trạng các cơ quan vùng chậu (tử cung, bàng quang, trực tràng, thành trước âm đạo) bị sa nhẹ nhưng vẫn nằm trong âm đạo, chưa lộ ra ngoài. Giai đoạn này chỉ gây triệu chứng nhẹ, thường không rõ ràng nên dễ bị bỏ qua. Người bệnh có thể cảm thấy nặng ở vùng chậu, đau lưng dưới hoặc cảm thấy có vật gì đó ở trong âm đạo. Nguyên nhân gây sa do cơ và các cấu trúc nâng đỡ sàn chậu yếu đi, thường gặp do sinh nở nhiều lần (đặc biệt là sinh thường) hoặc do tuổi tác, suy giảm nội tiết tố nữ estrogen, tăng áp lực ổ bụng, thừa cân béo phì.

Bạn bị sa sinh dục độ một là cấp độ nhẹ nên có thể cải thiện hiệu quả bằng cách thay đổi lối sống như tránh mang vác nặng, không làm việc quá sức hay đứng lâu, ngồi xổm. Bạn cần ăn uống đủ chất xơ để hạn chế táo bón, giảm cân nếu bị thừa cân, béo phì, áp dụng các phương pháp điều trị bảo tồn như tập luyện cơ sàn chậu.

Tập luyện cơ sàn chậu đòi hỏi sự kiên trì trong thời gian ít nhất 4-6 tuần hoặc kéo dài 3-6 tháng để cải thiện các triệu chứng của sa sinh dục. Tập luyện tại bệnh viện hiệu quả hơn do có máy tập sàn chậu, nhất là những người mới. Bạn có thể tự tập luyện tại nhà nếu biết cách thực hiện.

Tập luyện cơ sàn chậu bằng máy kích thích điện tại bệnh viện giúp giảm triệu chứng sa sinh dục. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ hướng dẫn người bệnh thực hiện động tác siết và thư giãn cơ sàn chậu đồng thời theo dõi tín hiệu trên màn hình để biết việc co cơ sàn chậu có đúng hay không. Tập với máy chia làm hai giai đoạn là co cơ sàn chậu và kích điện. Dòng điện với cường độ nhẹ kích thích liên tục vào cơ ở âm đạo hoặc hậu môn giúp cơ sàn chậu khỏe mạnh và săn chắc, từ đó cải thiện sa tạng, ngăn ngừa và điều trị hiệu quả triệu chứng són tiểu sau sinh.

Bạn cũng có thể thực hành một số bài tập sàn chậu đơn giản tại nhà như sau:

Bài tập kegel: Co thắt cơ sàn chậu trong 5-10 giây, sau đó thả lỏng, lặp lại 10-15 lần mỗi hiệp và thực hiện ngày 3 lần.

Bài tập nâng mông: Nằm ngửa, co gối, nâng hông lên khỏi mặt đất, giữ trong vài giây rồi hạ xuống.

Bài tập squat: Đứng thẳng, hai chân mở rộng bằng vai, từ từ hạ thấp người xuống, giữ lưng thẳng.

Tuy nhiên, phụ nữ không nên quá nôn nóng trong tập luyện dẫn đến tập quá sức. Phụ nữ sau sinh chỉ nên tập sau khi cơ thể đã hồi phục, tập thể dục gắng sức hoặc tập quá sớm có thể làm sản dịch tiết ra nhiều hơn. Trước khi bắt đầu tập luyện, bạn cần đến bệnh viện tham khảo ý kiến bác sĩ để được tư vấn cụ thể về tình trạng bệnh và đưa ra phương pháp điều trị phù hợp nhất. Nếu có thời gian, bạn có thể đến bệnh viện để tập với máy tập sàn chậu để được bác sĩ tư vấn tập luyện đúng cách, sau đó duy trì tại nhà.

BS.CKII Nguyễn Thị Hồng Oanh

Đơn vị Niệu nữ

Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7