Rối loạn nhịp tim do hội chứng suy nút xoang

TP HCMBà Quỳnh, 71 tuổi, thường chóng mặt, mệt mỏi tưởng rối loạn tiền đình, đi khám bác sĩ chẩn đoán bà bị hội chứng suy nút xoang khiến nhịp tim bất thường.

GS.TS.BS Võ Thành Nhân, Giám đốc Trung tâm Tim mạch Can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết chức năng tim của bệnh nhân (EF) còn 40% (bình thường hơn 60%), nhịp tim có lúc rất chậm (40 nhịp/phút), có khi tăng lên 90 nhịp/phút. Bà có biểu hiện choáng váng, mệt mỏi từ một tháng trước, thỉnh thoảng khó thở. Kết quả điện tâm đồ ECG xác định bà mắc hội chứng suy nút xoang.

Suy nút xoang là dạng rối loạn nhịp tim xảy ra khi nút xoang - bộ phận tạo nhịp tim tự nhiên của cơ thể - không duy trì được chức năng như bình thường. Khi chức năng tạo nhịp và dẫn truyền xung động của tim bị rối loạn tạo ra một loạt nhịp bất thường.

Giáo sư Nhân đánh giá nhịp tim của bệnh nhân nhanh chậm thất thường, không thể điều trị nội khoa đơn thuần bằng thuốc. Giải pháp hiệu quả nhất trong trường hợp này là đặt máy tạo nhịp để đảm bảo nhịp tim bệnh nhân không quá chậm và dùng thuốc điều trị nhịp nhanh.

Giáo sư Nhân (giữa) cùng êkíp can thiệp đặt máy tạo nhịp cho bệnh nhân. Ảnh: Thanh luận

Êkíp đặt máy tạo nhịp cho bà Quỳnh để theo dõi, phát hiện hoạt động tạo nhịp của tim, tự động gửi xung điện qua dây dẫn đến tim mỗi khi nhận thấy tim đập quá chậm hoặc ngưng đập quá lâu. Các xung điện này kích thích làm tim đập đúng theo một tần số đã được cài đặt trước, đều đặn theo chu kỳ.

Bà Quỳnh tỉnh táo, hồi phục tốt sau can thiệp, nhịp tim duy trì ở mức 60-70 nhịp/phút. Bác sĩ kê toa thuốc hỗ trợ để khống chế cơn nhịp nhanh cho bà. Vết mổ khô, đường mổ nhỏ thẩm mỹ, không có nguy cơ nhiễm trùng, bà xuất viện hai ngày sau đó.

Để phát hiện hội chứng suy nút xoang, người bệnh cần kiểm tra nhịp tim định kỳ, tránh rượu, thuốc lá và caffeine, ngủ đủ giấc, nghỉ ngơi, dinh dưỡng khoa học. Người bệnh tập luyện vừa sức, kiểm soát căng thẳng, dùng thuốc đúng liều.

Suy nút xoang có thể gặp ở mọi lứa tuổi nhưng phổ biến ở độ tuổi trên 70. Khi có các dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh bao gồm nhịp đập bất thường, đánh trống ngực, đau ngực hoặc khó chịu ở ngực, chóng mặt hoặc choáng váng, ngất xỉu, hãy đi khám ngay.

Thu Hà

*Tên bệnh nhân đã được thay đổi