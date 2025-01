Đặt máy tạo nhịp không dây phòng ngưng tim, đột tử

Máy tạo nhịp tim không dây nhỏ như viên thuốc con nhộng, được cấy vào buồng tim qua ống thông giúp tim đập ổn định, ngăn ngừa nguy cơ ngưng tim, đột tử.

Ngày 6/1, Thầy thuốc nhân dân, GS.TS.BS Võ Thành Nhân, Giám đốc Trung tâm Tim mạch Can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết thiết bị này nặng 2 g, kích thước chỉ bằng 1/10 máy tạo nhịp có dây, được cấy vào buồng tim của bệnh nhân thông qua ống thông. Máy có thể hoạt động trong cơ thể 10-12 năm.

Máy tạo nhịp tim có dây và không dây là thiết bị y tế có điện cực được đưa vào cơ thể, điều chỉnh sự co bóp của cơ tim để duy trì nhịp tim. Phương pháp này có thể cứu sống người bệnh trong trường hợp cấp cứu ngưng tim.

Theo giáo sư Nhân, bệnh nhân đặt máy tạo nhịp có nguy cơ bị nhiễm trùng do phải rạch da để đặt máy dưới da. Một số bệnh nhân có thể trạng gầy, lớp mô dưới da mỏng, phải bóc tách cơ để đặt máy dưới cơ dễ gây tụ máu tại chỗ đặt máy. Khi đâm kim vào tĩnh mạch dưới đòn để đưa điện cực vào tim có thể gây tổn thương mạch máu khiến tràn máu màng phổi. Bệnh nhân lớn tuổi, suy giảm trí nhớ thường quên đang gắn máy tạo nhịp nên hay sờ, gãi chỗ vết mổ, dễ gây nhiễm trùng và để lại sẹo xấu trên da.

"Đặt máy tạo nhịp không dây không cần mở ngực nên tránh được nguy cơ nhiễm trùng, tụ máu, tràn máu màng phổi so với đặt máy tạo nhịp có dây", giáo sư Nhân nói, thêm rằng kỹ thuật đặt máy tạo nhịp không dây được ứng dụng tại Việt Nam lần đầu năm 2018. Đây là kỹ thuật khó, cần được thực hiện ở bệnh viện có trang bị phòng thông tim hoặc phòng Hybrid hiện đại, đội ngũ chuyên nghiệp.

Mỗi năm Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM tiếp nhận khoảng 3.600 người bệnh đến khám vì rối loạn nhịp. Mới đây nhất, giáo sư Nhân đã đặt máy tạo nhịp không dây kịp thời, cứu bệnh nhân 61 tuổi trước nguy cơ đột tử.

Trước nhập viện vài ngày, bà Mỹ mệt nhiều, choáng váng khi thay đổi tư thế, suýt ngất. Bà nghĩ do thiếu máu, rối loạn tiền đình, tự mua thuốc uống nhưng không khỏi. Khi đang xem tivi, bà đột nhiên ngất, sau đó tỉnh lại. Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám cho bà ghi nhận nhiều đoạn ngừng tim vài giây. Đây là biểu hiện của hội chứng suy nút xoang - một loại rối loạn nhịp tim do sự suy yếu chức năng của nút xoang (bộ phận tạo nhịp tim tự nhiên của cơ thể). Nếu không can thiệp điều trị, người bệnh có nguy cơ đột tử.

Giáo sư Nhân đánh giá tim đập nhanh chậm thất thường của bệnh nhân không thể điều trị bằng thuốc tăng nhịp tim. Do đó, giải pháp duy nhất là đặt máy tạo nhịp để kiểm soát nhịp chậm và dùng thuốc để điều trị nhịp nhanh để đảm bảo an toàn cho người bệnh.

Êkíp luồn ống thông qua tĩnh mạch đùi đến tâm thất phải. Hai động mạch và tĩnh mạch của bà Mỹ nằm sát nhau, gây khó khăn khi làm thủ thuật. Dưới hướng dẫn của siêu âm, các bác sĩ quan sát rõ đường đi của kim trên siêu âm. Quá trình cấy máy diễn ra thuận lợi trong vòng 45 phút, tránh được nguy cơ tổn thương động mạch, nguy hiểm cho người bệnh.

Sau thủ thuật, bệnh nhân đỡ mệt, không còn bị choáng, nhịp tim ổn định nhờ máy tạo nhịp hỗ trợ. Hình ảnh điện tâm đồ không còn đoạn ngừng xoang kéo dài.

Giáo sư Võ Thành Nhân (ngoài cùng bên phải) cùng êkíp đặt máy tạo nhịp không dây cho bệnh nhân. Ảnh: Minh Huyền

Theo giáo sư Nhân, đối với máy tạo nhịp có dây, bệnh nhân cần tránh vận động mạnh cánh tay bên đặt máy ít nhất vài tuần sau thủ thuật để giảm nguy cơ chảy máu túi máy tạo nhịp. Trong khi đó, khi đặt máy tạo nhịp không dây, bà Mỹ có thể sinh hoạt và tự thực hiện hoạt động cá nhân ngay sau can thiệp, xuất viện ba ngày sau đó.

Rối loạn nhịp tim là bệnh tim mạch nguy hiểm, biểu hiện đặc trưng là nhịp tim đập bất thường, quá nhanh (tần số hơn 100 lần/phút) hoặc quá chậm (tần số dưới 60 lần/phút), không đều hoặc lúc nhanh lúc chậm. Tất cả vấn đề về rối loạn nhịp tim đều ảnh hưởng đến khả năng bơm máu của tim. Những trường hợp rối loạn nhịp tim nặng, tim ngừng đập gây nguy hiểm đến tính mạng. Bệnh tiến triển âm thầm, gây ra những biến cố tim mạch nặng nề, đe dọa tính mạng bệnh nhân nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh triển khai các kỹ thuật cao, điều trị chuyên sâu rối loạn nhịp tim như đặt máy tạo nhịp không dây, cấy van động mạch chủ qua ống thông (TAVI), chụp cắt lớp kết quang nội mạch (OCT) trong can thiệp mạch vành, đặt stent graft điều trị bệnh lý động mạch chủ, sửa van hai lá qua đường ống thông...

Thu Hà

* Tên bệnh nhân đã được thay đổi