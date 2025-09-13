Rối loạn cương dương có chữa được không?

Gần đây, tôi có dấu hiệu rối loạn cương dương, có chữa khỏi không? (Hải Nam, 38 tuổi, Ninh Bình)

Trả lời:

Rối loạn cương dương là rối loạn chức năng tình dục thường gặp ở nam giới, có thể xảy ra ở bất kỳ độ tuổi nào nhưng tần suất tăng dần theo tuổi tác.

Tình trạng này do nhiều nguyên nhân khác nhau, phổ biến là các bệnh lý như bệnh tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid máu hay tổn thương thần kinh, vốn làm suy giảm lưu lượng máu hoặc tín hiệu thần kinh đến bộ phận sinh dục. Suy giảm nội tiết tố nam testosterone, rối loạn tuyến giáp hoặc tác dụng phụ của một số loại thuốc điều trị tim mạch, trầm cảm, lợi tiểu cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng cương dương. Yếu tố tâm lý như căng thẳng kéo dài, áp lực công việc, mâu thuẫn tình cảm hay mặc cảm về khả năng tình dục thường khiến bệnh tiến triển nặng hơn.

Đa số trường hợp có thể hồi phục hiệu quả, thậm chí khỏi hoàn toàn nếu phát hiện sớm và điều trị đúng nguyên nhân. Có nhiều phương pháp điều trị, phổ biến nhất là dùng thuốc ức chế men phosphodiesterase5(PDE-5) giúp tăng lượng máu đến thể hang dương vật, có hiệu quả ở phần lớn bệnh nhân.

Khi thuốc uống không đáp ứng, bác sĩ có thể chỉ định thiết bị hỗ trợ hút chân không, vòng thắt duy trì cương, liệu pháp hormone nếu thiếu hụt hormone testosterone hoặc phẫu thuật cấy ghép thể hang nhân tạo ở giai đoạn nặng. Liệu pháp tâm lý hoặc tư vấn cặp đôi có vai trò quan trọng khi nguyên nhân rối loạn cương dương liên quan đến stress, lo âu hoặc mâu thuẫn tình cảm.

Bạn cần kết hợp thay đổi lối sống để đạt hiệu quả lâu dài, như duy trì cân nặng hợp lý, tập thể dục đều đặn, ăn uống lành mạnh, ngủ đủ giấc, hạn chế rượu bia và bỏ thuốc lá. Bạn nên đi khám sớm ngay khi xuất hiện dấu hiệu bất thường không chỉ giúp cải thiện khả năng cương mà còn phát hiện kịp thời các bệnh nguy hiểm tiềm ẩn.

Thạc sĩ, bác sĩ Đinh Quang Huy

Khoa Tiết niệu - Nam học

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội