Robot thế hệ mới hỗ trợ bác sĩ phẫu thuật 120 loại bệnh lý

Robot Da Vinci Xi hỗ trợ bác sĩ phẫu thuật điều trị ung thư và nhiều bệnh phức tạp về tiết niệu, sản phụ khoa, tiêu hóa, tăng tỷ lệ thành công, giảm biến chứng.

Robot Da Vinci Xi là thế hệ robot đời thứ 4 của hãng Intuitive Surgical (Mỹ). Hiện, thế giới có hơn 9.100 hệ thống robot phẫu thuật Da Vinci có mặt tại hơn 71 quốc gia, hơn 14,2 triệu ca mổ đã được thực hiện. Tại Đông Nam Á, khoảng 59 robot đang hoạt động ở các nước như Singapore, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Philippines, Indonesia.

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM đưa robot Da Vinci Xi vào hoạt động từ tháng 5. Đây là robot hiện đại nhất đầu tiên ở khu vực phía Nam, theo PGS.TS.BS Vũ Lê Chuyên, Giám đốc Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa.

Đa số bệnh lý điều trị bằng phẫu thuật nội soi đều có thể thực hiện được bằng robot Da Vinci. Hệ thống đến nay thực hiện hơn 120 loại phẫu thuật ung thư như ung thư tuyến tiền liệt, bàng quang, cổ tử cung, đại trực tràng, gan mật, thận, tuyến giáp, cùng các bệnh phức tạp vùng bụng - chậu, lồng ngực và tiết niệu... Robot Da Vinci Xi giúp các ca mổ phức tạp diễn ra an toàn, chính xác và ít đau đớn.

PGS Chuyên (trái) ngồi buồng điều khiển robot Da Vinci Xi thực hiện phẫu thuật ung thư tiết niệu. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

"Nhờ khả năng thao tác trong các khoang hẹp, Da Vinci Xi được ví như ‘bàn tay nối dài’ của bác sĩ trong phẫu thuật nội soi", PGS Chuyên giải thích. Robot trang bị hệ thống camera 3D phóng đại 10-15 lần và cánh tay robot xoay 540 độ, bóc tách, cắt bỏ, khâu nối mô siêu chuẩn xác ở những vùng trước đây gần như không thể tiếp cận bằng mổ mở hay mổ nội soi kinh điển.

Phẫu thuật với robot giảm xâm lấn tối đa nên người bệnh trải qua cuộc mổ nhẹ nhàng, vết mổ nhỏ, hầu như không thấy sẹo, ít mất máu, giảm biến chứng, giảm đau sau mổ, thời gian nằm viện rút ngắn đồng thời bảo tồn tối đa chức năng tiểu tiện, sinh dục, sinh sản hoặc vận động.

Sau 7 tháng vận hành robot Da Vinci Xi, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM đã phẫu thuật gần 200 ca về Tiết niệu, Ngoại Lồng ngực - Mạch máu, Tiêu hóa, Sản phụ khoa. Phần lớn là phẫu thuật phức tạp, không ghi nhận trường hợp nào tai biến hay biến chứng nặng sau mổ, thời gian nằm viện trung bình chỉ 2-7 ngày.

BS.CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi (giữa), Giám đốc Trung tâm Sản phụ khoa, mổ cắt tử cung toàn phần cho bệnh nhân bằng robot Da Vinci Xi. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

PGS Chuyên cho rằng robot Da Vinci Xi với những đột phá mới về công nghệ trong hỗ trợ phẫu thuật ung thư giai đoạn sớm và các bệnh lý phức tạp góp phần nâng cao chất lượng điều trị, giảm gánh nặng ung thư tại Việt Nam.

Hà Thanh