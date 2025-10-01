Phẫu thuật bằng robot chữa sa sàn chậu

TP HCMBà Trần, 56 tuổi, nhiều năm qua có khối sa ở âm đạo, nay được bác sĩ phẫu thuật thành công bằng robot Da Vinci Xi.

Bà Trần từng được đặt vòng Pessary tại Mỹ để chữa sa sinh dục, song vòng gây viêm nhiễm, vệ sinh tháo - lắp vòng tại nhà cũng khó khăn. Nhân lần này về nước, bà Trần đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM điều trị triệt để bệnh lý. TS.BS Lê Phúc Liên, Trưởng Đơn vị Niệu nữ, Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, chỉ định phẫu thuật nội soi bằng robot Da Vinci Xi cho bà Trần.

Bác sĩ Liên giải thích phẫu thuật sa sinh dục đòi hỏi bóc tách ở các khoang rất sâu vùng chậu, đưa lưới vào trong và khâu vào mỏm nhô cũng như dây chằng lược hai bên để nâng đỡ cơ quan bị sa. So với mổ mở hoặc phẫu thuật nội soi thông thường, 4 cánh tay robot Da Vinci Xi linh hoạt hơn nhiều, đồng thời có độ phóng đại lớn, hình ảnh 3D rõ nét giúp phẫu thuật viên khâu chính xác, tỉ mỉ, tránh tái phát về sau. Thời gian mổ giảm còn hơn 3 tiếng, vết mổ nhỏ, ít đau, tránh mất máu.

Phẫu thuật nội soi sa sinh dục bằng robot Da Vinci Xi cho bà Trần. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Sau mổ, bà Trần hồi phục nhanh, có thể đi lại trong phòng bệnh, không bị són tiểu khi ho, hắt hơi, cười hay vận động mạnh, được xuất viện. Bác sĩ lưu ý người bệnh giữ vệ sinh vùng kín sạch sẽ, tránh nhiễm trùng, tránh vận động mạnh trong một tháng.

Sa sinh dục (sa tạng chậu) thường gặp ở phụ nữ tuổi trung niên do vùng chậu lão hóa hoặc suy yếu sau sinh nhiều lần, chuyển dạ khó, lao động nặng... Bệnh có thể được điều trị bằng thuốc và các bài tập cơ sàn chậu như kegel, yoga. Trường hợp nặng cần phẫu thuật để đưa các cơ quan bị sa về vị trí ban đầu. Hiện, phẫu thuật nội soi bằng robot Da Vinci Xi có độ chính xác cao, ít xâm lấn, giúp người bệnh phục hồi nhanh chóng.

Hà Thanh

*Tên người bệnh đã được thay đổi