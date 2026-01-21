Robot phẫu thuật chữa ung thư phổi giai đoạn sớm

TP HCMBà Phong, 57 tuổi, đau ngực âm ỉ, khó thở, ho, sụt cân, bác sĩ chẩn đoán ung thư phổi giai đoạn sớm và phẫu thuật bằng robot.

Kết quả chụp CT liều thấp cho thấy khối u ung thư ở vị trí thùy trên phổi phải bệnh nhân. TS.BS Nguyễn Anh Dũng, Trưởng khoa Ngoại Lồng ngực - Mạch máu, Trung tâm Ngoại Lồng ngực - Mạch máu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, chỉ định phẫu thuật lấy trọn khối u, đồng thời bảo tồn tối đa mô phổi lành, tiếp tục điều trị bổ trợ và duy trì chất lượng sống cho bệnh nhân.

Các phương án phẫu thuật được đặt ra cho bệnh nhân, như mổ nội soi truyền thống để cắt thùy phổi chi phí 50-70 triệu đồng, mổ bằng robot với chi phí cao hơn khoảng 2-3 lần. Ưu điểm của robot phẫu thuật là khả năng thao tác linh hoạt trong khoang ngực hẹp, giảm tổn thương mô phổi lành, hạn chế mất máu và biến chứng sau mổ. Như vậy, mổ bằng robot nhiều ưu điểm hơn và được bảo hiểm y tế chi trả một phần nên bà Phong chọn phương pháp này.

Robot Da Vinci Xi mô phỏng cổ tay người và xoay 540 độ giúp bác sĩ bóc tách trọn vẹn thùy trên phổi phải, nạo vét các hạch liên quan. Hệ thống tay cầm hàn mạch tích hợp hỗ trợ bác sĩ cắt bỏ mô, xử lý cầm máu tức thì mà không cần thay đổi dụng cụ.

Sau mổ hai tuần, bà Phong hồi phục tốt, giảm đau ngực, ho ít hơn, ăn uống và đi lại bình thường.

Bác sĩ Dũng (bên phải) cùng êkíp trong một ca phẫu thuật robot. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bà Phạm Thị Thanh Bình, Trưởng phòng Hồ sơ bảo hiểm Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết đơn vị đang áp dụng thanh toán bảo hiểm y tế cho các trường hợp phẫu thuật nội soi có robot hỗ trợ. Những trường hợp này gồm thận ứ nước do hẹp phần nối bể thận niệu quản; u nang ống mật chủ, u nang ống mật chủ nối mật ruột nội soi, cắt thùy phổi cho trẻ em, cắt thùy phổi điển hình. Các bệnh như phình đại tràng bẩm sinh (Hirschsprung), dị tật hậu môn, trực tràng, luồng trào ngược dạ dày thực quản, điều trị bằng robot cũng được bảo hiểm chi trả một phần.

Nhiều danh mục khác phẫu thuật robot cũng được bảo hiểm y tế chi trả một phần như tiền giường ngoại khoa (phù hợp với loại phẫu thuật), bộ xét nghiệm tiền phẫu, chi phí phẫu thuật, vật tư y tế sử dụng trong cuộc phẫu thuật (bao gồm vật tư y tế kỹ thuật cao nếu có), thuốc...

Theo bác sĩ Dũng, bảo hiểm y tế từng bước chi trả cho phẫu thuật robot góp phần tạo điều kiện để người bệnh tiếp cận công nghệ cao, nâng cao chất lượng sống.

Bảo Anh

*Tên người bệnh đã được thay đổi