Phát hiện ung thư vú sớm từ dấu hiệu đau ngực

TP HCMChị Hồng, 44 tuổi, đau âm ỉ ngực phải gần một tháng, bác sĩ chẩn đoán khối u ác tính, được phẫu thuật loại bỏ triệt để, tái tạo ngực.

Kết quả kiểm tra của chị Hồng tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho thấy khối u kích thước khoảng 2 cm, chưa xâm lấn da hay nhũ hoa, không sờ thấy hạch nách hai bên. Chụp CT toàn thân không phát hiện di căn xa, chỉ ghi nhận vùng tăng bắt thuốc tại mô ngực phải và một số hạch nách nhỏ.

ThS.BS.CKI Huỳnh Bá Tấn, khoa Ngoại Vú - Đầu Mặt Cổ, cho biết chị Hồng mắc ung thư biểu mô tuyến vú xâm nhập type không đặc biệt độ một, kèm ung thư tại chỗ (DCIS) độ một.

Sau hội chẩn, êkíp chỉ định sinh thiết hạch gác cửa nách phải, kết hợp phẫu thuật đoạn nhũ phải tiết kiệm da và tái tạo ngực bằng vạt TRAM - dùng mô tự thân từ vùng bụng dưới để tạo hình ngực mới.

Sau ca mổ hơn 7 giờ, khối u được cắt bỏ với diện cắt an toàn, hạch gác cửa âm tính, nên không cần nạo hạch nách. Kết hợp sinh thiết hạch gác cửa, đoạn nhũ tiết kiệm da và tái tạo ngực trong cùng một lần mổ đòi hỏi êkíp phối hợp chặt chẽ.

ThS.BS Trần Nguyễn Nhật Khánh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, cho biết tái tạo ngực ngay trong lần mổ đầu tiên giúp bệnh nhân tránh cú sốc tâm lý mất ngực, rút ngắn tổng thời gian điều trị, hồi phục. Kỹ thuật vạt TRAM sử dụng da, mỡ và một phần cơ bụng dưới để tái tạo giúp bầu ngực tự nhiên, không cần túi độn silicon. Phương pháp này có tỷ lệ nuôi sống vạt cao, độ bền lâu dài, phù hợp với nhiều bệnh nhân ung thư vú giai đoạn sớm.

Êkíp bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh phẫu thuật cho chị Hồng. Ảnh: Trung Vũ

Sau mổ, chị Hồng hồi phục tốt, hạn chế vận động tay và vai bên phẫu thuật, tập phục hồi chức năng, tái khám định kỳ.

Ung thư vú là bệnh lý ác tính phổ biến nhất ở phụ nữ Việt Nam. Bệnh có xu hướng trẻ hóa, khám sức khỏe định kỳ giúp phát hiện các bất thường, góp phần chẩn đoán bệnh ở giai đoạn sớm, nâng cao hiệu quả điều trị. Bác sĩ Tấn khuyên phụ nữ từ 18 tuổi nên tự khám ngực mỗi tháng. Phụ nữ 20-30 tuổi nên khám chuyên khoa ba năm một lần, từ 40 tuổi trở đi khám sức khỏe một lần mỗi năm kết hợp siêu âm hoặc nhũ ảnh định kỳ.

Minh Tâm

*Tên bệnh nhân đã được thay đổi