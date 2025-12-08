Robot phẫu thuật cắt nang tụy cho người phụ nữ

TP HCMBà Loan, 68 tuổi, có hai nang nhầy ở tụy giai đoạn tiền ung thư, được bác sĩ phẫu thuật robot cắt thân đuôi tụy, giữ lại lách.

Hai cấu trúc dạng nang nằm gần nhau ở thân tụy của bà Loan, kích thước 10 mm và 15 mm, chỉ số CEA (chất chỉ điểm ung thư) trong dịch nang cao khoảng 40 lần so với bình thường 5 ng/mL. TS.BS Phạm Công Khánh, Trưởng khoa Gan - Mật - Tụy, Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết nang nhầy tụy này là tổn thương chứa chất nhầy, ít gặp, có thể tiến triển thành ung thư. Bà Loan lớn tuổi, nhiều bệnh nền như cao huyết áp, tiểu đường, cần phẫu thuật loại bỏ nang sớm tránh để lâu nang tiến triển, lúc đó nguy cơ cao phải cắt bỏ toàn bộ thân tụy cùng với lá lách.

Trong cơ thể, lách là cơ quan nhỏ nhưng đóng vai trò quan trọng và lọc máu của cơ thể. Nếu thiếu bộ phận này, người bệnh sẽ suy giảm hệ miễn dịch, nguy cơ nhiễm trùng nghiêm trọng, tăng nguy cơ hình thành cục máu đông.

Bác sĩ điều khiển cánh tay robot cắt khối u ở đuôi tụy cho bà Loan. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Sau hội chẩn, êkíp quyết định dùng robot phẫu thuật nội soi loại bỏ nang ở tụy cho bà Loan. Theo bác sĩ Khánh, đây là phẫu thuật kỹ thuật cao, ít xâm lấn, cung cấp hình ảnh 3D sắc nét, phóng đại 10-15 lần giúp êkíp nhìn rõ các cấu trúc giải phẫu sâu, phức tạp như tuyến tụy. Robot giúp giải quyết khó khăn lớn nhất của ca mổ là vừa cắt thân và đuôi tụy nhưng phải bảo tồn lách, không tác động đến động mạch, tĩnh mạch xung quanh. Nhờ đó, bác sĩ cắt thân đuôi tụy thành công, loại bỏ hai nang nhầy, bảo tồn được lá lách.

Hậu phẫu, bà Loan đau ít, có thể đi lại, ăn uống bình thường, xuất viện sau 4 ngày. Kết quả giải phẫu bệnh là nang nhầy có loạn sản độ thấp.

Bác sĩ Công Khánh (thứ hai từ phải qua) thăm bà Loan sau ca phẫu thuật robot. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Tụy có chức năng tiết ra insulin điều hòa đường huyết (giảm insulin sẽ bị tiểu đường) đồng thời tiết các enzym quan trọng tham gia vào quá trình tiêu hóa thức ăn đường, đạm, mỡ. Sau mổ cắt tụy hoặc thân đuôi tụy, người bệnh được bổ sung enzyme tụy và dùng thuốc điều chỉnh đường huyết khi cần.

Một số yếu tố nguy cơ hình thành nang tụy như di truyền hoặc đột biến tế bào, uống nhiều rượu bia, hút thuốc lá, viêm tụy tái phát, sỏi mật, chấn thương bụng... Bệnh thường không có triệu chứng, được phát hiện tình cờ khi chụp cắt lớp vi tính hay cộng hưởng từ khi tầm soát sức khỏe hay chẩn đoán các bệnh lý khác.

Bên cạnh kiểm soát các yếu tố nguy cơ gây viêm tụy, bác sĩ Khánh khuyên mỗi người cần kiểm tra sức khỏe định kỳ. Chẩn đoán và phát hiện sớm giúp điều trị hiệu quả, phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm.

Quyên Phan