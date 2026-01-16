Robot phẫu thuật bóc u trong lồng ngực người bệnh

TP HCMÔng Nam, 35 tuổi, có khối u trung thất nằm sát thực quản và các mạch máu lớn ở đỉnh phổi, được bác sĩ phẫu thuật bằng robot Da Vinci Xi bóc tách thành công.

Ông Nam đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám do đau ngực, khó thở khi nằm ngửa, ho dai dẳng. PGS.TS.BS Vũ Hữu Vĩnh, Giám đốc Trung tâm Ngoại Lồng ngực - Mạch máu, cho biết ông Nam có khối u kích thước lớn, ở trung thất sau, mật độ cứng và nằm giữa các cấu trúc giải phẫu nhạy cảm trong lồng ngực như cột sống, khí quản, thực quản và tĩnh mạch chủ trên, thân tĩnh mạch cánh tay đầu phải...

Êkíp bác sĩ phẫu thuật cho người bệnh bằng robot Da Vinci Xi để thao tác chính xác, giảm nguy cơ thủng thực quản và tổn thương các mạch máu lớn. Robot có cánh tay xoay 540 độ như cổ tay người, hệ thống camera phóng đại sắc nét, hỗ trợ bác sĩ tiếp cận được những vị trí nguy hiểm mà các phương pháp truyền thống khó thực hiện.

Phó giáo sư Vĩnh điều khiển robot Da Vinci Xi bóc tách khối u cho ông Nam. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Sau mổ, ông Nam hồi phục nhanh, xuất viện sau 4 ngày. Kết quả giải phẫu là u thần kinh, lành tính.

Phó giáo sư Vĩnh cho hay đa số khối u trung thất thường diễn tiến âm thầm, ít có triệu chứng rõ rệt ở giai đoạn đầu nên người bệnh dễ bỏ qua. Khối u có thể lành tính, nhưng nếu có kích thước lớn và mật độ cứng cũng rất nguy hiểm. Do đó, mọi người nên khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm bất thường (nếu có). Điều trị sớm tránh tình trạng khối u xâm lấn sâu vào các cơ quan quan trọng, giảm rủi ro trong quá trình phẫu thuật.

Bảo Anh

*Tên người bệnh đã được thay đổi