Robot phẫu thuật bảo tồn tử cung người phụ nữ

TP HCMChị Thúy, 50 tuổi, bị sa tử cung nhiều năm, nay tình trạng trở nặng được bác sĩ phẫu thuật bằng robot bảo tồn tử cung.

Chị Thúy được chẩn đoán sa tử cung do mang vác nặng khi còn ở Việt Nam nhưng không điều trị. Qua Mỹ định cư, công việc phải đứng nhiều giờ, bệnh càng nặng hơn. Bác sĩ ở Mỹ tư vấn phẫu thuật cắt tử cung nhằm điều trị triệt để, song chị có nguyện vọng giữ lại tử cung nên về Việt Nam điều trị bảo tồn.

BS.CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Giám đốc Trung tâm Sản Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết sa tử cung có 4 cấp độ. Trong đó, độ một là sa nhẹ nhất nhưng có thể tiến triển nhanh nếu có các yếu tố như táo bón, ho mạn tính, mang vác nặng. Chị Thúy bị sa tử cung và bàng quang độ 2-3 có thể phẫu thuật bảo tồn tử cung.

Êkíp bác sĩ áp dụng robot Da Vinci Xi để khôi phục vị trí tử cung, bảo tồn thành công cho người bệnh. Ảnh: Trung Vũ

Kíp mổ dùng robot Da Vinci Xi để treo cố định bàng quang và tử cung vào dây chằng chậu lược hai bên. Các cánh tay robot xoay 540 độ, camera 3D phóng đại giúp bác sĩ đặt mảnh ghép nhân tạo và mũi khâu chính xác vào đúng vị trí giải phẫu, giảm tối đa nguy cơ tổn thương niệu quản, mạch máu. Cuộc mổ khôi phục lại vị trí và chức năng bình thường của tử cung, thay vì phẫu thuật cắt bỏ bộ phận này.

"Phẫu thuật bằng robot có thể giảm nguy cơ rách dây chằng hoặc lệch trục tử cung so với kỹ thuật truyền thống", bác sĩ Mỹ Nhi nói.

Rời phòng hồi sức 6 giờ, chị Thúy đã tự đi lại sau ca treo sa tử cung bằng robot. Ảnh: Tuệ Diễm

Sau vài giờ mổ, chị Thúy có thể tự ngồi dậy, đi lại nhẹ nhàng, xuất viện sau 48h phẫu thuật.

Sa tử cung là bệnh thường gặp ở phụ nữ sau sinh nở nhiều lần hoặc phụ nữ lao động nặng nhọc, mãn kinh. Mang vác nặng khiến đáy chậu phải chịu áp lực nhiều, gây tổn thương. Tình trạng sa cơ quan vùng chậu tác hại đến sức khỏe, tâm lý, tinh thần phụ nữ. Bệnh có biểu hiện són tiểu, tiểu khó, nhiễm trùng tiểu, đau khi quan hệ tình dục, rối loạn đại tiện.

Nếu sa độ 1, 2 phụ nữ có thể kiêng làm việc nặng, tăng cường tập bài tập siết cơ vùng chậu để cải thiện. Khi bệnh nặng hơn, tức khối sa ra hẳn ngoài âm đạo phải phẫu thuật bằng phương pháp đặt mảnh ghép tổng hợp, khâu sửa thành âm đạo, cắt tử cung...

Theo bác sĩ Mỹ Nhi, bệnh có thể phòng ngừa nếu phụ nữ chú ý bảo vệ vùng sàn chậu bằng cách hạn chế mang vác nặng, tập luyện cơ sàn chậu, kiểm soát cân nặng, điều trị ho và táo bón kéo dài.

Phụ nữ có biểu hiện tiểu khó, bí tiểu, tiểu lắt nhắt, nặng bụng dưới hoặc có khối lạ xuất hiện ở âm đạo cần đi khám phụ khoa.

Tuệ Diễm

*Tên nhân vật đã được thay đổi