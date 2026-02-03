Robot mổ '2 trong 1' loại bỏ u ở cuống phổi

TP HCMÔng Công, 63 tuổi, có khối u nằm sâu trong cuống phổi, xâm lấn mạch máu lớn, bác sĩ sử dụng robot sinh thiết song song loại bỏ u ung thư.

Kết quả chụp CT tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM thấy khối u nằm sâu trong cuống phổi bệnh nhân, kẹp giữa động mạch chủ và thực quản, hai tĩnh mạch phổi, xâm lấn các mạch máu lớn.

PGS.TS.BS Vũ Hữu Vĩnh, Giám đốc Trung tâm Ngoại Lồng ngực - Mạch máu, đánh giá khối u ở vị trí hiểm hóc khó tiếp cận, nội soi thông thường hoặc phẫu thuật nội soi lồng ngực khó lấy mẫu sinh thiết. Trong khi đó, robot Da Vinci Xi với các cánh tay linh hoạt, xoay 540 độ giúp tiếp cận vùng tổn thương và cho phép bác sĩ vừa sinh thiết lạnh vừa cắt bỏ toàn bộ khối u trong một lần mổ.

Sinh thiết lạnh là kỹ thuật xét nghiệm mẫu nhanh (khoảng 40 phút) ở nhiệt độ từ -20 đến -50 độ C ngay khi người bệnh đang trên bàn mổ, để xác định chính xác u lành hay ác tính.

Sau khi robot lấy mẫu, kết quả sinh thiết lạnh cho thấy đây là u ác tính, loại ung thư phổi tế bào nhỏ (Small Cell Lung Cancer) hình thành từ các tế bào thần kinh nội tiết. "Đây là lần đầu trong 30 năm hành nghề tôi phẫu thuật ca ung thư phổi tế bào nhỏ", phó giáo sư Vĩnh nói, thêm rằng loại ung thư này khó phát hiện nhưng nhân đôi tế bào rất nhanh, khả năng di căn sang các cơ quan khác cao.

Phó giáo sư Vĩnh điều khiển robot Da Vinci Xi cùng êkíp phẫu thuật cắt khối u phổi cho ông Công. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Sau khi xác định tính chất khối u, phó giáo sư Vĩnh tiếp tục điều khiển robot Da Vinci Xi cắt bỏ khối u khỏi cuống phổi, bóc tách hoàn toàn khối u, không làm tổn thương các mạch máu lớn và cơ quan lân cận. Thời gian cuộc mổ này dài gấp rưỡi các ca mổ thùy phổi thông thường bởi vị trí hiểm hóc của khối u, cần bóc tách tỉ mỉ.

Nhờ robot can thiệp ít xâm lấn, ông Công hồi phục nhanh, đủ điều kiện sức khỏe để tiếp tục liệu trình điều trị bổ sung (hóa trị, xạ trị) sau mổ.

Phó giáo sư Vĩnh cho biết thêm ông Công may mắn khi phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm, phẫu thuật triệt căn, tiên lượng sống còn sau 5 năm cao.

Phó giáo sư Vĩnh thăm ông Công sau ca mổ thành công. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo Globocan năm 2022, Việt Nam ghi nhận hơn 24.400 ca mắc mới và gần 22.600 trường hợp tử vong do ung thư phổi mỗi năm. Trong đó, ung thư phổi tế bào nhỏ chiếm10-15% số ca. Loại ung thư này thường không có triệu chứng rõ rệt ở giai đoạn đầu, nguy hiểm bởi thời gian nhân đôi khối u ngắn, tỷ lệ tái phát cao.

Để phòng ngừa ung thư phổi, phó giáo sư Vĩnh khuyến cáo người dân cần tránh thuốc lá - yếu tố nguy cơ hàng đầu, bảo vệ đường hô hấp khi tiếp xúc môi trường ô nhiễm, hóa chất, khám sức khỏe định kỳ để phát hiện các bất thường ở phổi và can thiệp kịp thời.

Bảo Anh

*Tên người bệnh đã được thay đổi