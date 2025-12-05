Bệnh viện phẫu thuật bằng robot Da Vinci Xi nhiều nhất Việt Nam

Gần 200 ca phẫu thuật phức tạp về ung thư, tiết niệu..., do robot Da Vinci Xi tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh thực hiện, được chứng nhận đạt kỷ lục về số lượng tại Việt Nam.

Chứng nhận "Kỷ lục số ca mổ với robot Da Vinci Xi tại Việt Nam" được Tập đoàn công nghệ y tế Device Technologies (châu Á - Thái Bình Dương) trao cho BVĐK Tâm Anh, ngày 4/12.

Robot Da Vinci Xi - phiên bản hiện đại nhất Đông Nam Á, đưa vào Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM từ cuối tháng 4 năm nay. Đây là robot hiện đại nhất đầu tiên ở khu vực phía Nam, theo PGS.TS.BS Vũ Lê Chuyên, Giám đốc Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa.

Bộ Y tế đã phê duyệt cho bệnh viện thực hiện 59 danh mục phẫu thuật robot ở nhiều lĩnh vực. Trung bình mỗi ngày, tại đây có ít nhất một ca phẫu thuật robot được thực hiện. Hệ thống đến nay thực hiện hơn 120 loại phẫu thuật ung thư như ung thư tuyến tiền liệt, bàng quang, cổ tử cung, đại trực tràng, gan mật, thận, tuyến giáp, cùng các bệnh phức tạp vùng bụng - chậu, lồng ngực và tiết niệu...

Bác sĩ tham gia phẫu thuật với robot Da Vinci Xi. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Ông David Morgan, Giám đốc kinh doanh khu vực Đông Nam Á của Device Technologies, đánh giá thành tích của Bệnh viện Tâm Anh là một trong những dấu ấn nổi bật nhất khu vực. Ông cho rằng kết quả này đến từ định hướng đầu tư, cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa như Tiết niệu, Ngoại tổng quát, Tiêu hóa, Ngoại Lồng ngực - Mạch máu và Sản phụ khoa.

Ông Morgan đánh giá thêm, bệnh viện thành công nhờ chiến lược đầu tư thiết bị công nghệ cao và đội ngũ bác sĩ đạt chứng chỉ quốc tế về phẫu thuật robot. Tất cả bác sĩ phải trải qua quá trình đào tạo nghiêm ngặt từ lý thuyết, mô phỏng, thực hành đến huấn luyện trực tiếp cùng chuyên gia quốc tế, đảm bảo an toàn và hiệu quả điều trị tối đa.

Ông cho biết Tập đoàn Intuitive Surgical (đơn vị sản xuất robot Da Vinci) đang xem xét hỗ trợ Bệnh viện Tâm Anh triển khai thêm hệ thống robot thứ hai để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng.

Ông Trân (75 tuổi, Hậu Giang cũ) - một trong những bệnh nhân được phẫu thuật bằng robot Da Vinci Xi. Chỉ sau vài ngày phẫu thuật ông đã chạy xe đạp luyện thể lực trở lại. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Giám đốc chuyên môn Hệ thống Bệnh viện Tâm Anh TP HCM, PGS.TS.BS Trần Quang Bính cho biết sau khi triển khai công nghệ này, số ca phẫu thuật phức tạp tăng mạnh, nhiều trường hợp khó trước đây nếu thực hiện bằng phương pháp truyền thống sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro. Ví dụ, số ca cắt thận bán phần tăng gần 4 lần nhờ robot hỗ trợ, với tỷ lệ thành công đạt trên 96%, cao hơn nhiều so với phẫu thuật thường.

PGS.TS.BS Vũ Lê Chuyên, Giám đốc Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, cho biết robot giúp bác sĩ thao tác chính xác đến từng milimet, giảm xâm lấn, rút ngắn thời gian hồi phục và nâng cao chất lượng sống cho người bệnh. Nhiều ca ung thư phức tạp trước đây phải cắt bỏ toàn bộ cơ quan, nay có thể bảo tồn chức năng sinh lý hoặc tránh được chạy thận suốt đời.

TS.BS Nguyễn Hoàng Đức, Trưởng khoa Tiết niệu, cho biết với phẫu thuật robot, người bệnh ít đau, hồi phục nhanh, thậm chí có trường hợp buổi sáng phẫu thuật, buổi chiều đã có thể sinh hoạt nhẹ.

Các bác sĩ, đại diện Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh nhận chứng nhận kỷ lục. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Hiện Intuitive Surgical - đơn vị sáng chế hệ thống phẫu thuật nội soi robot - đã triển khai hơn 9.900 hệ thống Da Vinci tại 72 quốc gia, với hơn 16 triệu ca mổ được thực hiện. Tại Việt Nam, công nghệ này được giới thiệu từ năm 2014 với thế hệ robot Da Vinci Si.

Hà Thanh