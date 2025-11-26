Robot hỗ trợ bác sĩ cắt bàng quang ung thư

TP HCMÔng Duy, 86 tuổi, bị ung thư bàng quang xâm lấn gây thận ứ nước nặng, được bác sĩ dùng robot phẫu thuật cắt toàn bộ bàng quang điều trị.

Ông Duy mắc ung thư bàng quang xâm lấn cơ 4 tháng trước, đã phẫu thuật nội soi cắt u. Sau mổ sức khỏe ông không cải thiện, bí tiểu nên đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám. Kết quả ghi nhận cơ bàng quang dày, thâm nhiễm quanh bàng quang, thận suy giảm chức năng do ứ nước độ hai, niệu quản hai bên giãn đến đoạn gần bàng quang.

Theo ThS.BS Nguyễn Tân Cương, Phó khoa Tiết niệu, Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, phẫu thuật là phương pháp duy nhất để loại bỏ ung thư cho ông Duy, tránh nguy cơ tiểu máu kéo dài, tổn thương thận nặng thêm và ung thư tiến triển, xâm lấn xung quanh hoặc di căn đến những cơ quan khác. Tuy nhiên, người bệnh lớn tuổi, có nhiều bệnh nền nặng như suy tim, hô hấp kém, suy thận làm tăng nguy cơ biến chứng trong quá trình phẫu thuật như nhiễm khuẩn, suy hô hấp, trụy tim mạch, suy thận tiến triển...

Bác sĩ chỉ định phẫu thuật cắt toàn bộ bàng quang cho ông Duy với sự hỗ trợ của robot Da Vinci Xi nhằm ít đau, giảm biến chứng phẫu thuật và hồi phục nhanh sau mổ.

Êkíp bác sĩ phẫu thuật cho ông Duy với sự hỗ trợ của robot Da Vinci Xi. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

PGS.TS.BS Vũ Lê Chuyên, Giám đốc Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, điều khiển 4 cánh tay robot cắt niệu quản hai bên đoạn gần bàng quang, bóc tách mặt sau bàng quang cắt hai ống dẫn tinh, vào mặt trước bàng quang và tuyến tiền liệt cắt mạch máu cùng niệu đạo, sau đó cắt hai mặt bên bàng quang. Do người bệnh thể trạng yếu và chức năng thận suy giảm nặng nên các bác sĩ không tạo hình bằng ruột mà mở hai ống niệu quản ra da.

Trên màn hình hệ thống Da Vinci Xi, hình ảnh cho thấy vùng quang bàng quang bị thâm nhiễm, tức ung thư có thể đã xâm lấn ra bên ngoài, niệu quản cũng đã bị xâm lấn, tắc nghẽn gây suy thận nghiêm trọng. Robot Da Vinci Xi hỗ trợ bác sĩ nhìn rõ tổn thương, cắt bỏ toàn bộ bàng quang, tuyến tiền liệt và túi tinh thuận lợi và an toàn, mất máu ít.

4 ngày sau mổ, ông Duy hồi phục, sức khỏe cải thiện, vùng mổ không còn đau, tái khám định kỳ theo lịch hẹn để kiểm tra sức khỏe.

Mỗi năm Việt Nam có khoảng 1.900 ca mắc mới và hơn 1.000 trường hợp tử vong do ung thư bàng quang, theo thống kê Globocan 2022. Các yếu tố nguy cơ mắc bệnh như hút thuốc, nhiễm bức xạ, phơi nhiễm với hóa chất độc hại, viêm bàng quang mạn tính, yếu tố tuổi tác hoặc tiền sử gia đình.

Bác sĩ Cương cho hay ở giai đoạn sớm, ung thư bàng quang có khả năng điều trị khỏi bệnh cao. Ung thư bàng quang xâm lấn cơ, chưa di căn xa thì phẫu thuật là phương pháp điều trị tốt nhất để cắt bỏ bàng quang tận gốc và loại bỏ các hạch lân cận. Nam giới có thể được phẫu thuật cắt bỏ thêm tuyến tiền liệt, túi tinh và một phần ống dẫn tinh. Với nữ giới, bác sĩ có thể cắt bỏ tử cung, buồng trứng, vòi trứng và một phần âm đạo.

Sau điều trị, ung thư bàng quang vẫn có thể tái phát nên người bệnh cần tái khám định kỳ, theo dõi sức khỏe để điều trị kịp thời. Trường hợp ung thư đã xâm lấn như ông Duy, điều trị triệt để rất khó khăn, nguy cơ tái phát cao hơn, cần hóa trị hoặc xạ trị bổ sung tùy thuộc thể trạng.

Hà Thanh

*Tên người bệnh đã được thay đổi