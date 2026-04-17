Robot cắt khối u ung thư trực tràng cho cụ ông

TP HCMÔngThành, 88 tuổi, đau bụng âm ỉ, đầy bụng, nội soi phát hiện ung thư trực tràng, được hóa xạ trị rồi phẫu thuật bằng robot.

Ông Thành mắc nhiều bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, suy dinh dưỡng do thiếu protein - năng lượng.

Kết quả nội soi đại tràng tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh cho thấy có nhiều polyp nhỏ rải rác ở đại tràng lên, đại tràng ngang và đại tràng sigma, kích thước 3-7 mm, được bác sĩ cắt ngay trong quá trình nội soi. Tại vị trí cách bờ hậu môn khoảng 7 cm, bác sĩ phát hiện khối tổn thương sùi, thâm nhiễm dài khoảng 9 cm. Sinh thiết cho kết quả ung thư biểu mô tuyến xâm nhập, khối u đã xâm lấn qua thành trực tràng, có nhiều hạch vùng.

Tiến sĩ, bác sĩ Đỗ Minh Hùng, Giám đốc Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa, cho biết bệnh của ông Thành được xếp vào giai đoạn tiến triển tại chỗ, do tình trạng di căn hạch vùng nhiều. Trường hợp này hóa xạ trị tân bổ trợ nhằm thu nhỏ khối u, giảm giai đoạn bệnh, khi đủ điều kiện sẽ phẫu thuật triệt căn.

Người bệnh được hóa trị, truyền đạm, bổ sung dinh dưỡng năng lượng cao và vitamin. Bác sĩ cũng hướng dẫn tập thở sâu, thổi bóng nhằm cải thiện dung tích phổi, giảm nguy cơ biến chứng hô hấp có thể xảy ra sau phẫu thuật ở người lớn tuổi.

Sau 4 chu kỳ hóa trị, ông Thành được chụp CT đánh giá, kết quả cho thấy khối u giảm kích thước, đáp ứng tốt với hóa trị. Thể trạng người bệnh cải thiện, đủ điều kiện phẫu thuật cắt trực tràng và nạo vét hạch nội soi bằng robot Da Vinci Xi.

Bác sĩ Minh Hùng đang điều khiển robot cắt khối u trực tràng cho ông Thành. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Hệ thống robot với cánh tay linh hoạt và hình ảnh phóng đại độ phân giải cao giúp bác sĩ thao tác chính xác trong vùng chậu hẹp, hạn chế tổn thương mạch máu và thần kinh. Nhờ các đường rạch nhỏ, phương pháp này giúp giảm mất máu, giảm đau và rút ngắn thời gian hồi phục. Êkíp đã cắt trọn khối u và nạo vét hạch cho ông Thành sau 4 giờ phẫu thuật.

Hậu phẫu, ông Thành hồi phục tốt, ít đau, có thể vận động nhẹ và bắt đầu ăn lỏng sau hai ngày, xuất viện sau 4 ngày.

Kết quả giải phẫu bệnh là ung thư biểu mô tuyến xâm nhập, biệt hóa vừa (độ 2). Toàn bộ 43 hạch nạo vét đều âm tính, diện cắt không còn tế bào ung thư, không ghi nhận xâm nhập mạch máu hay thần kinh. Người bệnh tiếp tục theo dõi định kỳ nhằm phát hiện sớm nguy cơ tái phát hoặc di căn nếu có.

Ông Thành được điều dưỡng chăm sóc sau phẫu thuật. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo Globocan 2022, ung thư đại trực tràng đứng thứ 4 về tỷ lệ mắc mới, sau ung thư vú, gan và phổi, đứng thứ 5 về tỷ lệ tử vong. Một số yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh như di truyền, tuổi tác, chế độ ăn uống, lối sống, môi trường.

Theo bác sĩ Minh Hùng, ung thư đại trực tràng có thể phòng ngừa hiệu quả nếu phát hiện sớm tổn thương tiền ung thư. Người trưởng thành nên khám sức khỏe định kỳ mỗi năm. Nội soi định kỳ giúp phát hiện sớm polyp và ung thư giai đoạn đầu, từ đó nâng cao hiệu quả điều trị.

Quyên Phan