Rạn da tuổi dậy thì

TP HCMLan, 18 tuổi, xuất hiện nhiều vết rạn từ tuổi dậy thì, nay bác sĩ điều trị bằng công nghệ sóng RF cải thiện đáng kể.

Vết rạn xuất hiện từ cuối cấp hai, khi Lan tăng chiều cao nhanh, ban đầu ở đùi và mông rồi lan rộng, bôi nhiều loại kem vẫn không hết. BS.CKI Nguyễn Ngọc Trân, chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, chẩn đoán Lan bị rạn da mạn tính, liên quan đến giai đoạn tăng trưởng nhanh ở tuổi dậy thì kết hợp yếu tố di truyền.

Theo bác sĩ, rạn da không chỉ xảy ra ở người tăng cân mà còn có thể gặp ở người có vóc dáng bình thường tăng chiều cao nhanh, tập thể hình tăng cơ, ở cả nam và nữ. Khi cơ thể phát triển nhanh, da không kịp thích nghi, các sợi collagen và elastin bị đứt gãy, hình thành nên các vết rạn. Nguy cơ này cao hơn ở những người có cơ địa da dễ rạn hoặc tiền sử gia đình mắc tình trạng này.

Ở giai đoạn sớm, vết rạn có màu hồng hoặc tím, khả năng đáp ứng điều trị tốt hơn nếu can thiệp kịp thời. Khi chuyển sang màu trắng bạc, trắng ngà thì cấu trúc da đã tổn thương sâu, việc điều trị chủ yếu nhằm cải thiện thẩm mỹ, khó phục hồi hoàn toàn.

Bác sĩ Trân tư vấn cho Lan về liệu trình điều trị rạn da. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ chỉ định Lan điều trị bằng công nghệ vi kim RF - 6-8 lần, mỗi lần cách nhau một tháng. Phương pháp này sử dụng sóng tần số vô tuyến tạo nhiệt tác động sâu vào lớp trung bì, kích thích tăng sinh collagen, tái cấu trúc sợi đàn hồi và cải thiện độ săn chắc của da.

Sau khoảng 4 buổi điều trị, vùng da rạn của Lan mờ rõ rệt, bề mặt da mịn hơn, màu sắc đồng đều hơn.

Theo bác sĩ Trân, sóng RF không thể xóa hoàn toàn vết rạn da, đặc biệt với rạn lâu năm nhưng có thể cải thiện đáng kể về mặt thẩm mỹ, cần thực hiện mỗi 4 tuần theo liệu trình riêng của mỗi người. Hiệu quả phụ thuộc vào cơ địa, thời gian tồn tại của vết rạn và mức độ tuân thủ liệu trình. Với các trường hợp can thiệp sớm, khả năng cải thiện thường tốt hơn.

Bác sĩ Trân lưu ý không nên tự ý sử dụng các sản phẩm trị rạn không rõ nguồn gốc. Nhiều sản phẩm quảng cáo có thể "xóa rạn hoàn toàn" nhưng thiếu cơ sở khoa học, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ làm da mỏng và dễ tổn thương hơn. Gia đình nên theo dõi làn da của trẻ từ sớm, đặc biệt trong giai đoạn dậy thì, khi trẻ tăng cân, tăng chiều cao quá nhanh. Nếu xuất hiện các vết rạn và khi vết rạn còn màu hồng hoặc tím thì nên đưa trẻ đến bệnh viện khám sớm để được tư vấn phương pháp phù hợp. Can thiệp đúng thời điểm cải thiện vết rạn tốt hơn, hạn chế rạn lan rộng, gây mất thẩm mỹ cũng như khó khắc phục về sau.

Minh Hương

*Tên nhân vật đã được thay đổi