Quan hệ tình dục an toàn khi mang thai

Các đôi thường băn khoăn quan hệ tình dục khi mang thai như thế nào thì an toàn cho thai nhi, tư thế, nhịp độ phù hợp.

Theo các chuyên gia, ba mẹ sinh hoạt chăn gối sẽ không ảnh hưởng đến em bé, bởi con đã được bụng của mẹ và các thành cơ tử cung bảo vệ. Ngoài ra, bé còn được bao bọc bởi nước ối.

Các trường hợp nên kiêng sex khi mang thai

Chị em hãy chia sẻ với bác sĩ về nhịp sinh hoạt chăn gối trong thai kỳ. Một số người có thể được khuyến nghị kiêng quan hệ tình dục khi có các nguy cơ như: nguy cơ bị sẩy thai hoặc từng sẩy thai, nguy cơ chuyển dạ sinh non (cơn co thắt diễn ra trước tuần 37 của thai kỳ). Bạn cũng nên thăm khám, hỏi bác sĩ nếu đang bị chảy máu âm đạo, tiết dịch, chuột rút mà không rõ nguyên nhân, túi ối bị rò rỉ hoặc bị vỡ màng ối. Ngoài ra, mẹ bầu có cổ tử cung mở sớm, mắc nhau tiền đạo hoặc được chẩn đoán mang đa thai cần cân nhắc theo dõi nhịp sinh hoạt theo khuyến nghị của bác sĩ.

Khuyến nghị "kiêng quan hệ tình dục" gồm kiêng đạt cực khoái, các hành động kích thích âm đạo khác để đảm bảo sức khỏe mẹ và bé. Các đôi nên thảo luận để có giải pháp thích hợp, thăm khám nếu có các triệu chứng khó chịu, đau bất thường, chảy dịch âm đạo trong hoặc sau khi quan hệ tình dục.

Các đôi vẫn có thể an tâm giữ nếp sinh hoạt chăn gối trong thai kỳ. Ảnh: Freepik

Lưu ý các tư thế quan hệ và biện pháp an toàn

Mẹ bầu nên tránh nằm ngửa ở tư thế truyền thống khi quan hệ ở tháng thứ tư của thai kỳ để bảo vệ thai nhi khỏi vấn đề co thắt mạch máu. Người mẹ nên chọn tư thế phía trên hoặc nằm nghiêng, người bố ở vị trí phía sau. Một số tư thế quan hệ an toàn khác như: tư thế người nữ quỳ gối, người nam ở vị trí phía sau. Các tư thế này giúp giảm áp lực lên bụng. Mẹ bầu có thể sử dụng gel bôi trơn nếu gặp tình trạng khô âm đạo. Một số cách thể hiện yêu thương an toàn khác trong thai kỳ như ôm, hôn, cùng massage cho nhau hay cùng tắm bồn. Chị em nên khuyến khích chồng sử dụng biện pháp an toàn nếu cảm thấy lo lắng về lịch sử bệnh tình dục của người nam, do mẹ bầu vẫn có thể bị lây bệnh truyền nhiễm, ảnh hưởng đến bé.

Nhu cầu về tình dục thay đổi trong thai kỳ

Ham muốn của mẹ bầu có xu hướng giảm dần hoặc dễ đạt hưng phấn và nhu cầu trở nên cao hơn. Khi mang thai, ham muốn tình dục sẽ thay đổi cùng với sự thay đổi tâm lý, thể lý của chị em. Nhu cầu quan hệ khi mang thai thường trải qua 3 giai đoạn. Giai đoạn ba tháng đầu, mẹ bầu thường ốm nghén, mệt mỏi hoặc căng ngực nên không còn ham muốn. Ba tháng tiếp theo của thai kỳ, nhu cầu quan hệ tình dục bình thường trở lại. Chị em thường cảm thấy không thoải mái khi sắp đến ngày sinh ở khoảng ba tháng cuối của thai kỳ. Lúc này, các đôi trò chuyện cùng nhau về cảm nhận chăn gối, cũng như chia sẻ với bác sĩ để nhận tư vấn về thể trạng, tinh thần trong thời gian này.

Bác sĩ sẽ khuyến nghị các đôi tránh quan hệ tình dục vào những tuần cuối của thai kỳ do hormone prostaglandin trong tinh dịch có thể gây chuyển dạ sớm. Thành phần có trong gel hỗ trợ làm chín cổ tử cung, giúp chuyển dạ sinh cũng có chứa prostaglandin. Tuy nhiên, vẫn chưa có nghiên cứu cụ thể chứng minh quan hệ tình dục cuối thai kỳ gây chuyển dạ.

Sau khi sinh nở 6 tuần, người phụ nữ sẵn sàng về mặt thể chất, tinh thần thoải mái, thư giãn, các đôi vợ chồng có thể trở lại nhịp sinh hoạt "chăn gối" bình thường.

Mai Trinh (Theo WebMD)