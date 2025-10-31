Quai động mạch chủ phình to dọa vỡ

Hà NộiÔng Nghẹ, 68 tuổi, mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, bác sĩ chẩn đoán quai động mạch chủ phình hơn 6 cm dọa vỡ.

Ngày 31/10, PGS.TS.BS.CKII Nguyễn Hữu Ước, Trưởng khoa Phẫu thuật Tim, Mạch máu và Lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết quai động mạch chủ là đoạn cong của động mạch chủ, nằm giữa phần động mạch chủ lên và động mạch chủ xuống. Khối phình của ông Nghẹ đã giãn hơn 6 cm, thuộc nhóm kích thước lớn. Nếu không được can thiệp kịp thời, túi phình có thể căng giãn thêm và vỡ, gây mất máu ồ ạt, đe dọa tính mạng.

Ông mắc nhiều bệnh lý như sỏi thận, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, suy thượng thận do dùng corticoid kéo dài, xơ vữa động mạch vành mạn tính, bệnh gout mạn, bệnh thận mạn. Các bác sĩ chỉ định mổ lấy sỏi thận trước nhằm ngăn nguy cơ nhiễm khuẩn, đảm bảo an toàn cho cuộc phẫu thuật loại bỏ túi phình. "Nếu mổ tim khi ổ nhiễm chưa được kiểm soát, nguy cơ nhiễm trùng máu sau phẫu thuật cao", PGS Ước nói.

Êkíp thực hiện phẫu thuật Hybrid kết hợp mổ mở và can thiệp nội mạch. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo PGS Ước, vùng quai động mạch chủ là nơi xuất phát các nhánh mạch máu nuôi não. Với tổn thương phức tạp, mổ mở tiềm ẩn nguy cơ biến chứng cao, quá trình hồi phục kéo dài. Vị trí túi phình nằm ngay đoạn quai động mạch chủ, nếu đặt stent phủ qua sẽ làm che lấp các nhánh mạch máu dẫn lên não, nguy cơ đột quỵ. Các bác sĩ lựa chọn phương pháp Hybrid kết hợp giữa mổ mở và can thiệp nội mạch.

Êkíp phẫu thuật chuyển hướng dòng máu bằng cách bắc cầu giữa động mạch chủ lên và các mạch máu vùng cổ để tạo đường dẫn mới đưa máu lên não, sau đó, đặt stent graft trong lòng mạch để loại bỏ túi phình. Động mạch chủ lên của bệnh nhân giãn gần 40 mm, vượt quá giới hạn cho phép để đặt stent graft an toàn. Để xử lý, êkíp tạo hình thu nhỏ động mạch chủ bằng cách bọc vật liệu nhân tạo quanh đoạn mạch giãn và khâu thu hẹp lại, đưa đường kính từ 40 mm về khoảng 32 mm, khít với kích thước stent. Tiếp đến, êkíp đặt stent graft bao phủ vị trí xuất phát của túi phình, ngăn không cho máu chảy vào bên trong vùng phình. Nhờ đó, dòng máu được dẫn theo lòng mạch bình thường, còn túi phình không chịu áp lực, dần co nhỏ và xơ hóa theo thời gian.

Sau mổ, ông Nghẹ tỉnh táo, sức khỏe ổn định, được rút ống nội khí quản, có thể ngồi dậy và ăn nhẹ, xuất viện sau một tuần.

PGS.TS.BS Nguyễn Thị Bạch Yến, Trưởng khoa Tim mạch, khám cho bệnh nhân Nghẹ sau một tháng phẫu thuật. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo PGS Ước, ông Nghẹ cần kiểm soát tốt bệnh nền bằng chế độ ăn uống lành mạnh, tập thể dục đều đặn, dùng thuốc đúng chỉ định, tái khám định kỳ để ngăn bệnh tiến triển.

Ly Nguyễn