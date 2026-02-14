'Quả ngọt' ngày giáp Tết của người phụ nữ vô sinh 5 năm

Hà NộiChị Minh, 34 tuổi, bật khóc khi nhận kết quả mang thai ở thời điểm cận Tết - điều 5 năm qua chị mong chờ.

"Tết năm nay mang lại nhiều hy vọng cho vợ chồng tôi sau 5 năm tìm con", chị Minh chia sẻ sau khi được bác sĩ kiểm tra kết quả siêu âm rồi chúc mừng "chị mang thai rồi nhé!". Hành trình điều trị vô sinh 5 năm có cái kết tốt đẹp khiến người phụ nữ bật khóc trong niềm vui mừng.

Chị Minh vô sinh do suy giảm dự trữ buồng trứng kèm lạc nội mạc tử cung. Năm 2022, chị thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) tại một bệnh viện, ba lần chuyển phôi liên tiếp không thành công.

Vợ chồng sau đó đến Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội (IVF Tâm Anh). Chu kỳ IVF đầu tiên, số lượng trứng thu được ít và chất lượng phôi sau nuôi cấy không đạt tiêu chuẩn để chuyển vào buồng tử cung. ThS.BS Nguyễn Lệ Thủy cho hay đây là tình trạng thường gặp ở phụ nữ bị lạc nội mạc tử cung và lớn tuổi, số lượng và chất lượng noãn suy giảm.

Thay vì tiếp tục kích trứng cho chị Minh, bác sĩ tập trung điều chỉnh các yếu tố cải thiện khả năng thành công của chu kỳ IVF tiếp theo. Chị Minh thay đổi lối sống, bao gồm chế độ ăn cân bằng giàu protein, acid béo không bão hòa, vitamin và vi chất chống oxy hóa, giảm cân, hạn chế thức khuya, giảm áp lực công việc và căng thẳng tâm lý.

Ở chu kỳ IVF thứ hai, chiến lược điều trị được điều chỉnh theo hướng tách biệt quá trình tạo phôi và chuyển phôi. Sau kích thích buồng trứng và chọc hút trứng, các phôi đạt chất lượng được nuôi cấy đến ngày 5, trữ lạnh bằng kỹ thuật thủy tinh hóa. Trong thời gian đó, bác sĩ theo dõi và chuẩn bị niêm mạc tử cung cho người bệnh bằng phác đồ nội tiết cá thể hóa nhằm đạt độ dày và cấu trúc niêm mạc phù hợp cho quá trình làm tổ của phôi. Bác sĩ cũng theo dõi các yếu tố miễn dịch, đông máu và tình trạng viêm tiềm ẩn - những nguyên nhân có thể gây thất bại làm tổ lặp lại.

Đầu năm 2026, chị Minh được chuyển một phôi rã đông ngày 5 chất lượng tốt vào buồng tử cung. Hai tuần sau, kết quả thử thai xác nhận thai kỳ hình thành. "Tết này vợ chồng tôi không còn phải tránh né lời hỏi thăm con cái từ họ hàng", chị Minh nói.

Bác sĩ chọc hút trứng để thụ tinh ống nghiệm cho một phụ nữ điều trị hiếm muộn. Ảnh: IVF Tâm Anh

Tại bệnh viện Tâm Anh, nhu cầu điều trị hiếm muộn thường tăng mạnh vào quý IV và trước kỳ nghỉ Tết, bởi nhiều cặp vợ chồng mong có tin vui đầu năm. Theo bác sĩ Thủy, đây là động lực giúp bệnh nhân tuân thủ điều trị và thay đổi lối sống tích cực, song cũng gây ra áp lực về thời gian. Căng thẳng kéo dài có thể ảnh hưởng đến trục nội tiết sinh sản, làm rối loạn rụng trứng, giảm chất lượng tinh trùng và khả năng làm tổ của phôi.

Bác sĩ Thủy khuyên các cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn chuẩn bị sức khỏe sinh sản từ sớm, khám tiền hôn nhân, kiểm soát cân nặng, ngủ đủ giấc và duy trì tâm lý ổn định. Tại IVF Tâm Anh, bệnh nhân được tư vấn tâm lý trong phác đồ điều trị, giúp tinh thần ổn định suốt quá trình can thiệp hỗ trợ sinh sản.

"Tết nên là điểm khởi đầu cho kế hoạch sinh sản bài bản, không phải hạn chót của hành trình làm cha mẹ", bác sĩ Thủy nói.

Thanh Ba