Căng thẳng kéo dài có gây khó đậu thai?

Vợ chồng tôi kết hôn một năm chưa có con, công việc áp lực, thường xuyên căng thẳng. Stress khiến tôi khó có thai? (Quỳnh, 29 tuổi, Vĩnh Long)

Trả lời:

Bên cạnh các nguyên nhân về sức khỏe sinh sản và lối sống, căng thẳng tâm lý là yếu tố ảnh hưởng đáng kể đến khả năng có thai. Khi cơ thể căng thẳng kéo dài, não bộ sẽ tiết ra nhiều hormone như cortisol và adrenaline, có thể gây rối loạn hoạt động của trục hạ đồi - tuyến yên - tuyến sinh dục, ảnh hưởng tiêu cực đến chức năng sinh sản cả nam và nữ.

Ở nữ giới, stress có thể dẫn đến rối loạn chu kỳ kinh nguyệt, ức chế quá trình rụng trứng hoặc làm giảm chất lượng niêm mạc tử cung, khiến phôi thai khó làm tổ. Ở nam giới, căng thẳng kéo dài làm suy giảm số lượng, chất lượng và khả năng di động của tinh trùng, từ đó giảm khả năng thụ tinh tự nhiên.

Vợ chồng vô sinh hiếm muộn nhiều năm thường lo âu, căng thẳng. Áp lực từ gia đình, xã hội cùng thất bại khi can thiệp hỗ trợ sinh sản dễ khiến tâm lý trở nên nặng nề.

ThS.BS Trần Ngọc Hà Giang chọc hút noãn để điều trị thụ tinh ống nghiệm cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Kiểm soát stress là một trong những biện pháp hỗ trợ quan trọng giúp cải thiện khả năng sinh sản một cách tự nhiên. Khi tinh thần được thư giãn, cơ thể có điều kiện cân bằng hormone, cải thiện chất lượng trứng và tinh trùng, đồng thời tạo môi trường thuận lợi cho quá trình thụ thai.

Vợ chồng bạn kết hôn một năm, không dùng các biện pháp tránh thai và quan hệ điều độ nhưng chưa có con, nên đi khám sớm để được bác sĩ đánh giá toàn diện sức khỏe sinh sản và tư vấn phương pháp điều trị phù hợp.

Để tăng cơ hội mang thai tự nhiên hay tỷ lệ thành công khi dùng phương pháp hỗ trợ sinh sản, bạn cần bổ sung dinh dưỡng đầy đủ kết hợp giữ tinh thần thoải mái. Ngủ đủ giấc, tập luyện thể dục, vận động nhẹ nhàng, tập thiền, tham gia các hoạt động giải trí lành mạnh, chủ động chia sẻ cảm xúc với bạn đời hoặc người thân...

Vợ chồng đang điều trị vô sinh nên giữ tâm lý thoải mái để tăng chất lượng phôi cũng như chất lượng nội mạc tử cung, giúp phôi tăng cơ hội làm tổ và phát triển. Trong dịp Tết, vợ chồng đang điều trị vô sinh nên tuân thủ dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ, khám đúng lịch ngay sau Tết giúp các bước điều trị tiếp theo thuận lợi và sớm đậu thai.

ThS.BS Trần Ngọc Hà Giang

Trung tâm Hỗ trợ sinh sản

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh - Quận 8