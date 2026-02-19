'Quả ngọt' của vợ chồng U50

Hà NộiSau nhiều lần tạo phôi chất lượng kém, thai lưu, vợ chồng anh Yến thụ tinh trong ống nghiệm thành công, có con lần đầu ở tuổi 48.

"Lúc con gái khóc to dỗ mãi mới nín, vợ chồng tôi mới tin là thật", anh Yến nhớ lại khoảnh khắc "con đến" cách đây một tháng.

Anh Yến và chị Hà kết hôn khi ngoài 40 tuổi. Kết quả khám tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội (IVF Tâm Anh) cho thấy buồng tử cung và hai vòi trứng chị Hà thông, dự trữ buồng trứng tương đối tốt so với tuổi. Tinh trùng của anh Yến chưa có dấu hiệu bất thường. Tuy nhiên, theo BS.CKI Lê Đức Thắng, vợ chồng lớn tuổi ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng trứng và tinh trùng, dễ phát sinh bất thường về số lượng hoặc cấu trúc nhiễm sắc thể, dẫn đến phôi bất thường gây vô sinh. Để có được "quả ngọt", đôi vợ chồng phải trải qua 3 chu kỳ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) với nhiều lần tạo phôi, chuyển phôi thất bại.

Chu kỳ IVF đầu tiên, sau kích thích buồng trứng và chọc hút noãn, thu tinh trùng, các bác sĩ tạo được hai phôi ngày 5, một phôi ngày 6 và một phôi ngày 7. Kết quả sinh thiết phôi trước khi chuyển vào tử cung tất cả đều bất thường, hai vợ chồng hụt hẫng.

4 tháng sau, họ bắt đầu lại chu kỳ IVF mới. Lần này, các bác sĩ điều chỉnh phác đồ kích trứng nhằm tối ưu số noãn thu được, tạo được hai phôi ngày 5, hai phôi ngày 6. Vợ chồng anh Yến quyết định không sàng lọc mà chọn một phôi tốt chuyển ngay vào tử cung khi niêm mạc đủ điều kiện. Chị Hà đậu thai nhưng đến tuần thứ 8 thai ngừng phát triển, phải hút thai lưu. "Tôi suy sụp vì nghĩ rằng cơ hội làm mẹ đã khép lại", chị nói.

Bác sĩ Thắng cho hay thất bại IVF không hiếm gặp ở phụ nữ lớn tuổi. Ngay cả khi phôi làm tổ thành công, nguy cơ thai dừng phát triển sớm vẫn cao do bất thường di truyền tiềm ẩn hoặc chất lượng phôi không đảm bảo.

Chị Hà hủy 3 phôi chất lượng trung bình đang trữ đông để bước vào chu kỳ IVF thứ ba dù không nhiều kỳ vọng. Lần này vợ chồng tạo được 2 phôi ngày 6 chất lượng trung bình. Một phôi được sinh thiết sàng lọc bất thường nhiễm sắc thể cho kết quả bình thường, giúp chị đậu thai. Thai phát triển tốt, tim thai rõ, các mốc tăng trưởng tương xứng. Cuối năm 2025, gia đình vỡ òa đón con gái nặng 3 kg chào đời.

Chị Hà bên con gái những ngày đầu đời. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Tại IVF Tâm Anh, khoảng 60% bệnh nhân vô sinh hiếm muộn là vợ chồng lớn tuổi, mắc nhiều bệnh nền, điều trị thất bại nhiều lần trước đó. Bác sĩ Thắng cho hay IVF ở phụ nữ lớn tuổi luôn phức tạp hơn so với các cặp vợ chồng trẻ có quỹ phôi nhiều và chất lượng hơn. Ở phụ nữ trên 40 tuổi, tỷ lệ thành công IVF phụ thuộc chặt chẽ vào tuổi sinh học của trứng. Số lượng trứng ít, tỷ lệ phôi bất thường nhiễm sắc thể cao khiến khả năng có phôi đủ điều kiện chuyển giảm đáng kể.

Các kỹ thuật hiện nay giúp người bệnh có cơ hội lựa chọn phôi mang bộ nhiễm sắc thể bình thường, giảm nguy cơ thai lưu, song số lượng tế bào sinh thiết hạn chế và không áp dụng được khi số phôi ít. Do đó, chỉ định sinh thiết phôi cần được cá thể hóa, dựa trên sự đồng thuận giữa bác sĩ và người bệnh.

Nhìn lại hành trình đã qua, chị Hà cho rằng điều quan trọng nhất là không nản lòng trước thất bại. Hiện chị còn một phôi đông lạnh, dự định sinh thêm con trong hai năm tới nếu kết quả sinh thiết phôi đủ điều kiện chuyển vào tử cung.

Thanh Ba