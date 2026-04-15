Polyp trực tràng hóa ung thư sau 5 năm

TP HCMBà Hương, 66 tuổi, mắc polyp đại trực tràng lành tính 5 năm, gần đây táo bón, đau bụng âm ỉ, bác sĩ chẩn đoán ung thư.

Kết quả siêu âm của bà Hương tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho thấy thành trực tràng dày khoảng 12 mm, kèm theo các hạch ở vùng sau phúc mạc dọc động mạch chậu và động mạch chủ bụng. Nội soi đại trực tràng ghi nhận khối u sùi dài 13 cm, chiếm gần toàn bộ chu vi lòng trực tràng, ống soi không thể đi qua. Bề mặt khối u loét sâu, hoại tử, dễ chảy máu khi chạm.

Sinh thiết cho kết quả ung thư trực tràng giai đoạn tiến triển. BS.CKII Nguyễn Quốc Thái, Trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa, Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa, cho biết đây là nguyên nhân khiến người bệnh táo bón, chướng bụng và đau quặn phải đặt stent nhằm tái thông lòng ruột.

Tiếp đó, bà Hương được hóa trị tân bổ trợ 12 chu kỳ nhằm thu nhỏ khối u và kiểm soát các hạch nghi ngờ di căn. Sau hóa trị, bác sĩ đánh giá đáp ứng tốt, người bệnh đủ điều kiện phẫu thuật triệt căn.

Êkíp phẫu thuật cắt khối u đại trực tràng cho bà Hương. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ phẫu thuật nội soi bằng robot Da Vinci Xi cắt đoạn trực tràng, nạo vét hạch cho bà Hương. Trực tràng vốn nằm sâu trong tiểu khung, không gian hẹp, bao quanh bởi xương chậu và nhiều cấu trúc quan trọng. Người bệnh có khung chậu hẹp bất thường, khối u to và dài chiếm hết khung chậu khiến thao tác bị hạn chế. Nhờ cánh tay robot xoay linh hoạt, bác sĩ tiếp cận chính xác khối u - điều mà phẫu thuật bằng dụng cụ nội soi thẳng cổ điển không làm được.

Êkíp nạo vét hạch triệt để dọc theo các mạch máu lớn vùng chậu. Sau khi cắt bỏ khối u, bác sĩ phát hiện túi mật có sỏi, tiến hành cắt túi mật để phòng ngừa biến chứng.

Hậu phẫu, bà Hương hồi phục tốt, ít đau, có thể vận động nhẹ, ăn uống trở lại sau ba ngày. Kết quả giải phẫu bệnh cho thấy chỉ còn rải rác một số ổ ung thư biểu mô xâm nhập độ trung bình, 25 hạch được nạo vét không ghi nhận di căn, diện cắt âm tính. Bà cần tái khám định kỳ để theo dõi nguy cơ tái phát.

Bác sĩ Thái đọc kết quả của bà Hương trong ngày tái khám. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Ung thư đại trực tràng có liên quan đến nhiều yếu tố như di truyền, lối sống và môi trường, polyp đại trực tràng... Polyp đại trực tràng dù lành tính vẫn có nguy cơ tiến triển thành ung thư. Quá trình này thường âm thầm trong nhiều năm, theo bác sĩ Thái.

Polyp đại trực tràng được chia thành polyp tăng sản và polyp tuyến. Polyp tăng sản kích thước nhỏ (dưới 5 mm) ít có nguy cơ tiến triển thành ung thư. Polyp lớn hơn, nhất là từ 10 mm trở lên, có nguy cơ ác tính cao hơn. Đáng lưu ý, polyp tuyến chiếm phần lớn các trường hợp có nguy cơ chuyển thành ung thư.

Bác sĩ khuyến cáo người trên 45 tuổi, có tiền sử gia đình mắc ung thư đại trực tràng, từng có polyp, mắc các bệnh viêm ruột mạn tính nên tầm soát định kỳ theo hướng dẫn của bác sĩ. Nếu phát hiện sớm, polyp và ung thư giai đoạn đầu có thể điều trị triệt căn bằng các phương pháp ít xâm lấn như nội soi cắt hớt niêm mạc (EMR) hay cắt tách dưới niêm mạc (ESD) hoặc phẫu thuật lấy trọn khối u khi tế bào ung thư còn khu trú.

Quyên Phan