Polyp ở ruột non xuất huyết

TP HCMÔng Lan, 58 tuổi, đi ngoài phân đen kéo dài, bác sĩ nội soi phát hiện polyp 8 cm ở ruột non đang xuất huyết.

Kết quả chụp CT 1975 lát cắt ổ bụng tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho thấy lòng tá tràng đoạn cuối D3-D4 có cấu trúc bất thường kích thước chi tiết 1x0,9x8 cm lồi vào trong, có cuống mạch máu xuất phát từ D3. "Đây có thể là nguyên nhân gây chảy máu", TS.BS Trần Thanh Bình, Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa, nói, chỉ định nội soi sâu vào vị trí này để kiểm tra. Tuy nhiên, do vị trí bất thường nằm ở ruột non, khá sâu, ống nội soi dạ dày thông thường không thể tiếp cận. Máy nội soi với dây soi có chiều dài 1,6 m được sử dụng để tiếp cận được tổn thương.

Bác sĩ dùng máy nội soi thế hệ mới có độ phóng đại 150 lần giúp hiển thị rõ tổn thương và vi mạch máu trong lòng ống tiêu hóa bệnh nhân. Kết quả phát hiện một polyp lớn, bề mặt thân và đầu có nhiều vết loét, rỉ máu, rất dễ chảy máu mạnh khi bơm rửa hoặc ống soi chạm vào.

"Đây là trường hợp polyp ở phần đầu ruột non (tá tràng) dài nhất và ít gặp từ trước mà chúng tôi ghi nhận", bác sĩ Bình nói, thêm rằng polyp ống tiêu hóa có thể xuất hiện ở bất cứ đâu, từ thực quản đến hậu môn, nhưng phổ biến hơn ở dạ dày và đại tràng, ít gặp ở ruột non. Polyp ở ruột non khó phát hiện do diện tích lòng ruột nhỏ và nằm sâu ở đoạn giữa của ống tiêu hóa. Khối polyp đã xuất huyết kéo dài khiến người bệnh đi ngoài phân đen, nên khó phát hiện ra.

Bác sĩ Bình (bên trái) thực hiện nội soi tá tràng cho ông Lan. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Polyp nằm sâu ở ruột non, buộc phải phẫu thuật cắt bỏ. Tuy nhiên, đây là ca can thiệp xâm lấn nhiều, tiềm ẩn rủi ro và biến chứng như tổn thương các cơ quan lân cận, chảy máu, nhiễm trùng, xì rò miệng nối, tắc ruột sau mổ... Do đó, các bác sĩ quyết định nội soi xử lý khối polyp cho ông Lan, dùng vòng chuyên dụng bằng nilon thắt chặt chân polyp, sau đó dùng thòng lọng điện cắt rời polyp đưa ra ngoài.

Hậu can thiệp, ông hết xuất huyết, không còn đau và không đi ngoài phân đen. Kết quả sinh thiết là polyp tăng sản của các tế bào tuyến Brunner tá tràng - tổn thương lành tính.

Bác sĩ giải thích vị trí polyp lớn ở ruột non cho ông Lan (giữa). Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Polyp tiêu hóa có thể gây chảy máu vi thể hoặc đại thể từ các vết loét ở bề mặt polyp làm người bệnh mất máu. Tình trạng chảy máu lâu dài có thể gây mệt mỏi, xanh xao, chóng mặt, hoa mắt, giảm tập trung, suy nhược cơ thể, thiếu máu cấp tính hoặc mạn tính, sốc và tử vong. Polyp ruột non còn có thể gây tắc ruột hay lồng ruột và hóa ung thư nếu kích thước đủ lớn, ảnh hưởng sức khỏe người bệnh.

Polyp hình thành do sự phát triển bất thường của các tế bào lót bên trong ống tiêu hóa, liên quan đến nhiều yếu tố, bao gồm di truyền, môi trường và lối sống. Chúng có thể được phát hiện bằng chụp cắt lớp vi tính ổ bụng, nội soi ruột non hay nội soi viên nang.

Khi xuất hiện các triệu chứng bất thường như đau bụng, buồn nôn, ói ra máu, tiêu ra máu, người xanh xao, mệt mỏi... người bệnh cần đến các các cơ sở y tế uy tín khám để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Quyên Phan