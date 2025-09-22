Bỏ 15 triệu đồng mua máy chạy bộ nhưng tôi vẫn phải tới phòng gym

Buổi sáng, tôi ngủ nướng thêm 15 phút, nghĩ bụng 'tối tập cũng được'. Đến tối đi làm về mệt, tôi lại tự nhủ 'để mai tập bù'.

Cách đây hơn một năm, tôi quyết định đầu tư cho sức khỏe. Sau nhiều ngày tìm hiểu, so sánh giá cả, đọc đủ loại review trên mạng, tôi mạnh dạn chi hơn 15 triệu đồng mua một chiếc máy chạy bộ và bộ dụng cụ tập cơ nhỏ gọn để đặt trong nhà. Trong đầu tôi khi ấy, kế hoạch rất hoàn hảo: mỗi sáng dậy sớm chạy 30 phút, buổi tối trước khi ngủ thì tập thêm vài bài cơ bản, vừa tiết kiệm thời gian di chuyển, vừa tiết kiệm chi phí so với việc ra phòng gym.

Những ngày đầu, tôi thực sự hứng khởi. Chuông báo thức reo lúc 6h, tôi bật dậy, chạy vài km trên máy, mồ hôi đầm đìa mà cảm giác rất tự hào. Thậm chí tôi còn tưởng tượng viễn cảnh mình sẽ giảm cân, cơ bắp săn chắc, rồi đi đâu bạn bè cũng trầm trồ. Nhưng niềm hứng khởi ấy không kéo dài lâu.

Chỉ sau vài tuần, lịch trình bận rộn trở thành cái cớ. Buổi sáng, tôi ngủ nướng thêm 15 phút, nghĩ bụng "tối tập cũng được". Buổi tối đi làm về mệt, tôi lại tự nhủ "ngày mai tập bù". Cái "ngày mai" ấy cứ kéo dài hết tuần này sang tuần khác. Máy chạy bộ dần trở thành... giá treo áo khoác, còn bộ tạ thì nằm im lìm dưới gầm giường.

Thật ra, có thiết bị ở nhà không đồng nghĩa với việc sẽ tập. Bởi ở nhà, có quá nhiều cám dỗ: cái giường êm ái, cái tivi đang chiếu bộ phim dang dở, chiếc điện thoại đầy video cuốn hút. Mỗi lần bước lên máy, tôi lại thấy lạc lõng vì chẳng ai thúc giục, chẳng có không khí tập luyện xung quanh. Một mình, tôi dễ dàng buông bỏ.

Đến lúc cân nặng nhích lên, sức khỏe không cải thiện, tôi mới nhận ra vấn đề không nằm ở thiết bị, mà ở động lực và môi trường. Thế là tôi quyết định đăng ký gói tập ở một phòng gym gần nhà. Ban đầu, tôi cũng lo phí đắt, lại mất thời gian đi lại. Nhưng bất ngờ thay, chính sự "tốn kém" ấy lại trở thành động lực. Tôi nghĩ: "Đã bỏ tiền rồi thì không thể để phí", nên đi tập đều.

Ở phòng gym, tôi thấy những người xung quanh mồ hôi nhễ nhại nhưng đầy quyết tâm. Không khí ấy khiến tôi tự nhiên cũng chăm chỉ hơn. Có huấn luyện viên hướng dẫn, tôi biết cách tập đúng để tránh chấn thương...

Có lẽ, nhiều người cũng từng giống tôi: hăng hái sắm đồ tập rồi để phủ bụi trong nhà. Chiếc máy chạy bộ trong nhà tôi giờ vẫn nằm đó, thỉnh thoảng tôi bật lên để chạy vài phút cho có. Giờ mỗi lần nhìn nó, tôi hiểu một điều: đầu tư cho sức khỏe không chỉ là mua sắm dụng cụ, mà là tạo cho mình môi trường và cam kết để duy trì thói quen luyện tập.

Phuc PD