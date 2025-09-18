Tôi thay đổi 180 độ sau một năm chơi Pickleball

Tôi không tập Pickleball để thi đấu chuyên nghiệp hay để khoe thành tích, mà đơn giản vì nó mang lại niềm vui và giúp tôi hoàn thiện bản thân.

Nếu cách đây vài năm ai hỏi tôi về Pickleball, có lẽ tôi sẽ lắc đầu vì chưa từng nghe đến. Nhưng giờ đây, sau một năm gắn bó, tôi có thể tự tin khẳng định rằng môn thể thao tưởng chừng mới mẻ này đã mang lại cho tôi nhiều thay đổi tích cực, không chỉ về sức khỏe thể chất mà còn rèn cho tôi một tác phong nhanh nhẹn, chủ động và kỷ luật hơn trong cuộc sống.

Pickleball là sự kết hợp thú vị giữa tennis, cầu lông và bóng bàn. Sân nhỏ hơn tennis, lưới thấp, vợt giống vợt bóng bàn nhưng lớn hơn, còn quả bóng thì có nhiều lỗ nhỏ, nhẹ và di chuyển nhanh. Điều đặc biệt khiến Pickleball cuốn hút tôi chính là nhịp độ nhanh, yêu cầu phản xạ liên tục và sự phối hợp linh hoạt giữa đôi chân, đôi tay cùng đôi mắt.

Khác với nhiều môn thể thao khác, Pickleball có thể chơi cả đơn lẫn đôi, và luật chơi đủ đơn giản để người mới bắt nhịp nhanh chóng. Tuy nhiên, càng chơi lâu, tôi càng nhận ra sự tinh tế trong từng pha bóng: cú đánh cần chính xác, bước di chuyển cần linh hoạt, và quan trọng nhất là đầu óc phải luôn tập trung, xử lý nhanh mọi tình huống bất ngờ.

Khi mới bắt đầu, tôi vốn là người có phần chậm chạp, không giỏi phản ứng nhanh. Trong công việc cũng vậy, nhiều khi tôi loay hoay quá lâu trước một vấn đề, mất nhiều thời gian để đưa ra quyết định. Nhưng nhờ Pickleball, thói quen ấy dần thay đổi. Trong trận đấu, chỉ cần chậm một giây, tôi có thể bỏ lỡ cơ hội ghi điểm hoặc mắc lỗi để đối thủ phản công. Sự nhanh nhẹn không đến từ việc cố gắng "chạy nhanh hơn" mà từ việc quan sát tình huống, dự đoán đường bóng và đưa ra phản xạ kịp thời. Sau nhiều trận đấu, tôi dần hình thành tư duy xử lý tình huống gọn gàng, dứt khoát – điều sau này tôi áp dụng cả trong công việc và đời sống.

Một thay đổi rõ rệt khác là sự bền bỉ. Mỗi buổi tập Pickleball thường kéo dài cả tiếng, đòi hỏi người chơi liên tục di chuyển. Ban đầu, tôi nhanh chóng xuống sức, nhưng nhờ kiên trì, tôi rèn luyện được sức chịu đựng và khả năng tập trung lâu dài. Bây giờ, ngay cả trong những buổi họp hay dự án căng thẳng, tôi cũng thấy mình tỉnh táo, ít bị cuốn vào cảm giác mệt mỏi hay mất kiên nhẫn như trước.

Pickleball dạy tôi nhiều hơn một môn thể thao đơn thuần. Trước hết, nó giúp tôi hiểu rằng tốc độ và sự nhanh nhẹn không chỉ đến từ thể chất mà còn đến từ tư duy. Muốn nhanh phải biết chuẩn bị, quan sát và dự đoán. Đó là nguyên tắc mà tôi áp dụng trong công việc: chuẩn bị kỹ lưỡng, quan sát toàn cảnh, từ đó phản ứng nhanh chóng và chính xác.

Ngoài ra, chơi Pickleball còn rèn luyện cho tôi khả năng phối hợp và tinh thần đồng đội. Tôi học cách lắng nghe, phối hợp nhịp nhàng để không "giẫm chân" đồng đội, đồng thời hỗ trợ nhau khi gặp khó khăn. Đây cũng là một kỹ năng quan trọng trong môi trường làm việc hiện đại, nơi mà sự kết nối và phối hợp quyết định hiệu quả của cả tập thể.

Sau một năm, tôi nhận ra mình thay đổi nhiều. Tôi không còn là người chậm chạp, rụt rè như trước. Những thói quen trên sân Pickleball đã "thấm" vào cuộc sống: đi đứng nhanh gọn, xử lý công việc dứt khoát, phản ứng linh hoạt khi gặp vấn đề bất ngờ. Ngay cả trong giao tiếp xã hội, tôi cũng thấy mình chủ động hơn, biết bắt nhịp nhanh với người đối diện thay vì mất nhiều thời gian suy nghĩ.

Bạn bè và đồng nghiệp thường nhận xét tôi "nhanh nhẹn hẳn lên". Ban đầu, tôi không để ý, nhưng nghĩ lại mới thấy đúng: từ cách tôi chuẩn bị đồ đạc trước chuyến đi, phản ứng khi khách hàng thay đổi yêu cầu, đến việc xử lý những tình huống bất ngờ trong cuộc sống, tất cả đều linh hoạt, ít rườm rà hơn trước kia.

Nhiều người cho rằng, Pickleball chỉ là một môn thể thao mới du nhập, chưa phổ biến như bóng đá, tennis hay cầu lông. Nhưng với tôi, nó đã trở thành một phần quan trọng trong lối sống. Tôi không tập để thi đấu chuyên nghiệp hay để khoe thành tích, mà đơn giản vì nó mang lại niềm vui và giúp tôi hoàn thiện bản thân. Ở tuổi U30, khi công việc và áp lực cuộc sống luôn đòi hỏi sự linh hoạt, tôi thấy mình may mắn khi biết đến Pickleball. Và tôi tin rằng, nếu nhiều người trẻ thử sức, họ sẽ tìm thấy những giá trị tương tự: một cơ thể khỏe mạnh, một tinh thần nhanh nhẹn, và một tác phong kỷ luật, chủ động hơn.

Một năm chơi Pickleball, tôi nhận được nhiều hơn những gì mình mong đợi. Đó là sức khỏe, niềm vui, sự gắn kết với bạn bè, và quan trọng nhất là một tác phong nhanh nhẹn, gọn gàng trong cả thể thao lẫn cuộc sống. Trong một thế giới thay đổi từng ngày, sự nhanh nhẹn không còn là lựa chọn, mà là kỹ năng sống còn. Và đôi khi, chỉ cần một quả bóng nhựa với chiếc vợt nhỏ bé cũng đủ giúp ta rèn luyện điều đó, từng ngày, từng trận đấu.

Kiều Anh