Tôi nghiện tập thể thao dù 5 năm trước từng xem như cực hình

Sau 5 năm, những buổi sáng dậy sớm tập thể dục thay vì nằm lười trên giường dần trở thành niềm vui chứ không còn là 'cực hình' với tôi.

Năm 18 tuổi, tôi bắt đầu chơi bóng rổ và chạy bộ theo lời rủ rê của anh trai. Thú thật, buổi tập đầu tiên giống như một "cực hình": hơi thở dồn dập, cơ bắp mỏi nhừ, mồ hôi ướt đẫm. Tôi từng nghĩ chắc chắn sẽ dừng lại sau hôm đó. Nhưng anh trai vẫn kiên nhẫn động viên: "Em thử kiên trì một tháng xem, đừng vội bỏ. Thể thao không chỉ rèn sức khỏe mà còn giúp mình học cách vượt qua chính mình".

Lời nói ấy hóa ra là sự khởi đầu cho 5 năm rèn luyện bền bỉ của tôi. Từ bóng rổ, tôi thử sức thêm bơi lội, cầu lông, và đặc biệt duy trì chạy bộ... Sau một thời gian, tôi cảm nhận rõ sự thay đổi: sức khỏe tốt hơn, thân hình săn chắc, tinh thần phấn chấn. Những buổi sáng sớm dậy tập thể dục thay vì nằm lười trên giường dần trở thành niềm vui chứ không còn là "cực hình".

Nếu thể thao mang đến sức mạnh thể chất, thì cờ vua lại rèn cho tôi trí tuệ và sự điềm tĩnh. Anh trai tôi vốn là người mê cờ vua, từng dành nhiều năm nghiên cứu các thế cờ. Một ngày, anh mang bàn cờ nhỏ đến trước mặt tôi và nói: "Thử một ván không?". Ban đầu, tôi chỉ chơi cho vui, thua liên tiếp và chẳng hiểu nổi vì sao anh lại thích thú trò chơi tưởng chừng "tĩnh lặng" này. Nhưng càng chơi, tôi càng bị cuốn vào những nước đi tinh tế, những chiến lược dài hơi và cảm giác hạnh phúc khi tìm ra cách chiếu tướng đối thủ.

Cờ vua dạy tôi kiên nhẫn, bình tĩnh trước áp lực và biết nhìn xa hơn một vài bước đi. Quan trọng hơn, nó còn giúp tôi hiểu rằng trong cuộc sống, không phải lúc nào cũng cần thắng ngay lập tức. Có khi phải hy sinh một quân cờ nhỏ để giành thế cục lâu dài, cũng giống như ta phải chấp nhận mất đi vài cơ hội trước mắt để hướng đến mục tiêu lớn.

Nhìn lại chặng đường 5 năm, tôi thấy bản thân đã thay đổi nhiều. Tôi không còn là cô gái yếu ớt, dễ bỏ cuộc. Thể thao giúp tôi rèn ý chí, cờ vua giúp tôi nuôi dưỡng trí tuệ, còn tập thể dục mỗi ngày trở thành thói quen không thể thiếu. Có những ngày đi học, đi làm mệt mỏi, chỉ cần chạy vài vòng sân hoặc ngồi trước bàn cờ, tôi lập tức tìm lại sự cân bằng.

Thể thao và cờ vua trở thành "liều thuốc" tinh thần, thay thế cho thói quen lướt mạng vô bổ hay chìm trong cảm giác căng thẳng. Điều quý giá hơn cả là tôi hiểu ra ý nghĩa của sự đồng hành. Nếu không có anh trai kiên nhẫn, tôi sẽ chẳng bao giờ có động lực bước vào hành trình này.

Bây giờ, ở tuổi 23, tôi thấy mình tự tin hơn, mạnh mẽ hơn. Tôi không nghĩ rằng 5 năm vừa qua là "đánh đổi" thời gian tuổi trẻ, mà đó chính là sự đầu tư lâu dài. Sức khỏe tốt, tinh thần vững vàng và thói quen rèn luyện là hành trang quý giá để tôi bước tiếp trên con đường tương lai, dù phía trước là học tập, công việc hay những thử thách của cuộc sống.

Tôi viết những dòng này để gửi gắm đến các bạn một điều: tuổi trẻ sẽ đẹp nhất khi ta dám dành thời gian cho những thói quen lành mạnh. Không cần phải quá giỏi giang hay thành công ngay, chỉ cần mỗi ngày ta tốt hơn một chút so với hôm qua. Hãy thử bắt đầu từ những bước nhỏ: 15 phút chạy bộ, vài ván cờ cùng bạn bè hay những buổi tập thể dục ngắn. Biết đâu, sau 5 năm, bạn cũng sẽ có một hành trình đẹp để kể lại, giống như tôi hôm nay.

Phạm Thị Hiền Mai