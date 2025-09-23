Tôi bị nghi ngờ bồ bịch vì ngày nào cũng tới phòng gym

Cứ sau giờ làm, tôi lại ghé phòng gym cách nhà vài trăm mét, nhưng càng tập tôi càng nhận về những ánh mắt nghi ngờ.

Đọc bài viết "Nhiều người nghi tôi ngoại tình vì chơi Pickleball tuần 5 ngày", tôi rất đồng cảm với tác giả Hamlet Vo vì bản thân tôi cũng đang rơi vào tình cảnh tương tự. Chỉ là, tôi không chơi Pickleball mà là một người mê tập gym và đến phòng tập mỗi ngày.

Tôi bắt đầu đi tập gym cách đây gần hai năm, sau khi sức khỏe xuống dốc vì ngồi văn phòng quá nhiều. Ban đầu, tôi chỉ định thử cho biết, nhưng rồi thành thói quen. Cứ sau giờ làm, tôi lại ghé phòng tập cách nhà vài trăm mét. Mồ hôi ướt đẫm nhưng cơ thể tôi lại thấy nhẹ nhõm. Gym giúp tôi giải tỏa áp lực công việc, cải thiện thể lực rõ rệt. Từ một người dễ mệt, dễ ốm, tôi trở nên khỏe khoắn, tự tin hơn.

Tôi tập đều đặn mỗi tuần, như một lịch trình không thể thiếu trong một ngày làm việc. Thế nhưng, càng tập tôi càng nhận về những ánh mắt nghi ngờ. Nhiều người xung quanh xì xào, bóng gió về tôi: "Tuổi này rồi còn bày đặt tập gym làm gì? Nghe nói trong đó toàn trai gái làm quen, dễ nảy sinh mối quan hệ ngoài luồng".

Ngay cả vợ tôi cũng đặt nhiều nghi vấn, thường xuyên tra hỏi về chuyện tập luyện của chồng. Tôi thậm chí đã đưa cho vợ thẻ thành viên, ảnh phòng tập, ảnh nhóm bạn tập chung để làm bằng chứng. Nhưng dường như bấy nhiêu vẫn chưa đủ để vợ tin tưởng. Cảm giác bị chính người thân nghi ngờ chỉ vì một sở thích rèn luyện sức khỏe khiến tôi thực sự buồn.

Dạo gần đây, phòng gym ở nhiều nơi gắn liền với những hình ảnh tiêu cực: mấy cô gái trẻ mặc đồ tập kiệm vải khoe thân, quay clip TikTok hở hang để câu view; vài cặp đôi biến phòng tập thành nơi hẹn hò; thậm chí có những scandal tình ái xuất phát từ phòng gym. Vậy nên, khi nghe ai đi tập thường xuyên, người ta dễ liên tưởng lệch lạc. Và vô tình, những người tập nghiêm túc cũng trở thành "nạn nhân" của lời đồn.

Tất nhiên, với tôi, gym là môn thể thao đúng nghĩa: nó giúp tôi khỏe hơn, tự tin hơn, và là chỗ giải tỏa căng thẳng sau ngày dài. Thế nên, tôi thà chấp nhận những lời dị nghị chứ không bỏ tập. Tôi tin phòng gym là một không gian lành mạnh nếu bản thân người tập nghiêm túc.

Gym hay Pickleball là những môn thể thao lành mạnh để rèn luyện sức khỏe và ý chí. Mỗi người tập luyện nghiêm túc đều xứng đáng được tôn trọng, giống như bất kỳ ai chọn một bộ môn thể thao khác.

Hoàng Ngọc Doanh