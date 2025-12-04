'Chuyển nhà vì tiếng ồn sân pickleball tra tấn cả ngày lẫn đêm'

'Người ta chơi pickleball đến 2h sáng mới nghỉ, nhưng tới 4h đã lại có tiếng 'póc póc' phát ra vì có người chơi tiếp'.

"Tôi ở chung cư đã được 10 năm, con cái cũng học trường gần đó nên rất tiện sinh hoạt. Vậy mà từ ngày sân pickleball mở ra mọi thứ đảo lộn hoàn toàn. Người ta chơi pickleball đến 2h sáng mới nghỉ, rồi 4h sáng lại có tiếng 'póc póc' phát ra vì có người chơi tiếp. Cứ vậy, sau hơn một năm cố gắng chịu đựng gia đình tôi vẫn đành chịu thua. Kỳ nghỉ hè năm nay, tôi quyết định chuyển trường cho con, chuyển luôn cả chỗ ở của gia đình. Chúng tôi đành phải rời xa nơi sinh sống, học tập quen thuộc dù chẳng ai muốn. Chỉ là chúng tôi không thể chịu nổi tiếng ồntừ sân pickleball cạnh nhà nữa".

Đó là chia sẻ của độc giả Nguyễn Linh Đan xung quanh câu chuyện "Bức xúc vì tiếng ồn sân pickleball". Du nhập vào Việt Nam từ năm 2018, nhưng phải đến năm 2024, pickleball mới thực sự bùng nổ, trở thành môn thể thao phong trào số 1 tại Việt Nam. Ở khắp mọi nơi trên cả nước, các cụm sân pickleball "mọc" ra như nấm sau mưa. Thậm chí, nhiều sân tennis đã được cải tạo lại để trở thành sân pickleball để phục vụ nhu cầu của người chơi. Tuy nhiên, cũng từ đó, nhiều hệ lụy tiêu cực cũng phát sinh, trong đó đặc biệt là vấn nạn tiếng ồn trong các khu dân cư lân cận.

Cùng chung nỗi bức xúc, bất lực khi bị tra tấn tiếng ồn từ sân pickleball, bạn đọc Đặng Quang Dũng bình luận: "Sau lưng nhà tôi cũng có một sân pickleball. Suốt từ sáng tới đêm, chúng tôi bị tra tấn bởi những âm thanh ồn ào, không chỉ từ việc đánh bóng, mà còn cả những tiếng chửi thề rất tục tĩu của những người chơi. Trong khi đó, nhà tôi lại có trẻ con. Nhiều lúc, tôi suy nghĩ: "Chẳng lẽ vì cái sân pickleball này mà mình phải bán nhà đi chỗ khác cho yên ổn?". Tôi nghĩ đã đến lúc chính quyền phải vào cuộc và có biện pháp quản lý hoạt động thể thao tự phát này để trả lại bình yên cho người dân sống xung quanh".

Đồng quan điểm, độc giả Chkc đề xuất giải pháp: "Cơ quan chức năng cần hành động ngay để dẹp vấn nạn tiếng ồn. Cần phải có quy định sân pickleball phải nằm ở xa khu dân cư hoặc phải có biện pháp cách âm, có quy định giờ chơi hợp lý để không làm ảnh hưởng tới người dân. Nhà tôi cũng ở cạnh một cụm sân pickleball như thế. Ngày nào tôi cũng bị tra tấn bởi những tiếng 'póc, póc' lặp đi lặp lại. Thậm chí giữa đêm khuya mà tôi cũng nghe thấy, thực sự rất ám ảnh".

"Phải có quy định rõ ràng và nghiêm túc thực hiện thì may ra mới dẹp được tiếng ồn từ sân pickleball. Chẳng hạn, nếu sân chơi hoạt động tại khu vực dân cư hay nội đô thì phải đóng cửa lúc 22h. Nếu sân ở ngoài khu vực dân cư hay ngoại thành, xung quanh không tiếp giáp nhà dân thì cho phép hoạt động tối đa đến 12h đêm.

Việc kiểm soát hoạt động này phải giống như quản lý các quán karaoke vậy, vì tiếng ồn khi về đêm sẽ gây ảnh hưởng đến rất nhiều người dân. Những người chơi thì cùng lắm chỉ ở trong sân 2-3 tiếng là đã đi về rồi nên họ không cảm thấy sự khó chịu về bộ môn mình đang chơi. Nhưng cứ thử ở lại 5-6 tiếng liên tục cả tuần xem có chịu nổi không? Trong khi đó, nhà dân ở xung quanh hưởng trọn âm thanh nguyên cả ngày và kéo dài hàng năm thì làm sao họ chịu được?", bạn đọc Anhtuan nói thêm.

Nhấn mạnh sự cần thiết phải có chế tài xử phạt vi phạm tiếng ồn từ sân pickleball, độc giả Yeunhacsan kết lại: "Người ta chơi bóng, hò hét, ăn uống, thậm chí cá độ... bất kể giờ giấc, làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân xung quanh. Thế nhưng mỗi khi chúng tôi góp ý thì không ít người còn uy hiếp ngược lại. Chính quyền cần sớm chấn chỉnh lại hoạt động của môn này, yêu cầu quy hoạch tạo sân chơi trong khu vực công cộng, hoặc tại các nơi kinh doanh được cấp phép, và phải có chế tài phạt nặng để ngăn ngừa sự bùng phát của các sân pickleball tự phát trong khu dân cư, trả lại sự yên bình cho các cư dân".

