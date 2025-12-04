Bức xúc vì tiếng ồn sân pickleball

Chỉ tay sang sân pickleball đối diện nhà ở phố Hoàng Ngân, Hà Nội, chị Ngọc Lan ví âm thanh phát ra từ đó là "bản giao hưởng hỗn loạn" kéo dài 20 tiếng mỗi ngày.

4h30 sáng, tiếng kéo cửa sắt của cụm sân pickleball gần nhà chị Lan rít lên, đánh thức cả dãy phố. Ngay sau đó là chuỗi âm thanh "póc, póc" đanh gọn kèm tiếng hò hét.

"Ám ảnh nhất là những đêm thanh vắng, tiếng hò lúc 1-2h sáng dội vào nhà như hét bên tai. Hôm nào sân nghỉ trước 23h là chuyện hiếm", chị Lan nói.

Với gia đình ba thế hệ, âm thanh thể thao này đã biến thành một dạng tra tấn tinh thần. Chị Lan cho biết, sống giữa thủ đô mà cảm giác như trong cái chợ vỡ, cả nhà chỉ có thể ngủ thiếp đi khi đã kiệt sức.

"Các con tôi không thể ngủ trước 23h. Đầu óc vợ chồng lúc nào cũng căng như dây đàn vì đi làm cả ngày mệt mỏi, đêm về còn vật lộn với tiếng ồn", người phụ nữ 34 tuổi bức xúc.

Dù gia đình đã kiến nghị lên tổ dân phố, mọi thứ vẫn rơi vào im lặng.

Cư dân thành phố 'phát điên' vì tiếng ồn sân pickleball Người dân ở gần sân pickleball phố Hoàng Ngân phản ánh lên iHanoi người chơi lúc 0h. Video: iHanoi

Cùng cảnh ngộ, chị Nguyễn Liên ở KĐT Việt Hưng, Long Biên cảm thấy bất lực ngay trong căn hộ tầng 9. Từ 4 sân tennis cũ, chủ đầu tư chia nhỏ thành 8 sân pickleball, rút ngắn khoảng cách với tòa nhà xuống còn 3 mét. Hướng gió cộng hưởng biến ban công nhà chị thành "túi hứng âm thanh", thốc thẳng tiếng bóng và tiếng giày rít xuống mặt sân, vào phòng học của con.

"Nhiều lần ức chế tột độ, tôi đứng từ tầng 9 hét vọng xuống xin trật tự, nhưng đáp lại chỉ là tiếng cười đùa", chị Liên kể.

Xung đột đô thị mới

Những bức xúc như của chị Lan hay chị Liên đang châm ngòi cho làn sóng phản ứng tại các đô thị lớn. Trên ứng dụng iHanoi, cơ quan chức năng nhận được hàng trăm phản ánh của người dân về tình trạng ô nhiễm tiếng ồn, hơn một nửa là kiến nghị với tiếng ồn từ sân pickleball.

Một số điểm "nóng" về sự bức xúc với sân pickleball ở Hà Nội như trên phố Hoàng Ngân, cư dân tố giác sân bóng hoạt động bất chấp giờ giấc, "12h đêm vẫn ồn ào, có ngày kéo dài tới 2h sáng". Tại phường Cầu Giấy, người dân phản ánh dù đóng kín cửa, tiếng động từ sân bóng hoạt động đến 12h đêm vẫn lọt vào nhà.

Sự bức xúc dồn nén tại một sân ở đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, khi bị báo cáo tới lần thứ 5 với câu hỏi bất lực: "Bây giờ là 23h15, sân ở trung tâm khu dân cư nhưng hoạt động liên tục từ 6h sáng là nên hay không nên?".

Không chỉ mất giấc ngủ, không gian học tập của trẻ nhỏ cũng bị xâm phạm. Tại phường Việt Hưng, các phụ huynh than trời vì con cái không thể ôn thi giữa tiếng ồn thùm thụp. Còn trên phố Định Công, một cư dân mô tả tiếng ồn triền miên: "Chưa bao giờ tôi được ngủ trước 24h".

Làn sóng phản ứng này không chỉ xuất hiện ở Hà Nội. Chính quyền Hà Tĩnh, Đà Nẵng và TP HCM cũng đã phải "tuýt còi" các sân pickleball sau khi nhận phản ánh sinh hoạt của người dân bị đảo lộn vì tiếng ồn.

Người chơi tham dự một giải đấu pickleball nội bộ tại sân ở Long Biên, hôm 13/11. Ảnh: Phan Dương

Vì sao tiếng ồn Pickleball gây ức chế?

Tại Mỹ hay Canada, làn sóng phản đối pickleball đang bùng nổ với hàng loạt đơn kiện, kiến nghị đóng cửa sân chơi gần khu dân cư. Các chuyên gia gọi đây là "mối nguy hại âm thanh" mới của thế kỷ 21. Thậm chí "tiếng ồn Pickleball" từng được mang ra mổ xẻ trong một chuyên đề tại hội nghị Noise-Con 2023 và được ví "Pickleball là chủ đề của năm".

Theo Bob Unetich, chuyên gia tư vấn tiếng ồn tại Mỹ, tiếng đập bóng pickleball có thể đạt 70 dBA ở khoảng cách 30 mét, cao hơn hẳn tiếng ồn nền khu dân cư (55 dBA). Nghiên cứu của Tennis Warehouse University (Mỹ) thậm chí chỉ ra một cú đánh pickleball có thể tạo ra âm thanh lên tới 90 dB tại nguồn. Trong y học, ngưỡng 90 dB được xác định là nguy hiểm, có thể gây căng thẳng thần kinh và tổn thương thính giác nếu tiếp xúc liên tục quá một giờ.

Tuy nhiên, vấn đề không chỉ nằm ở âm lượng. "Vũ khí" của pickleball nằm ở cao độ (pitch) và nhịp điệu. Tiếng vợt cứng đập bóng nhựa tạo ra âm thanh tần số cao, chói tai, kích thích não bộ mạnh hơn tiếng trầm đục của tennis. Y học xác định, những âm thanh xung (impulsive noise) ngắt quãng, không theo quy luật như vậy khiến não bộ không thể làm quen hay lờ đi, dễ gây căng thẳng thần kinh kéo dài.

Công cụ pháp lý đã có, thực thi vẫn khó

Để giải quyết vấn đề này, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn (QCVN 26:2025/BNNMT) vừa chính thức được áp dụng, thiết lập những "lằn ranh đỏ" chặt chẽ hơn.

Theo quy chuẩn mới, tại khu chung cư, nhà ở, giới hạn tiếng ồn tối đa là 55 dBA (ban ngày) và phải giảm xuống 45 dBA trong khung giờ nghỉ ngơi (22h - 6h sáng). Mức phạt sẽ dựa trên kết quả đo đạc thực tế đối chiếu với các ngưỡng này.

Tuy nhiên, từ quy định đến thực tế là khoảng trống lớn. Anh Mạnh Seven, một huấn luyện viên pickleball tại TP HCM thừa nhận: "Các sân pickleball thường tận dụng đất xen kẹt trong khu dân cư. Trên cùng diện tích, mật độ người chơi và tiếng ồn gấp bốn lần so với tennis. Nếu chủ sân không đầu tư vách cách âm và mái che, việc vi phạm quy chuẩn 45 dBA vào ban đêm là điều chắc chắn".

Hiện tại, giải pháp của nhiều chủ sân mới dừng lại ở việc cam kết "giảm giờ chơi". Nhưng với những cư dân như chị Lan, chị Liên, chừng nào chưa có các biện pháp kỹ thuật như tường chắn âm đạt chuẩn, giấc ngủ của họ vẫn còn là điều xa xỉ.

Anh Mạnh Seven (phải) tham gia một trận thi đấu pickleball gần đây ở TP HCM. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Đầu tháng 11 chị Quỳnh Anh ở phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) đã gửi đơn kiến nghị đi nhiều nơi. Sau lần phản ánh trên ứng dụng iHanoi, ngày 12/11, cơ quan chức năng đã vào cuộc, yêu cầu sân bóng điều chỉnh giờ hoạt động.

Nhưng đến đầu tháng 12, tình trạng vi phạm lại tái diễn. Tiếng bóng đập và tiếng hò reo vẫn vang lên sau giờ giới nghiêm, biến những cam kết trước đó thành lời nói suông.

Với những hộ dân như chị Quỳnh Anh, việc giảm giờ chơi chỉ là giải pháp phần ngọn. "Nguyện vọng lớn nhất của tôi là các sân bãi trong khu dân cư phải lắp đặt vách cách âm đạt chuẩn, nếu không phải di dời", chị nói.

