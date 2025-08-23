Phục hồi thính lực cho người bị xốp xơ tai

TP HCMÔng Thắng, 64 tuổi, mất thính lực cả hai tai do bệnh xốp xơ tai, được bác sĩ thay xương bàn đạp giúp phục hồi khả năng nghe.

Kết quả đo thính lực tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM ghi nhận ông Thắng nghe kém hỗn hợp độ 3. Chụp CT tai cho thấy tình trạng xơ hóa khu trú trước cửa sổ bầu dục (nơi tiếp nhận rung động âm thanh từ xương bàn đạp vào tai trong) ở cả hai tai. Xương bàn đạp là xương nhỏ nhất trong cơ thể, chỉ khoảng 3 mm, có vai trò truyền rung động âm thanh từ màng nhĩ vào tai trong, từ đây não bộ sẽ tiếp nhận và xử lý âm thanh.

GS.TS.BS Trần Phan Chung Thủy, Giám đốc Trung tâm Tai Mũi Họng, chẩn đoán ông Thắng bị xốp xơ tai cả hai bên. Xương bàn đạp xơ cứng (gọi là xốp xơ tai) nên âm thanh không thể đi qua khiến người bệnh nghe kém dần cho đến mất hẳn thính lực.

Sau hội chẩn, bác sĩ chỉ định phẫu thuật nội soi thay thế xương bàn đạp nhân tạo cho người bệnh. Theo giáo sư Chung Thủy, so với vi phẫu truyền thống, kỹ thuật này sử dụng ống soi (optic) kết hợp camera độ phân giải cao mang lại góc nhìn rộng, rõ nét. Từ đó, bác sĩ quan sát rõ các cấu trúc sâu trong tai giữa như cửa sổ bầu dục, hệ thống tiền đình và xương bàn đạp. Mở cửa sổ nhỏ nhằm hạn chế chóng mặt sau mổ cho người bệnh.

Giáo sư Thủy (ngồi) phẫu thuật thay xương bàn đạp qua nội soi cho ông Thắng. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Ông Thắng được phẫu thuật tai phải trước, thay xương bàn đạp nhân tạo (Prosthesis) khoảng 3 mm để xương này rung theo âm thanh đi vào, truyền tín hiệu tới tai trong và đến não, tái kích hoạt quá trình tiếp nhận âm thanh tự nhiên.

Sau phẫu thuật, thính lực của ông hồi phục tốt, nghe rõ tiếng âm thanh nhỏ như tiếng chim hót, tiếng lá cây. Ba tháng sau, ông được phẫu thuật tương tự ở tai trái. Hai tuần hậu phẫu, người bệnh cần hạn chế tiếp xúc với người bệnh viêm đường hô hấp và tránh tiếng ồn lớn, không đi máy bay, lặn biển hay làm việc nặng. Đến nay, sau hai tháng phẫu thuật tai trái, ông không phải dùng máy trợ thính như trước, bác sĩ đánh giá phục hồi thính lực hoàn toàn ở cả hai tai.

Bệnh xốp xơ tai khiến người bệnh mất dần thính lực từ vài tháng đến vài năm. Người lớn tuổi hay tự nhầm lẫn với lão thính, lãng tai. Triệu chứng của xốp xơ tai là nghe kém nặng dần theo thời gian, khó nghe khi nghe âm thanh thấp, ù tai, dễ nghe trong môi trường ồn ào (khác biệt so với các loại mất thính lực khác).

Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như giảm dần sức nghe, khó nghe âm thanh nhỏ, ù tai... người bệnh nên đi khám chuyên khoa Tai Mũi Họng để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Uyên Trinh