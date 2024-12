Cấy ốc tai phục hồi thính lực cho bé câm điếc bẩm sinh

Hà NộiBé Dương, 14 tháng tuổi, câm điếc bẩm sinh, được bác sĩ phẫu thuật cấy ốc tai điện tử phục hồi thính lực.

Ngày 16/12, PGS.TS.BS Lê Minh Kỳ, phụ trách chuyên môn khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết khả năng nói phát triển dựa trên khả năng nghe, trẻ bị điếc bẩm sinh không thể nói được, dẫn tới câm và điếc song hành. Bác sĩ kiểm tra và đánh giá mức độ trẻ điếc bẩm sinh, cân nhắc dùng máy trợ thính cho trường hợp nhẹ hoặc phẫu thuật cấy điện cực ốc tai khi điếc nặng.

Bé Trọng Dương điếc sâu cả hai tai, được chỉ định phẫu thuật cấy ốc tai điện tử. Đây là thiết bị điện tử đặt bên trong tai hoạt động như một bộ thu nhận tín hiệu âm thanh và kích thích tế bào thần kinh thính giác giúp người bệnh nghe được, phục hồi thính lực. Với trẻ câm điếc bẩm sinh, cấy ốc tai còn tạo điều kiện để trẻ phát triển ngôn ngữ sau khi phục hồi thính lực.

Sau mổ, bé Dương tỉnh táo và khỏe mạnh, hoạt bát, hồi phục tốt. Dự kiến một tháng sau khi cấy ốc tai, bác sĩ lắp bộ thu tín hiệu âm thanh ngoài tai cho bé Dương, khôi phục khả năng nghe và luyện tập khả năng ngôn ngữ sớm.

Bé Trọng Dương hồi phục sức khỏe tốt sau phẫu thuật cấy điện cực ốc tai. Ảnh: Bệnh viện Tâm Anh

Theo bác sĩ Kỳ, thời điểm thích hợp để can thiệp điều trị điếc lý tưởng là dưới ba tuổi do trung tâm thính giác giai đoạn này phát triển mạnh nhất, trẻ có cơ hội phát triển ngôn ngữ tốt. Tuy nhiên đa số trẻ điếc bẩm sinh thường phát hiện muộn (7-10 tuổi), khi trẻ chậm nói. Lúc này, can thiệp khó, trẻ có thể bị khuyết tật vĩnh viễn về khả năng ngôn ngữ, ảnh hưởng tới khả năng tiếp thu và phân tích thông tin. Từ đó, trẻ khó hòa nhập cộng đồng, hạn chế phát triển. Yếu tố nguy cơ gây mất thính lực bẩm sinh gồm tiền sử gia đình, đẻ non, thai phụ mắc bệnh rubella, herpes, giang mai... Trẻ không có yếu tố nguy cơ vẫn có thể mất thính lực.

Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh chủ động sàng lọc thính lực cho trẻ ngay sau sinh để kiểm tra khả năng nghe. Phương pháp này đơn giản, kết quả chính xác, chi phí thấp. Dựa trên kết quả sàng lọc, gia đình sẽ được tư vấn khám chuyên khoa và định hướng can thiệp điều trị sớm nếu trẻ có kết quả bất thường, góp phần tăng hiệu quả điều trị, tiết kiệm chi phí.

Khuê Lâm