Nhiều phụ nữ lo tăng cân nên kiêng tất cả chất béo nhưng không phải mọi chất béo đều xấu, chọn đúng loại tốt có thể tăng cường sức khỏe, phòng bệnh.

Lê Nguyễn (Theo Eat This Not That, Eating Well)