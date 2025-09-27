Phụ nữ mãn kinh có thể sinh con không?

Tôi 47 tuổi, đã mãn kinh, chưa từng kết hôn hay mang thai. Tôi muốn sinh con thì có phương pháp nào không? (Hồng Phương, Hà Nội)

Trả lời:

Thông thường phụ nữ mãn kinh trong độ tuổi từ 45 đến 55. Mãn kinh là giai đoạn buồng trứng ngừng hoạt động, không còn rụng trứng, chấm dứt kinh nguyệt ít nhất 12 tháng liên tiếp, nồng độ hormone estrogen và progesterone suy giảm mạnh.

Ở phụ nữ tiền mãn kinh, chu kỳ kinh chưa dứt hẳn, dự trữ buồng trứng rất thấp, vẫn có thể thu trứng bằng phương pháp kích thích buồng trứng. Tuy nhiên, xác suất có trứng, thụ tinh và tạo phôi thành công giảm mạnh.

Ở tuổi 45-50, khả năng tìm thấy trứng rất khó, chất lượng trứng giảm đáng kể, nguy cơ bất thường nhiễm sắc thể tăng cao. Với phụ nữ mãn kinh trên 50 tuổi, khả năng có trứng để sinh con của chính mình gần như là không thể.

Trường hợp chị đã mãn kinh, không còn trứng nên không thể sinh con của chính mình. Chị chưa kết hôn nên phương án duy nhất là sử dụng trứng và tinh trùng hiến tặng để thụ tinh trong ống nghiệm. Bác sĩ tạo phôi từ trứng và tinh trùng, dùng nội tiết thay thế để tái tạo niêm mạc tử cung, sau đó chuyển phôi vào buồng tử cung. Đứa trẻ sinh ra sẽ không có liên hệ về mặt sinh học với chị.

Bác sĩ IVF Tâm Anh đang tư vấn hỗ trợ sinh sản cho người bệnh lớn tuổi. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Phụ nữ mang thai sau mãn kinh bằng hỗ trợ sinh sản thai phụ đối diện nhiều nguy cơ biến chứng thai kỳ như tăng huyết áp, tiền sản giật, tiểu đường thai kỳ, sinh non, nhau tiền đạo... Thai nhi nguy cơ kém phát triển, dị tật bẩm sinh.

Nếu có nhu cầu sinh con khi lớn tuổi hoặc sắp mãn kinh, chị nên khám sàng lọc dự trữ buồng trứng, xét nghiệm hormone, siêu âm nang noãn. Phụ nữ có kế hoạch sinh con muộn cân nhắc trữ trứng sớm, tham vấn bác sĩ hỗ trợ sinh sản để lựa chọn phương pháp phù hợp, đánh giá kỹ tình trạng sức khỏe toàn thân trước khi mang thai, nhất là bệnh tim mạch, huyết áp, nội tiết...

Ths.BS Nguyễn Lệ Thủy

Trung tâm Hỗ trợ sinh sản

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội