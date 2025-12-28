Phụ nữ chưa sinh con nên ngừa thai bằng cách nào?

Tôi 23 tuổi, chuẩn bị kết hôn chưa có ý định sinh con, xin bác sĩ tư vấn nên chọn phương pháp tránh thai nào an toàn, hiệu quả? (Ngân Anh, TP HCM)

Trả lời:

Về phương pháp tránh thai, hiện chia làm hai nhóm chính là tránh thai tạm thời, vĩnh viễn.

Tránh thai tạm thời là các biện pháp giúp phụ nữ chủ động ngừa thai trong một giai đoạn nhất định, khi muốn có con chỉ cần ngừng sử dụng thì khả năng mang thai phục hồi. Ngược lại, tránh thai vĩnh viễn thì không thể mang thai tự nhiên như triệt sản nam, triệt sản nữ.

Với phụ nữ trẻ chưa sinh con như bạn, bác sĩ thường khuyên chọn phương pháp tránh thai tạm thời (tránh thai cổ điển, hiện đại). Tránh thai cổ điển là các cách như xuất tinh ngoài, tránh quan hệ vào những ngày trứng rụng để không thể mang thai. Tuy nhiên, phương pháp này không tuyệt đối an toàn, có nguy cơ mang thai ngoài ý muốn. Do đó, phụ nữ nên ưu tiên lựa chọn phương pháp tránh thai hiện đại như bao cao su (cho nam, nữ). Phụ nữ cũng có thể uống thuốc tránh thai hàng ngày, dùng miếng dán tránh thai và que cấy tránh thai... Các phương pháp này có hiệu quả cao, được kiểm chứng về y khoa.

Thuốc tránh thai hằng ngày tiện lợi nhưng quên liều uống có thể giảm hiệu quả. Ảnh: Tuệ Diễm

Que cấy tránh thai: Đây là phương pháp đưa một que chứa nội tiết cấy vào mặt trong dưới cánh tay. Que này chứa nội tiết về progestin thuốc được phóng ra trong cơ thể, lượng nhỏ vừa đủ để ngăn cản sự rụng trứng, dịch âm đạo đặc lại để có tác dụng ngừa thai tới 99%. Que tránh thai được cấy dưới cánh tay, không ảnh hưởng đến sinh hoạt vợ chồng. Tuy nhiên, có những trường hợp chống chỉ định như phụ nữ đang có thai, người bị ung thư vú, người mắc bệnh lý mạch máu gây ra những cục máu đông dẫn đến thuyên tắc mạch, người bệnh lupus ban đỏ...

Thuốc tiêm tránh thai: Đây là phương pháp tránh thai hiệu quả cao, tiện lợi cho những phụ nữ muốn tránh thai tạm thời mà không cần phải nhớ uống thuốc hàng ngày. Thuốc tiêm tránh thai ức chế rụng trứng đồng thời ức chế tiết chất nhầy ở cổ tử cung rất mạnh làm cho tinh trùng không xâm nhập được vào buồng tử cung. Phương pháp này đạt hiệu quả khá cao đến 99,6%, giúp ngừa thai trong khoảng 1-3 tháng, tùy thuộc vào loại thuốc được sử dụng.

Miếng dán tránh thai: Dạng thuốc hấp thụ qua da, chỉ cần dán trực tiếp lên da vùng ở bụng dưới, ở mông hay phần trên của cơ thể vào ngày đầu tiên của kỳ kinh, có tác dụng suốt 7 ngày liên tiếp. Miếng dán giải phóng liên tục hormone giúp ngăn ngừa có thai nhờ ngăn rụng trứng, với tỷ lệ hiệu quả tới 95%.

Đặt vòng tránh thai: Phương pháp đặt một vòng vào buồng tử cung, thường có hiệu quả ngừa thai khoảng 98-99%. Bác sĩ đặt vòng vào 1-2 ngày sau khi phụ nữ sạch kinh hoặc còn một ít máu kinh. Thủ thuật nhẹ nhàng, sau khi đặt vòng, bác sĩ chỉ định phụ nữ dùng thuốc kháng sinh, thuốc giảm co thắt để giảm đau. Sau đặt vòng, cần kiêng quan hệ vợ chồng khoảng 7-10 ngày. Tuy nhiên, phương pháp này không được khuyến khích dùng ở phụ nữ chưa sinh con.

BS.CKI Hồ Thị Khánh Quyên

Trung tâm Sản Phụ khoa

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM